Ценовая война на топливном рынке: Alexela уступает требованиям клиентов

Alexela объявила, что изменит свою клиентскую программу и вскоре начнет отображать цену на топливо по-новому.
Foto: Andras Kralla
Издание Äripäev сообщило в конце прошлой недели, что Neste отказывается от дифференцированных цен – теперь все клиенты будут платить одинаково, а скидочные карты исчезнут. По тому же пути пошли эстонская Olerex и сократившая свои скидки вдвое Circle K.
Финский топливный гигант Neste с 1 сентября перевел все свои заправки в формат Neste Express и отказалась от программ скидок по клиентским картам. Вместо этого компания снизила цены на топливо на всех станциях, сделав их одинаковыми и прозрачными. Это толкает на снижение цен и других участников рынка.
