НТД в этом году возьмет под особый контроль криптовалюты, доходы от аренды и платформенную экономику
Людям стоит честно указывать в декларации о доходах все свои поступления, поскольку, например, в случае платформ по аренде жилья Airbnb и Booking Налогово-таможенный департамент (НТД) получает информацию о доходах, заработанных даже за границей.
Ведущий специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Ауне Мария Марьяпуу рекомендует уделить заполнению декларации достаточно времени, чтобы ничего не упустить.
Foto: Лийз Трейманн
«Мы надеемся, что люди будут самостоятельно добавлять информацию в декларации. В противном случае, если у нас эти данные уже имеются, мы можем связаться с человеком сами», – предупредила ведущий специалист отдела подоходного налога НТД Ауне Мария Марьяпуу.
