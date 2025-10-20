Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,01%293,12
  • OMX Riga0,3%914,45
  • OMX Tallinn0,26%1 906,05
  • OMX Vilnius−0,19%1 261,88
  • S&P 5001,12%6 738,4
  • DOW 301,06%46 678,95
  • Nasdaq 1,48%23 016,4
  • FTSE 1000,52%9 403,57
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,2
  KM
  20.10.25, 19:35

30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы

В канун 30-летия Selver в продажу поступили три оригинальных продукта, объединяющих классику праздничных застолий и современные гастрономические тренды. Одновременно на полках магазинов появилась новая серия соусов, созданная благодаря обратной связи клиентов.
Юбилейная продукция Selver Köök
«Если компания готовится отметить солидный юбилей, вполне естественно, что она хочет предложить своим клиентам что-то оригинальное», - пояснила исполнительный директор KulinaariaМерье Кипс. Последние месяцы вся команда под её началом работала над тем, чтобы представить вниманию покупателей продукцию, объединяющую торжественность праздничного застолья и повседневную практичность.

Новинки юбилейной серии: паштет, картофельный салат и торт

Юбилейная серия продукции Selveri Köök состоит из трех изделий, каждое из которых напомнит покупателям знакомый с детства вкус домашних угощений.
Юбилейный паштет порадует вас тем самым вкусом благодаря щепотке мускатного ореха, капельке алкоголя, большому содержанию натурального сливочного масла и 30% говяжьей печени! «Именно так и выглядит украшение праздничного стола», - отмечает Кипс. Она рекомендует подавать паштет с обжаренными тостами, черным хлебом с семечками или ломтиками сепика.
Юбилейный картофельный салат с мясом – еще одно классическое блюдо, радующее сочными мясными кусочками и вкусным соусом из майонеза со сметаной. Такой салат украсит стол на праздники и станет отличным вариантом вкусного обеда на буднях.
Юбилейный чизкейк с карамелью – это самый праздничный продукт из всей тройки новинок. Основа чизкейка сделана из печенья и приправлена корицей; её покрывает воздушный слой крема из сливочного сыра с карамелью, а сверху торт залит слоем карамельной глазури. Эффектный чизкейк украшен шоколадным веером и сахарной посыпкой.
Новые соусы: ресторанное качество на прилавках магазинов

Новая серия соусов появилась по одной простой причине: клиенты захотели, чтобы популярный сливочный соус Selveri Köök можно было купить в небольшой упаковке прямо в магазине, а не только по предварительному заказу. Именно это пожелание и легло в основу разработки целой серии из четырех вкусов. Соусы расфасованы в стаканчики объемом 230–280мл, и этого количества идеально хватит на трех-четырех человек.
Перечный соус приготовлен с добавлением трех сортов перца: черного, зеленого и розового. Он прекрасно подойдет к поджаренному на гриле мясу (говядине и свинины) и овощам.
Соус из красного вина изготовлен из качественного вина с добавлением черной смородины и пряностей. Соус подходит к блюдам из говядины, баранины и дичи.
Лимонный соус – отличный выбор для блюд из рыбы и морепродуктов. Также он подойдет к пасте и блюдам из овощей.
Сливочный соус является наиболее универсальным из всех четырех вариантов и подойдет практически ко всему.
Как появляются новые продукты

По словам Мерье Кипс, разработчики вдохновляются и обратной связью от постоянных клиентов, и мировыми гастрономическими трендами. «Но при этом мы стараемся не забывать о классике», - добавила она.
Юбилейная серия как раз и состоит из продуктов, которые уже более века присутствуют на праздничных застольях в эстонских семьях. Теперь мы решили представить покупателям привычный товар в современном ключе. Кипс считает, что именно домашний вкус и является главным преимуществом специальных изделий: это не просто одноразовая акция в честь юбилея Selver, а традиционные блюда, которые всегда пользовались спросом у покупателей.
Что же касается серии соусов, то здесь немного другая история. Именно соус связывает блюдо в единое целое: он придает ему сочности, добавляет многослойности и делает домашнее жаркое достойным ресторанной кухни. Приготовление хорошего соуса требует времени, внимания и опыта. «Сама идея зародилась благодаря пожеланиям клиентов», - пояснила Кипс. «Когда мы готовим дома, у нас часто нет ни времени, ни уверенности в том, что соус получится». Так и возникла идея отобрать так называемые базовые соусы, подходящие к большинству блюд.

Другие новости

Осенью ассортимент Selveri Köök пополнился корейским свекольным салатом, который станет идеальным острым гарниром к мясными блюдам и настоящим источником витаминов и минералов. Еще одна новинка – это салат coleslaw из бело- и краснокочанной капусты, а также сливовый пирог с марципаном, который можно есть и в горячем, и в холодном виде.
В дополнение расширился и выбор сэндвичей. Представители Selveri Köök знают, что иногда у современного занятого человека нет времени или возможности самостоятельно приготовить вкусный сытный бутерброд. Именно на этот случай в магазинах и продаются готовые качественные сэндвичи.
Кроме того, Selveri Köökусиленно готовится к предстоящему сезону зимних праздников. Вовсю налажено производство теста для пипаркооков и вскоре к нему добавятся глазури: в этом году ассортимент пополнится новым синим оттенком. Помимо этого, покупателей ждет новая панна-котта со вкусом пипаркооков и брусничного варенья, шоколадный мусс с апельсиновым топпингом, а также популярный сезонный торт Talveunelm. Горячие блюда также будут решены в классическом ключе: жареная капуста в вегетарианском варианте и капуста со свининой и черносливом. И конечно же, покупателей ждет традиционная версия мульгикапсад.
Еще одной новинкой на прилавках магазинов станет рождественское жаркое, где в одном комплекте вы найдете все необходимые элементы праздничного угощения: запеченный картофель, жареную капусту, кровяные колбаски и брусничное варенье.
Клиенты очень тепло приняли наши новинки, которые теперь продаются в магазинах Selverпо всей Эстонии, а также в интернет-магазине Selver.

Деловые ведомости

