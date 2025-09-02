Эстония вновь обогнала страны еврозоны по уровню инфляции

В еврозоне годовая инфляция в августе по сравнению с июлем выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 2,1%, следует из статистики Eurostat.
В Эстонии же гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий также расходы туристов, в августе вырос в годовом выражении на 6,2%, а по сравнению с июлем – на 0,9%, писали ранее «Деловые ведомости»
.
Среди стран-членов еврозоны по уровню инфляции за Эстонией следовали Хорватия и Словакия, где рост цен в прошлом месяце составил соответственно 4,6% и 4,4%, передает rus.err.ee.
Самая низкая инфляция зафиксирована во Франции – 0,8%, в то время как на Кипре в прошлом месяце была зарегистрирована дефляция в размере 0,1%.
В Латвии инфляция в августе составила 4,1%, в Литве – 3,6%, а в Финляндии – 2,2%.
Наибольший вклад в инфляцию еврозоны в прошлом месяце внесли товары питания, напитки и табачные изделия, рост цен на которые составил 3,2%.
