Орбан: подготовка к саммиту мира США-РФ идет полным ходом
Венгрия готовится к предстоящей встрече между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным в рамках мирного саммита, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 17 октября.
«Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США-Россия идет полным ходом. Венгрия – это остров мира!» – написал он в соцсети Х.
Несколькими часами ранее Орбан комментировал анонсированную встречу между президентом Трампом и Путиным в Будапеште, передает DW.
«Запланированная встреча президентов США и России – отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!» – писал он в Х.
Статья продолжается после рекламы
Президенты США и РФ хотят встретиться в Венгрии
Вечером 16 октября Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным за сутки до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По его итогам глава Белого дома сообщил, что он договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Когда это произойдет, пока неизвестно: новую встречу лидеров планируют подготовить на совещании высокопоставленных американских и российских чиновников на будущей неделе.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин в ходе разговора сказал Трампу, что Россия «владеет стратегической инициативой» на поле боя, а передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk «не изменит ситуацию, но нанесет ущерб отношениям РФ и США». Ушаков сообщил также, что беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе Кремля.
Венгрия обязана исполнить ордер МУС на арест Путина
Между тем Венгрия, которая является членом Международного уголовного суда (МУС), обязана исполнить выданный этим судом в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина, выданного на основании обвинений о его причастности к организации депортации и похищений детей с оккупированных Россией территорий Украины.
В апреле 2025 года парламент Венгрии проголосовал за выход из-под юрисдикции МУС, однако формально этот процесс еще не завершен.
Трамп и Зеленский дважды общались за неделю
Президенты США и Украины созванивались 11 и 12 октября. Зеленский назвал обе беседы «очень продуктивными». По данным Axios, тема возможных поставок «Томагавков» затрагивалась во время разговора 11 октября. «Мы видим и слышим: Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру», – заявил Зеленский.
Трамп, общаясь с журналистами 14 октября, вновь выразил разочарование Путиным из-за продолжаемой им войны в Украине. Он отметил, что «не знает», почему президент РФ продолжает войну: «Он четыре года ведет войну, которая должна была завершиться за неделю. Он потерял полтора миллиона солдат». По мнению главы Белого дома, это выставляет Путина в «очень плохом свете».
После телефонного звонка главе Кремля Трамп написал: «Мы с президентом Зеленским встретимся завтра (17 октября – прим. ред.) в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор был большим прогрессом». В другом своем сообщении в соцсети Truth Social президент США сообщил, что «Томагавков» у его страны много, но они «нам тоже нужны».
Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Президент США, по его словам, пытается остановить войну в Украине, чтобы «помочь Европе» и «спасти много жизней».
Эстонские компании продолжают торговать с Россией, несмотря на неоднократные призывы политиков отказаться от такого бизнеса. Но так ли уж велика их роль в российской экономике? И можно ли вовсе остановить поток товаров в РФ?
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.