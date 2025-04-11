Назад 11.04.25, 09:35 Сутть: для достижения целей на 2030 год необходимо еще до 400 ветряков Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ) сказал в передаче Esimene stuudio на ETV, что для достижения климатических целей, установленных на 2030 год, в Эстонии нужно будет построить еще до 400 ветряков, пишет rus.err.ee.

Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть.

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Отвечая на вопрос ведущего о сроках объявления конкурса на строительство наземных ветряных парков, Сутть сказал, что цель – сделать это в мае.

«Что касается объемов, то у участников рынка тоже есть разные предложения – делать это в одном цикле, на два тераватт-часа или дробить. Определенно есть ожидание со стороны участников рынка, что для подачи предложений желательно иметь больше времени, так как взятые обязательства необходимо будет выполнить, если они сделают эти предложения. И я думаю, что нам удастся привести эти условия в соответствие», – сказал Сутть.

«Может быть, два тераватт-часа – это довольно абстрактное число для многих. Если сейчас в Эстонии насчитывается около нескольких сотен ветряков, то для того, чтобы к 2030 году мы достигли своей цели – 100% потребляемого электричества из возобновляемых источников – потребуется дополнительно еще 200-400 ветряков», – отметил Сутть.