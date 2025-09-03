Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02%295,4
  • OMX Riga0,04%921,28
  • OMX Tallinn−0,21%2 007,35
  • OMX Vilnius0,33%1 229,92
  • S&P 5000,3%6 434,78
  • DOW 30−0,43%45 100,71
  • Nasdaq 0,91%21 472,56
  • FTSE 1000,67%9 177,99
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,39
  • 03.09.25, 19:21

Офис Рагнара Сасса в Киеве подвергся ракетному обстрелу

В результате ракетного удара по Киеву на прошлой неделе серьезно пострадал и центр сотрудничества стартапов Lift99, основанный Рагнаром Сассом.
Коворкинг-центр Lift99 в Киеве, объединяющий стартапы, на прошлой неделе пострадал в результате ракетного удара России.
  • Коворкинг-центр Lift99 в Киеве, объединяющий стартапы, на прошлой неделе пострадал в результате ракетного удара России.
  • Foto: Lift99
