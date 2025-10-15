Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%292,74
  • OMX Riga0,22%908,46
  • OMX Tallinn−0,47%1 907,14
  • OMX Vilnius0,3%1 262,22
  • S&P 5000,82%6 699,04
  • DOW 300,51%46 506,78
  • Nasdaq 1,12%22 773,08
  • FTSE 100−0,28%9 426,7
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,35
  • OMX Baltic0,02%292,74
  • OMX Riga0,22%908,46
  • OMX Tallinn−0,47%1 907,14
  • OMX Vilnius0,3%1 262,22
  • S&P 5000,82%6 699,04
  • DOW 300,51%46 506,78
  • Nasdaq 1,12%22 773,08
  • FTSE 100−0,28%9 426,7
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,35
  • 15.10.25, 16:18

Pipedrive проводит кадровые перестановки в руководстве

В основанной эстонцами технологической компании и «единороге» Pipedrive происходят кадровые перестановки в руководстве: часть топ-менеджеров уходит, а управленческие функции пересматриваются в связи с развитием искусственного интеллекта.
Технологическая компания Pipedrive разрабатывает программное обеспечение для продаж.
  • Технологическая компания Pipedrive разрабатывает программное обеспечение для продаж.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
ТОП самых ценных технологических компаний Эстонии включает 30 фирм, чей среднегодовой рост составил 48%.
Новости
  • 09.07.25, 16:52
Получивший 10 млн евро от государства Рагнар Сасс: в Эстонии появится 50 новых оборонных компаний
Большое интервью!
«В секторе много скрытности – у лучших компаний, которые я знаю, даже нет веб-сайтов», – рассказывает о работающих в Эстонии оборонных компаниях стартап-предприниматель Рагнар Сасс, инвестиционный фонд которого Darkstar получил 10 миллионов евро из государственного бюджета Эстонии.
Новости
  • 06.04.15, 11:02
ТОП120: смотрите, где платят самые большие зарплаты в Эстонии
Самую большую среднюю зарплату в 2013-м году выплачивали в компании Bengel Group OU, принадлежащей Аркадию Бейненсону и Игорю Геллеру. Что это за предприятие, и где еще платят самые внушительные зарплаты в стране, читайте в этом материале.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
2
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
3
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы
4
Новости
  • 14.10.25, 07:00
Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся
5
Новости
  • 14.10.25, 14:10
В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось
6
Новости
  • 14.10.25, 08:35
В Европе хотят ограничить мегабум китайских посылок. «Это уже создало серьезные проблемы»

Последние новости

Новости
  • 15.10.25, 17:56
MTA предложил обложить детские лагеря налогом. Министры против
Новости
  • 15.10.25, 17:21
Финдиректор Alexela покинула должность спустя два месяца работы
Новости
  • 15.10.25, 16:57
Богатство не привлекает крупного предпринимателя. «В какой-то момент просто видишь, что незаметно появляются деньги»
Новости
  • 15.10.25, 16:40
R-kiosk закрывает в Финляндии около 70 магазинов. В Эстонии – открывает новые
Новости
  • 15.10.25, 16:18
Pipedrive проводит кадровые перестановки в руководстве
Новости
  • 15.10.25, 14:50
Lux Express сократил рейсы между Тарту и Ригой: город отказался поддержать перевозчика
Подсказка
  • 15.10.25, 14:27
Назначаем прокуриста, или кому доверить бизнес на время отъезда
Новости
  • 15.10.25, 14:16
Глава ТЦ Ülemiste: страх перед повышением НСО был сильно преувеличен

Сейчас в фокусе

Матвей Никитенко работает в морских перевозках еще со времен СССР. На фото контейнер на бывшей территории Loigo Marine Supply.
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
Дмитрий Роотси на скамье подсудимых в Эстонии. В России ему принадлежит компания, в партнерах у которой не только российский Минпромторг, но и оборонное предприятие, производящее подводные лодки.
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы
Инвестор Трийн Хертманн на конференции Äriplaan 2025.
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
Желающие все еще могут приобрести себе что-то из интерьера и оборудования заведения.
Новости
  • 14.10.25, 14:10
В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось
По словам мэра Нарвы Катри Райк, нынешние выборы кардинально отличаются от предыдущих – ибо за это время произошло очень много событий.
Новости
  • 14.10.25, 07:00
Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся
Таможенная собака Пяхкель обнюхивает посылки в сортировочном центре Omniva.
Новости
  • 14.10.25, 08:35
В Европе хотят ограничить мегабум китайских посылок. «Это уже создало серьезные проблемы»
На лесопилке Stora Enso в Имавере пройдут сокращения.
Новости
  • 14.10.25, 13:37
Stora Enso готовится к сокращениям. Руководство: адаптируемся к сложным временам
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025