Продукты питания сделали августовский рост цен самым быстрым за два года

По данным Департамента статистики, за год продукты питания подорожали на 9,2%.
Foto: Andras Kralla
По сравнению с августом прошлого года товары подорожали на 4%, а услуги – на 9,3%. Руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески отметил, что в летние месяцы индекс потребительских цен превышал отметку в 5% каждый месяц по сравнению с прошлым годом, достигнув в августе 6,1%.
