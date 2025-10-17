Делов-то: перед выборами «все зелененькое». За кого голосуют ДВ? Разбираем сорта коррупции и спорим про головастиков

Выборы в Таллинне и не только, эстонский здравый смысл, телефонные мошенники, шансы на мир на Ближнем Востоке и бассейн в Ласнамяэ – в новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем ключевые темы недели.
- Олег Осиновский не считает предстоящий заплыв политических партий чем-то судьбоносным для Таллинна.
- Foto: Алена Ценно
В студии главред ДВ Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Еще пару лет назад Центристскую партию не хоронили только самые ленивые из политических оппонентов. Но перед муниципальными выборами, кажется, произошло чудо – партия Михаила Кылварта лидирует в опросах, а в Таллинне даже может единолично взять власть. Как случился этот удивительный камбек? Обсуждаем головастиков и эстонский здравый смысл.
Полтора года власти «без центристов» в Таллинне: зачем, а главное, каков итог? Действительно ли повержена коррупция? Ждем, пока нальют воду в бассейн в Ласнамяэ, присев на скамейку у велодомика. Зато не Porto Franco и никаких кофемашин! Подул ли в мэрии ветер перемен или по политическим кулуарам гуляли только сквозняки взаимных споров и обвинений?
Предприниматель Олег Осиновский считает, что Таллинн мэром не испортишь – кто бы ни пришел к власти, управление столицей, одним из лучших городов мира, это не подорвет. Но кое-что все-таки надо поменять, что именно – узнаете из сюжета Ярослава Тавгеня.
Русскоязычная редакция жаждет любви, а эстонская – реформ. За кого голосуют журналисты ДВ и Äripäev? И что об этом думают те, у кого права голоса нет?
Телефонные мошенники окончательно распоясались. Полиция вынуждена присылать ежедневные сводки, и они удручают – у населения «уводят» по 100 000 евро в день. Как с этим быть, и куда уплывают фантастические суммы?
В Газе перемирие: Израиль отвел войска, а ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых заложников, захваченных еще 7 октября 2023 года. Что это, начало долгого мира или просто возможность коротко порадоваться неплохим новостям? Прав ли Трамп, когда говорит, что остановил конфликт, шедший 2000 лет?
