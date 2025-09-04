Сутть возложил на Elering ответственность за цену на электроэнергию
Министр энергетики Андрес Сутть поставил перед компанией Elering, управляющей государственной магистральной сетью, цель – обеспечить, чтобы конечная цена на электроэнергию и газ для потребительских групп в Эстонии была конкурентоспособной по сравнению со средним уровнем цен в странах Балтийского региона.
Правительство одобрило законопроект о внесении поправок в Закон о недрах, Закон о земельном кадастре и Закон о государственном имуществе, который создаст возможность строить объекты возобновляемой энергетики на территориях с лицензией на добычу.
Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ) сказал в передаче Esimene stuudio на ETV, что для достижения климатических целей, установленных на 2030 год, в Эстонии нужно будет построить еще до 400 ветряков, пишет rus.err.ee.
Новый министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть заявил в эфире передачи радио Äripäev, что правительству следует обсудить вопрос дифференциации платы за возобновляемую энергию для определенных крупных потребителей, и он не исключает эту идею.
