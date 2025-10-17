Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 500−0,3%6 609,47
  • DOW 300,05%45 976,51
  • Nasdaq −0,51%22 446,82
  • FTSE 100−0,8%9 360,87
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,44
  • 17.10.25, 15:28

Делов-то: перед выборами «все зелененькое». За кого голосуют ДВ? Разбираем сорта коррупции и спорим про головастиков

Выборы в Таллинне и не только, эстонский здравый смысл, телефонные мошенники, шансы на мир на Ближнем Востоке и бассейн в Ласнамяэ – в новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем ключевые темы недели.
Олег Осиновский не считает предстоящий заплыв политических партий чем-то судьбоносным для Таллинна.
  • Олег Осиновский не считает предстоящий заплыв политических партий чем-то судьбоносным для Таллинна.
  • Foto: Алена Ценно
В студии главред ДВ Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Еще пару лет назад Центристскую партию не хоронили только самые ленивые из политических оппонентов. Но перед муниципальными выборами, кажется, произошло чудо – партия Михаила Кылварта лидирует в опросах, а в Таллинне даже может единолично взять власть. Как случился этот удивительный камбек? Обсуждаем головастиков и эстонский здравый смысл.
Полтора года власти «без центристов» в Таллинне: зачем, а главное, каков итог? Действительно ли повержена коррупция? Ждем, пока нальют воду в бассейн в Ласнамяэ, присев на скамейку у велодомика. Зато не Porto Franco и никаких кофемашин! Подул ли в мэрии ветер перемен или по политическим кулуарам гуляли только сквозняки взаимных споров и обвинений?

Статья продолжается после рекламы

Предприниматель Олег Осиновский считает, что Таллинн мэром не испортишь – кто бы ни пришел к власти, управление столицей, одним из лучших городов мира, это не подорвет. Но кое-что все-таки надо поменять, что именно – узнаете из сюжета Ярослава Тавгеня.
Русскоязычная редакция жаждет любви, а эстонская – реформ. За кого голосуют журналисты ДВ и Äripäev? И что об этом думают те, у кого права голоса нет?
Телефонные мошенники окончательно распоясались. Полиция вынуждена присылать ежедневные сводки, и они удручают – у населения «уводят» по 100 000 евро в день. Как с этим быть, и куда уплывают фантастические суммы?
В Газе перемирие: Израиль отвел войска, а ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых заложников, захваченных еще 7 октября 2023 года. Что это, начало долгого мира или просто возможность коротко порадоваться неплохим новостям? Прав ли Трамп, когда говорит, что остановил конфликт, шедший 2000 лет?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Mнения
  • 10.10.25, 16:07
Делов-то: «В зоне действия российского чего-то»: выборы в Нарве и Нобель для Трампа
Найдется ли в 2026 году в шкафу у Нобелевского комитета премия для Дональда Трампа? Может ли оборонка стать «вундервафлей», так нужной эстонской экономике? Куда мы все летим, и кто, в конце концов, выиграет выборы в Нарве? В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» эти и другие темы обсуждают Дмитрий Фефилов, Николай Андреев и Алексей Шишкин.
Биржа
  • 13.10.25, 11:48
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и оптимистичным мишкой Фуадом Расуловым обсудили как буржуйский Феррари погорел на радость всему честному народу, констатировали факт, что рынок еле шевелится, и примерили на себя джинсы, акции которых грохнулись на 10%.
Эпицентр
  • 16.10.25, 08:50
Политическая схватка вокруг Ласнамяэского бассейна: жесткие обвинения, подозрения в схеме и таинственные сообщения
Попытки таллиннских властей построить в Ласнамяэ полноценный олимпийский бассейн не раз заканчивались провалом и сопровождались сомнительными эпизодами – в ход шли просьбы о теплом местечке и комиссионных.
Новости
  • 17.10.25, 10:51
«Третья мировая война из-за Украины не начнется». Трамп намерен встретиться с Путиным
Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Президент США, по его словам, пытается остановить войну в Украине, чтобы «помочь Европе» и «спасти много жизней».
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

1
Новости
  • 16.10.25, 06:00
Бизнес на улице в центре Нарвы практически вымер
2
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
3
Биржа
  • 16.10.25, 13:39
Новый владелец Premia сокращает 16 000 рабочих мест
4
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
5
Эпицентр
  • 16.10.25, 08:50
Политическая схватка вокруг Ласнамяэского бассейна: жесткие обвинения, подозрения в схеме и таинственные сообщения
6
Новости
  • 15.10.25, 16:18
Pipedrive проводит кадровые перестановки в руководстве

Новости
  • 17.10.25, 16:57
Бывшие владельцы квартала Лютера получили крупную долю в Arco Vara
Новости
  • 17.10.25, 15:50
Орбан: подготовка к саммиту мира США-РФ идет полным ходом
Mнения
  • 17.10.25, 15:28
Делов-то: перед выборами «все зелененькое». За кого голосуют ДВ? Разбираем сорта коррупции и спорим про головастиков
Новости
  • 17.10.25, 14:37
Правительство хочет разрешить платить иностранцам меньше. Критики: это вытеснит местных жителей с рынка труда
Биржа
  • 17.10.25, 13:28
Руководство ЕЦБ: цикл снижения процентных ставок завершен
Биржа
  • 17.10.25, 12:47
Литовская пенсионная реформа выведет на рынок деньги, но шторма ждать не стоит
Аналитики выбрали самые перспективные акции
Новости
  • 17.10.25, 10:51
«Третья мировая война из-за Украины не начнется». Трамп намерен встретиться с Путиным
Биржа
  • 17.10.25, 09:52
Канцлер Германии: Европе нужна единая биржа

Закрытый мебельный магазин Gigant в Нарве и большая городская парковка перед ним.
Новости
  • 16.10.25, 06:00
Бизнес на улице в центре Нарвы практически вымер
Рядом с ледовым дворцом Тондираба в Ласнамяэ городские власти Таллинна планируют построить бассейн длиной 50 метров, соответствующий требованиям Международной федерации плавания. Два предыдущих тендера, по которым частный застройщик должен был возвести помимо бассейна также спа-комплекс, хостел и тренировочные залы, были отменены по разным причинам.
Эпицентр
  • 16.10.25, 08:50
Политическая схватка вокруг Ласнамяэского бассейна: жесткие обвинения, подозрения в схеме и таинственные сообщения
Marabu Airlines выполняет рейсы из Германии преимущественно на курорты Средиземноморья. На фото – самолет авиакомпании над автомагистралью в аэропорту Лейпцига.
Новости
  • 16.10.25, 14:38
Крупнейшая авиакомпания Эстонии о 40 млн евро убытков: растем как стартап
Концерн Nestlé, в состав которого после недавней сделки переходит эстонский бизнес по производству мороженого Premia, планирует массовые сокращения. На фото – сотрудники Nestlé, протестующие в мае этого года против решения руководства закрыть заводы в Германии.
Биржа
  • 16.10.25, 13:39
Новый владелец Premia сокращает 16 000 рабочих мест
Кадри Коплимяэ (справа) перед переходом в Alexela в течение последних десяти лет работала финансовым директором в компании по недвижимости Endover, а ранее занимала должность финансового директора в Trigon Agri.
Новости
  • 15.10.25, 17:21
Финдиректор Alexela покинула должность спустя два месяца работы
Инвестор Индрек Наур согласен, что девелоперы являются крупнейшими эмитентами облигаций на балтийской бирже, однако сохраняется фундаментальная проблема: земельный участок не приносит денежного потока.
Биржа
  • 16.10.25, 12:58
Эксперты не доверяют новым облигациям: высокие проценты, но скрытые риски
Так называемое партнёрство в области инфраструктуры искусственного интеллекта (AIP) ставит первоначальной целью вложить 30 миллиардов долларов собственных средств.
Биржа
  • 15.10.25, 19:17
BlackRock и Nvidia объединяют силы ради мегасделки на рынке дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

