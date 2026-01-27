Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
Таллиннской городской управе не дают покоя гостевые апартаменты, построенные при расширении отеля Oru в Кадриорге. Так, столичные власти поручили службе внутреннего контроля проверить принятые городом решения.
На северном берегу Чудского озера, где до сих пор были только домики и кемпинги, летом откроется спа-отель Kurro. Проект финансирует в том числе государство, но конкуренты настроены скептически. «Безусловно, здесь присутствует определенная доля миссии», – признает и руководитель проекта.
Предпринимательница из Нарвы Ольга Краузе перебралась с семьей в Норвегию и купила там старый отель Terråk Gjestegård в прибрежном городке Террок, где живут чуть более пятисот человек. За пару лет она привела гостиницу в порядок и собирается возить к себе из Германии рыбаков, а из Эстонии – яхтсменов и тех, кто хочет подлечить нервы, глядя на фьорды.