Экспресс-оценка: в августе рост цен ускорился до 6,2%

После стремительного падения Euribor перешел к стабилизации, и, по оценке аналитиков, заемщики едва ли вскоре увидят значительно более низкие процентные ставки. Скорее, в воздухе ощущаются риски, которые могут вновь подтолкнуть ставки к росту.
Финский топливный гигант Neste с 1 сентября перевел все свои заправки в формат Neste Express и отказалась от программ скидок по клиентским картам. Вместо этого компания снизила цены на топливо на всех станциях, сделав их одинаковыми и прозрачными. Это толкает на снижение цен и других участников рынка.
Университет не должен выдавать готового специалиста, а обязан дать широкопрофильное образование и умение учиться и адаптироваться, рассуждали ректор Эстонской академии художеств Хилкка Хийоп и ректор Таллиннского университета Тыну Вийк в утренней программе радио Äripäev.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.