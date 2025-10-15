Pipedrive проводит кадровые перестановки в руководстве

Самую большую среднюю зарплату в 2013-м году выплачивали в компании Bengel Group OU, принадлежащей Аркадию Бейненсону и Игорю Геллеру. Что это за предприятие, и где еще платят самые внушительные зарплаты в стране, читайте в этом материале.