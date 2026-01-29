Назад 29.01.26, 18:37 НТД в этом году возьмет под особый контроль криптовалюты, доходы от аренды и платформенную экономику Людям стоит честно указывать в декларации о доходах все свои поступления, поскольку, например, в случае платформ по аренде жилья Airbnb и Booking Налогово-таможенный департамент (НТД) получает информацию о доходах, заработанных даже за границей.

Ведущий специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Ауне Мария Марьяпуу рекомендует уделить заполнению декларации достаточно времени, чтобы ничего не упустить.

Foto: Лийз Трейманн

«Мы надеемся, что люди будут самостоятельно добавлять информацию в декларации. В противном случае, если у нас эти данные уже имеются, мы можем связаться с человеком сами», – предупредила ведущий специалист отдела подоходного налога НТД Ауне Мария Марьяпуу.