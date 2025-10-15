Pipedrive проводит кадровые перестановки в руководстве
В основанной эстонцами технологической компании и «единороге» Pipedrive происходят кадровые перестановки в руководстве: часть топ-менеджеров уходит, а управленческие функции пересматриваются в связи с развитием искусственного интеллекта.
«В секторе много скрытности – у лучших компаний, которые я знаю, даже нет веб-сайтов», – рассказывает о работающих в Эстонии оборонных компаниях стартап-предприниматель Рагнар Сасс, инвестиционный фонд которого Darkstar получил 10 миллионов евро из государственного бюджета Эстонии.
Самую большую среднюю зарплату в 2013-м году выплачивали в компании Bengel Group OU, принадлежащей Аркадию Бейненсону и Игорю Геллеру. Что это за предприятие, и где еще платят самые внушительные зарплаты в стране, читайте в этом материале.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.