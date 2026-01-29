Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%319,98
  • OMX Riga−0,26%933,44
  • OMX Tallinn0,02%2 085,5
  • OMX Vilnius−0,03%1 422,31
  • S&P 500−0,86%6 917,94
  • DOW 30−0,13%48 949,89
  • Nasdaq −1,8%23 428,37
  • FTSE 1000,17%10 171,76
  • Nikkei 2250,03%53 375,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,92
  • 29.01.26, 18:37

НТД в этом году возьмет под особый контроль криптовалюты, доходы от аренды и платформенную экономику

Людям стоит честно указывать в декларации о доходах все свои поступления, поскольку, например, в случае платформ по аренде жилья Airbnb и Booking Налогово-таможенный департамент (НТД) получает информацию о доходах, заработанных даже за границей.
Ведущий специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Ауне Мария Марьяпуу рекомендует уделить заполнению декларации достаточно времени, чтобы ничего не упустить.
  • Ведущий специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Ауне Мария Марьяпуу рекомендует уделить заполнению декларации достаточно времени, чтобы ничего не упустить.
  • Foto: Лийз Трейманн
«Мы надеемся, что люди будут самостоятельно добавлять информацию в декларации. В противном случае, если у нас эти данные уже имеются, мы можем связаться с человеком сами», – предупредила ведущий специалист отдела подоходного налога НТД Ауне Мария Марьяпуу.
