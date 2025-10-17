Ценовая война на топливном рынке: Alexela уступает требованиям клиентов

Финский топливный гигант Neste с 1 сентября перевел все свои заправки в формат Neste Express и отказалась от программ скидок по клиентским картам. Вместо этого компания снизила цены на топливо на всех станциях, сделав их одинаковыми и прозрачными. Это толкает на снижение цен и других участников рынка.