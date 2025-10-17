Назад 17.10.25, 17:10 Оборот 1Partner сократился на треть. «Рынку нужна новая стабильность» Оборот концерна 1Partner Kinnisvaragrupp в прошлом году снизился на 30% в годовом сравнении – до 12,6 млн евро, поскольку строительное подразделение группы показало слабые результаты.

Партнер и член правления 1Partner Kinnisvaragrupp Мартин Вахтер.

Foto: Andras Kralla

Оборот компании 1Partner Ehitus сократился почти на 36%, что сказалось и на результатах концерна. «Но можно сказать и то, что предыдущий год был очень успешным», – отметил партнер и член правления 1Partner Kinnisvaragrupp Танель Тарум.