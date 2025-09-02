Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,03%296,11
  • OMX Riga0,39%923,22
  • OMX Tallinn−0,09%2 013,82
  • OMX Vilnius0,27%1 228,99
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,35%9 164,41
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • OMX Baltic−0,03%296,11
  • OMX Riga0,39%923,22
  • OMX Tallinn−0,09%2 013,82
  • OMX Vilnius0,27%1 228,99
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,35%9 164,41
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • 02.09.25, 10:10

Экспресс-оценка: в августе рост цен ускорился до 6,2%

Гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий также расходы туристов, в августе вырос в годовом выражении на 6,2%, а по сравнению с июлем – на 0,9%.
Единственным исключением из роста цен стали питание и размещение – цены снизились главным образом из-за удешевления гостиничных услуг.
  • Единственным исключением из роста цен стали питание и размещение – цены снизились главным образом из-за удешевления гостиничных услуг.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
После стремительного падения Euribor перешел к стабилизации, и, по оценке аналитиков, заемщики едва ли вскоре увидят значительно более низкие процентные ставки. Скорее, в воздухе ощущаются риски, которые могут вновь подтолкнуть ставки к росту.
Новости
  • 01.09.25, 18:44
Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»?
Финский топливный гигант Neste с 1 сентября перевел все свои заправки в формат Neste Express и отказалась от программ скидок по клиентским картам. Вместо этого компания снизила цены на топливо на всех станциях, сделав их одинаковыми и прозрачными. Это толкает на снижение цен и других участников рынка.
Новости
  • 01.09.25, 13:02
Ректор Таллиннского университета: зарплаты гуманитариев поначалу ниже, но вскоре они догоняют «технарей»
Университет не должен выдавать готового специалиста, а обязан дать широкопрофильное образование и умение учиться и адаптироваться, рассуждали ректор Эстонской академии художеств Хилкка Хийоп и ректор Таллиннского университета Тыну Вийк в утренней программе радио Äripäev.
Новости
  • 01.09.25, 10:00
Ошибка исправлена: средняя зарплата выросла на 5,9%
По исправленным данным Департамента статистики, во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата составила 2126 евро, что на 5,9% выше, чем за аналогичный период 2024 года.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
2
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
3
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
4
Эпицентр
  • 01.09.25, 08:37
Могильщику фирм с бурным прошлым грозит уголовное дело
5
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»
6
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов

Последние новости

Новости
  • 02.09.25, 12:29
Siena привлекла в свой новый фонд EBRD и SmartCap. «Сделки на вторичном рынке больше не являются нишей»
Биржа
  • 02.09.25, 11:43
Стоимость золота достигла исторического максимума
Новости
  • 02.09.25, 10:50
Во втором квартале экспорт услуг вырос на 8%, импорт – на 11%
Новости
  • 02.09.25, 10:10
Экспресс-оценка: в августе рост цен ускорился до 6,2%
Mнения
  • 02.09.25, 09:31
Пограничное состояние. Возврат к национальным интересам – дорога в славное прошлое?
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором

Сейчас в фокусе

Послаблений для лиц, пересекающих границу несколько раз в день, например, для водителей грузовиков или автобусов, не будет.
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
Александер Урмас Вест в 2014 году уже был судим за мошенничество.
Эпицентр
  • 01.09.25, 08:37
Могильщику фирм с бурным прошлым грозит уголовное дело
Банкир Индрек Нейвельт констатирует, что в Европе происходит демографическая катастрофа и ни о каком росте экономики говорить не приходится.
Новости
  • 01.09.25, 07:00
Индрек Нейвельт: у нас слишком хорошая жизнь. Экономика расти не будет
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Бар Parrot.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Алексей Яшин.
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
На прошлой неделе Департамент статистики Эстонии опубликовал неверные данные, сообщив, что средняя заработная плата выросла на 13,8%. Исправленный отчет показывает, что на самом деле рост был значительно меньше.
Новости
  • 01.09.25, 10:00
Ошибка исправлена: средняя зарплата выросла на 5,9%
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025