  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,48%6 660,6
  • DOW 300,58%46 220,85
  • Nasdaq 0,46%22 665,36
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,72
  • 17.10.25, 17:10

Оборот 1Partner сократился на треть. «Рынку нужна новая стабильность»

Оборот концерна 1Partner Kinnisvaragrupp в прошлом году снизился на 30% в годовом сравнении – до 12,6 млн евро, поскольку строительное подразделение группы показало слабые результаты.
Партнер и член правления 1Partner Kinnisvaragrupp Мартин Вахтер.
  • Партнер и член правления 1Partner Kinnisvaragrupp Мартин Вахтер.
  • Foto: Andras Kralla
Оборот компании 1Partner Ehitus сократился почти на 36%, что сказалось и на результатах концерна. «Но можно сказать и то, что предыдущий год был очень успешным», – отметил партнер и член правления 1Partner Kinnisvaragrupp Танель Тарум.
