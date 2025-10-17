Оборот 1Partner сократился на треть. «Рынку нужна новая стабильность»

Партнер и член правления 1Partner Kinnisvaragrupp Мартин Вахтер.
Foto: Andras Kralla
Оборот компании 1Partner Ehitus сократился почти на 36%, что сказалось и на результатах концерна. «Но можно сказать и то, что предыдущий год был очень успешным», – отметил партнер и член правления 1Partner Kinnisvaragrupp Танель Тарум.
План строительства домов с квартирами для сдачи внаем, озвученный социал-демократами как предвыборное обещание, представлен в новом виде, с уже более высокой арендной платой и более весомым рычагом влияния городских властей. Предприниматель считает это явным предвыборным лозунгом.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.