Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,17%295,35
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,21%2 011,53
  • OMX Vilnius−0,02%1 225,91
  • S&P 500−1,22%6 381,36
  • DOW 30−1,12%45 033,5
  • Nasdaq −1,34%21 167,66
  • FTSE 100−0,71%9 130,64
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,87
  • OMX Baltic−0,17%295,35
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,21%2 011,53
  • OMX Vilnius−0,02%1 225,91
  • S&P 500−1,22%6 381,36
  • DOW 30−1,12%45 033,5
  • Nasdaq −1,34%21 167,66
  • FTSE 100−0,71%9 130,64
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,87
  • 02.09.25, 14:16

Эстония вновь обогнала страны еврозоны по уровню инфляции

В еврозоне годовая инфляция в августе по сравнению с июлем выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 2,1%, следует из статистики Eurostat.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
В Эстонии же гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий также расходы туристов, в августе вырос в годовом выражении на 6,2%, а по сравнению с июлем – на 0,9%, писали ранее «Деловые ведомости».
Среди стран-членов еврозоны по уровню инфляции за Эстонией следовали Хорватия и Словакия, где рост цен в прошлом месяце составил соответственно 4,6% и 4,4%, передает rus.err.ee.
Самая низкая инфляция зафиксирована во Франции – 0,8%, в то время как на Кипре в прошлом месяце была зарегистрирована дефляция в размере 0,1%.

Статья продолжается после рекламы

В Латвии инфляция в августе составила 4,1%, в Литве – 3,6%, а в Финляндии – 2,2%.
Наибольший вклад в инфляцию еврозоны в прошлом месяце внесли товары питания, напитки и табачные изделия, рост цен на которые составил 3,2%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.09.25, 10:10
Экспресс-оценка: в августе рост цен ускорился до 6,2%
Гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий также расходы туристов, в августе вырос в годовом выражении на 6,2%, а по сравнению с июлем – на 0,9%.
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
После стремительного падения Euribor перешел к стабилизации, и, по оценке аналитиков, заемщики едва ли вскоре увидят значительно более низкие процентные ставки. Скорее, в воздухе ощущаются риски, которые могут вновь подтолкнуть ставки к росту.
Mнения
  • 28.08.25, 08:47
Эстония уже «отболела», поэтому мировой спад ударит по ней мягче
Редкий случай, когда проигравший на старте получает преимущество на финише - Эстония уже прошла свой кризис – с инфляцией в 25%, падением ВВП и болезненной перестройкой. И теперь, когда миру снова грозит спад, мы можем позволить себе роскошь быть чуть спокойнее, чем соседи, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
2
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
3
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
4
Эпицентр
  • 01.09.25, 08:37
Могильщику фирм с бурным прошлым грозит уголовное дело
5
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»
6
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов

Последние новости

Новости
  • 02.09.25, 16:45
Владелец A. Le Coq покупает крупнейшего производителя крафтового пива Латвии
Новости
  • 02.09.25, 16:07
Эстонская ИТ-компания активно ищет сразу нескольких специалистов. На какие должности сохраняется высокий спрос?
Новости
  • 02.09.25, 14:52
Владельцы Jysk хотят приобрести тысячи гектаров леса в странах Балтии
Новости
  • 02.09.25, 14:16
Эстония вновь обогнала страны еврозоны по уровню инфляции
Биржа
  • 02.09.25, 13:58
Wise ищет возможность стать настоящим банком
Новости
  • 02.09.25, 13:15
Semetron Линнамяэ окончательно проиграла тендер на поставку полевых госпиталей
Новости
  • 02.09.25, 12:29
Siena привлекла в свой новый фонд EBRD и SmartCap. «Сделки на вторичном рынке больше не являются нишей»
Биржа
  • 02.09.25, 11:43
Стоимость золота достигла исторического максимума

Сейчас в фокусе

Послаблений для лиц, пересекающих границу несколько раз в день, например, для водителей грузовиков или автобусов, не будет.
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
Александер Урмас Вест в 2014 году уже был судим за мошенничество.
Эпицентр
  • 01.09.25, 08:37
Могильщику фирм с бурным прошлым грозит уголовное дело
Банкир Индрек Нейвельт констатирует, что в Европе происходит демографическая катастрофа и ни о каком росте экономики говорить не приходится.
Новости
  • 01.09.25, 07:00
Индрек Нейвельт: у нас слишком хорошая жизнь. Экономика расти не будет
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Бар Parrot.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Алексей Яшин.
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
На прошлой неделе Департамент статистики Эстонии опубликовал неверные данные, сообщив, что средняя заработная плата выросла на 13,8%. Исправленный отчет показывает, что на самом деле рост был значительно меньше.
Новости
  • 01.09.25, 10:00
Ошибка исправлена: средняя зарплата выросла на 5,9%
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025