KM 20.10.25, 19:35 30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы В канун 30-летия Selver в продажу поступили три оригинальных продукта, объединяющих классику праздничных застолий и современные гастрономические тренды. Одновременно на полках магазинов появилась новая серия соусов, созданная благодаря обратной связи клиентов.

Юбилейная продукция Selver Köök

Foto: Эмма Йыгисте

«Если компания готовится отметить солидный юбилей, вполне естественно, что она хочет предложить своим клиентам что-то оригинальное», - пояснила исполнительный директор KulinaariaМерье Кипс. Последние месяцы вся команда под её началом работала над тем, чтобы представить вниманию покупателей продукцию, объединяющую торжественность праздничного застолья и повседневную практичность.

Новинки юбилейной серии: паштет, картофельный салат и торт

Юбилейная серия продукции Selveri Köök состоит из трех изделий, каждое из которых напомнит покупателям знакомый с детства вкус домашних угощений.

Юбилейный паштет порадует вас тем самым вкусом благодаря щепотке мускатного ореха, капельке алкоголя, большому содержанию натурального сливочного масла и 30% говяжьей печени! «Именно так и выглядит украшение праздничного стола», - отмечает Кипс. Она рекомендует подавать паштет с обжаренными тостами, черным хлебом с семечками или ломтиками сепика.

Юбилейный картофельный салат с мясом – еще одно классическое блюдо, радующее сочными мясными кусочками и вкусным соусом из майонеза со сметаной. Такой салат украсит стол на праздники и станет отличным вариантом вкусного обеда на буднях.

Юбилейный чизкейк с карамелью – это самый праздничный продукт из всей тройки новинок. Основа чизкейка сделана из печенья и приправлена корицей; её покрывает воздушный слой крема из сливочного сыра с карамелью, а сверху торт залит слоем карамельной глазури. Эффектный чизкейк украшен шоколадным веером и сахарной посыпкой.

Юбилейный паштет

Foto: Яан Хейнмаа Юбилейный салат и паштет

Foto: Яан Хейнмаа Юбилейная продукция

Foto: Яан Хейнмаа

Новые соусы: ресторанное качество на прилавках магазинов

Новая серия соусов появилась по одной простой причине: клиенты захотели, чтобы популярный сливочный соус Selveri Köök можно было купить в небольшой упаковке прямо в магазине, а не только по предварительному заказу. Именно это пожелание и легло в основу разработки целой серии из четырех вкусов. Соусы расфасованы в стаканчики объемом 230–280мл, и этого количества идеально хватит на трех-четырех человек.

Перечный соус приготовлен с добавлением трех сортов перца: черного, зеленого и розового. Он прекрасно подойдет к поджаренному на гриле мясу (говядине и свинины) и овощам.

Соус из красного вина изготовлен из качественного вина с добавлением черной смородины и пряностей. Соус подходит к блюдам из говядины, баранины и дичи.

Лимонный соус – отличный выбор для блюд из рыбы и морепродуктов. Также он подойдет к пасте и блюдам из овощей.

Сливочный соус является наиболее универсальным из всех четырех вариантов и подойдет практически ко всему.

Новая серия соусов

Foto: Эмма Йыгисте

Как появляются новые продукты

По словам Мерье Кипс, разработчики вдохновляются и обратной связью от постоянных клиентов, и мировыми гастрономическими трендами. «Но при этом мы стараемся не забывать о классике», - добавила она.

Юбилейная серия как раз и состоит из продуктов, которые уже более века присутствуют на праздничных застольях в эстонских семьях. Теперь мы решили представить покупателям привычный товар в современном ключе. Кипс считает, что именно домашний вкус и является главным преимуществом специальных изделий: это не просто одноразовая акция в честь юбилея Selver, а традиционные блюда, которые всегда пользовались спросом у покупателей.

Что же касается серии соусов, то здесь немного другая история. Именно соус связывает блюдо в единое целое: он придает ему сочности, добавляет многослойности и делает домашнее жаркое достойным ресторанной кухни. Приготовление хорошего соуса требует времени, внимания и опыта. «Сама идея зародилась благодаря пожеланиям клиентов», - пояснила Кипс. «Когда мы готовим дома, у нас часто нет ни времени, ни уверенности в том, что соус получится». Так и возникла идея отобрать так называемые базовые соусы, подходящие к большинству блюд.

Другие новости

Осенью ассортимент Selveri Köök пополнился корейским свекольным салатом, который станет идеальным острым гарниром к мясными блюдам и настоящим источником витаминов и минералов. Еще одна новинка – это салат coleslaw из бело- и краснокочанной капусты, а также сливовый пирог с марципаном, который можно есть и в горячем, и в холодном виде.

В дополнение расширился и выбор сэндвичей. Представители Selveri Köök знают, что иногда у современного занятого человека нет времени или возможности самостоятельно приготовить вкусный сытный бутерброд. Именно на этот случай в магазинах и продаются готовые качественные сэндвичи.

Кроме того, Selveri Köökусиленно готовится к предстоящему сезону зимних праздников. Вовсю налажено производство теста для пипаркооков и вскоре к нему добавятся глазури: в этом году ассортимент пополнится новым синим оттенком. Помимо этого, покупателей ждет новая панна-котта со вкусом пипаркооков и брусничного варенья, шоколадный мусс с апельсиновым топпингом, а также популярный сезонный торт Talveunelm. Горячие блюда также будут решены в классическом ключе: жареная капуста в вегетарианском варианте и капуста со свининой и черносливом. И конечно же, покупателей ждет традиционная версия мульгикапсад.

Еще одной новинкой на прилавках магазинов станет рождественское жаркое, где в одном комплекте вы найдете все необходимые элементы праздничного угощения: запеченный картофель, жареную капусту, кровяные колбаски и брусничное варенье.

Клиенты очень тепло приняли наши новинки, которые теперь продаются в магазинах Selverпо всей Эстонии, а также в интернет-магазине Selver