  • OMX Baltic0,28%296,23
  • OMX Riga−0,17%919,74
  • OMX Tallinn0,14%2 010,17
  • OMX Vilnius0,51%1 236,17
  • S&P 5000,83%6 502,08
  • DOW 300,77%45 621,29
  • Nasdaq 0,98%21 707,69
  • FTSE 1000,26%9 241,09
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,82
  • 05.09.25, 09:59

Продукты питания сделали августовский рост цен самым быстрым за два года

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в августе вырос на 1% по сравнению с июлем и на 6,1% в годовом выражении.
По данным Департамента статистики, за год продукты питания подорожали на 9,2%.
  По данным Департамента статистики, за год продукты питания подорожали на 9,2%.
  • Foto: Andras Kralla
По сравнению с августом прошлого года товары подорожали на 4%, а услуги – на 9,3%. Руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески отметил, что в летние месяцы индекс потребительских цен превышал отметку в 5% каждый месяц по сравнению с прошлым годом, достигнув в августе 6,1%.
Новости
  • 02.09.25, 10:10
Экспресс-оценка: в августе рост цен ускорился до 6,2%
Гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий также расходы туристов, в августе вырос в годовом выражении на 6,2%, а по сравнению с июлем – на 0,9%.
Новости
  • 02.09.25, 14:16
Эстония вновь обогнала страны еврозоны по уровню инфляции
В еврозоне годовая инфляция в августе по сравнению с июлем выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 2,1%, следует из статистики Eurostat.
Новости
  • 13.08.25, 07:30
Euribor может оставаться на нынешнем уровне еще некоторое время
Снижение уровня Euribor облегчило ситуацию для существующих заемщиков жилищных кредитов и оживило рынок недвижимости.
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

1
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
2
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
3
Новости
  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
4
Новости
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
5
Новости
  • 04.09.25, 06:00
Директор EfTEN о реновации советского жилья: «Мы получили 102 квартиры дешевле цен на рынке»
6
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему

Новости
  • 05.09.25, 09:59
Продукты питания сделали августовский рост цен самым быстрым за два года
Новости
  • 05.09.25, 08:53
Таллинн не торопится: вместо грандиозных замыслов – кусты и водопроводные краны
«Все началось с большим размахом, а потом выяснилось, что денег нет»
Новости
  • 05.09.25, 06:00
Предприниматель о kood/Jõhvi: для развития местной экономики это провал
Новости
  • 04.09.25, 20:30
Анализ: вопреки обещанию соцдемы планируют построить более дорогие муниципальные квартиры
Новости
  • 04.09.25, 18:38
Мошенники звонят теперь и от имени Департамента лекарственных средств
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
Новости
  • 04.09.25, 17:30
Суд отменил решение о расширении учебного полигона Нурсипалу
Новости
  • 04.09.25, 16:52
Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства
Владелец о санации: «Это вовсе не конец дела всей моей жизни»

По словам владельца тартуского автосалона Lumo Мартина Керге, ограничения на использование номеров PROOV поставили продавцов подержанных машин после введения автоналога в сложное положение, и он уже задумывался о прекращении бизнеса.
Новости
  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
Кристьян Тамла, управляющий директор EfTEN Capital AS.
Новости
  • 04.09.25, 06:00
Директор EfTEN о реновации советского жилья: «Мы получили 102 квартиры дешевле цен на рынке»
Предприниматель в сфере недвижимости Хейти Салуметс предложил на одном из аукционов фантастически высокую цену за участок, но позже отказался от сделки. В результате против него был выдвинут многомиллионный иск.
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему
Открытие дома Stay Larsen Sume (Эхитаяте теэ, 140, Таллинн).
Новости
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
Марко Калев, недавно ставший членом правления Eesti Pelmeenitööstus, несколько лет назад предстал перед судом по обвинению в крупном налоговом мошенничестве, был признан виновным и приговорен к условному заключению в 2016 году. Кроме того, ему было предписано выплатить штраф в размере более миллиона евро.
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
Отдельно подавать заявление на снижение налога не нужно.
Новости
  • 04.09.25, 14:08
Правительство утвердило льготы по автоналогу для семей с детьми
По словам консультанта по санации строительной компании, помимо прочих трудностей, в прошлом году у предпринимателя возникли споры с заказчиком по нескольким объектам, что еще больше осложнило ситуацию.
Новости
  • 04.09.25, 16:52
Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства
Владелец о санации: «Это вовсе не конец дела всей моей жизни»
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

