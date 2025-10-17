Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 500−0,3%6 609,47
  • DOW 300,05%45 976,51
  • Nasdaq −0,51%22 446,82
  • FTSE 100−0,8%9 360,87
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,44
  17.10.25, 15:50

Орбан: подготовка к саммиту мира США-РФ идет полным ходом

Венгрия готовится к предстоящей встрече между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным в рамках мирного саммита, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 17 октября.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
  • Foto: Shutterstock
«Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США-Россия идет полным ходом. Венгрия – это остров мира!» – написал он в соцсети Х.
Несколькими часами ранее Орбан комментировал анонсированную встречу между президентом Трампом и Путиным в Будапеште, передает DW.
«Запланированная встреча президентов США и России – отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!» – писал он в Х.

Статья продолжается после рекламы

Президенты США и РФ хотят встретиться в Венгрии
Вечером 16 октября Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным за сутки до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По его итогам глава Белого дома сообщил, что он договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Когда это произойдет, пока неизвестно: новую встречу лидеров планируют подготовить на совещании высокопоставленных американских и российских чиновников на будущей неделе.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин в ходе разговора сказал Трампу, что Россия «владеет стратегической инициативой» на поле боя, а передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk «не изменит ситуацию, но нанесет ущерб отношениям РФ и США». Ушаков сообщил также, что беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе Кремля.
Венгрия обязана исполнить ордер МУС на арест Путина
Между тем Венгрия, которая является членом Международного уголовного суда (МУС), обязана исполнить выданный этим судом в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина, выданного на основании обвинений о его причастности к организации депортации и похищений детей с оккупированных Россией территорий Украины.
В апреле 2025 года парламент Венгрии проголосовал за выход из-под юрисдикции МУС, однако формально этот процесс еще не завершен.
Трамп и Зеленский дважды общались за неделю
Президенты США и Украины созванивались 11 и 12 октября. Зеленский назвал обе беседы «очень продуктивными». По данным Axios, тема возможных поставок «Томагавков» затрагивалась во время разговора 11 октября. «Мы видим и слышим: Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру», – заявил Зеленский.
Трамп, общаясь с журналистами 14 октября, вновь выразил разочарование Путиным из-за продолжаемой им войны в Украине. Он отметил, что «не знает», почему президент РФ продолжает войну: «Он четыре года ведет войну, которая должна была завершиться за неделю. Он потерял полтора миллиона солдат». По мнению главы Белого дома, это выставляет Путина в «очень плохом свете».
После телефонного звонка главе Кремля Трамп написал: «Мы с президентом Зеленским встретимся завтра (17 октября – прим. ред.) в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор был большим прогрессом». В другом своем сообщении в соцсети Truth Social президент США сообщил, что «Томагавков» у его страны много, но они «нам тоже нужны».
