Опрос: за кем и зачем предприниматели Нарвы идут на выборы?

Полные списки кандидатов в Нарвское горсобрание пока не опубликованы, но некоторые имена политики объявили. Известных в Нарве бизнесменов и руководителей частных предприятий в предвыборной рекламе оказалось немного, и некоторые из них известны в городе скорее как политики, а не бизнесмены.
- Лидеры всех (кроме EKRE) избирательных списков Нарвы участвовали в политических дебатах на фестивале Station Narva.
- Foto: Николай Андреев
Городской секретарь и председатель избиркома Нарвы Юллар Кальюсте сообщил ДВ, что зарегистрировал для участия в выборах семь списков. 9 сентября городская избирательная комиссия Нарвы завершила прием документов от партий и избирательных союзов.
Участвовать в выборах в Нарве будут Центристская партия, Партия реформ, EKRE, партия KOOS, объединенный избирательный союз Plaan B и «Пульс города», «Список Катри» и «Народный список Михаила Стальнухина».
ДВ спросили предпринимателей из этих списков, почему они решили баллотироваться и по каким соображениям выбирали политическую силу?
Центристская партия: нужно менять управление
Руководитель принадлежащего его семье отеля Narva Владимир Арет присоединился к Центристской партии два года назад и теперь впервые участвует в выборах.
«Я баллотируюсь в Нарве по своим личным амбициям, по решению, что нужно действительно менять структуру руководства города, добавить туда и энергии, и немножко знаний, и действительно какого-то действия», – рассказал Арет.
По его словам, он следовал своему плану: окончил университет, потом магистратуру и теперь может плотно заняться развитием политической культуры в городе. «Идеологически и по всем тем проблемам, с которыми сталкиваемся мы и здесь, в Нарве, и в Эстонии в целом, именно Центристская партия мне больше всего понятна и подходит», – пояснил он.
Народный список Стальнухина: люди с опытом
Владелец гостевого дома Europe, спортсмен и один из создателей спортивного центра Äkkeküla Виктор Шемарин присоединился к списку Михаила Стальнухина, хотя на прошлых и позапрошлых выборах проходил в городское собрание вместе с Катри Райк.
«Я вообще на выборы идти не хотел, совершенно не хотел, но так много у меня связано в этом городе и с бизнесом, и со спортом, и с товариществами – уже 8 лет я в комиссии по товариществам вместе с Еленой Пахомовой. Столько сделано и такие большие планы, что не хотелось бы все бросать», – сказал Виктор Шемарин.
В команде Катри Райк Шемарин разочарован.
Больше занимались не работой, а какой-то политикой, была, как бы это сказать, нерабочая обстановка. Мы вроде выборы выиграли, но мы ничего не поменяли.
«Мы ничего не сделали ни для инвалидов, ни для спортсменов, за которых топили перед выборами, – мы даже больше отняли, чем дали. Вот это разочаровывает», – добавил он.
После прошлых выборов Виктор Шемарин вышел из фракции Райк, но сейчас в городском собрании участвует в коалиции с ней, как и Михаил Стальнухин.
«Когда мы сами впервые заходили в горсобрание, мы рубили шашкой сплеча, но теперь понимаем, что должны быть и люди с опытом, грамотные. И у Стальнухина, и в команде Евграфова такие люди есть, вот эти люди должны принимать решения в городе. И нужен грамотный мэр, естественно, хозяйственник, а не политик», – поясняет он.
Plaan B и «Пульс города»: город не развивается
Владелец фирмы по установке видеонаблюдения и других слаботочных систем Iguan systems Дмитрий Гусев был одним из лидеров EKRE в Нарве. Вместе с многими другими нарвскими членами он покинул партию в 2022 году. По его словам, в «Пульсе города» сейчас пять человек, ушедших из EKRE.
«Для того, чтобы принять решение идти на выборы, надо было просто выглянуть в окно и посмотреть, что у нас в городе происходит. Вот и все. Хотелось бы изменить все к лучшему, как бы банально это ни звучало. Я здесь родился, я здесь вырос, и я думаю, что всегда здесь было лучше, чем сегодня», – сказал Гусев.
Хотелось бы изменить все к лучшему, как бы банально это ни звучало. Я здесь родился, я здесь вырос, и я думаю, что всегда здесь было лучше, чем сегодня.
По его мнению, город не развивается – за много лет построен только один жилой дом, квартиры в котором почти никому из местных не по карману. Есть и общественные объекты – например, открылись новая школа и новый детский сад, но этого мало, считает Гусев.
«Это не должно было произойти в этом году. Это должно было произойти 20 лет назад, – считает он. – Закрыли десяток детских садиков и школ и построили один детский садик и одну школу, когда уже нет детей, чтобы посещать эти учреждения. Надо все делать вовремя и смотреть в будущее, решать, что необходимо сделать для города, чтобы не то что поднимать демографический уровень, а хотя бы тех людей, которые есть, как-то удержать».
- Кто займет кабинет мэра в нарвской ратуше, до выборов 19 октября предсказать невозможно.
- Foto: Николай Андреев
«Список Катри»: движение к свету
Хозяин знаменитого бара Ro-Ro Роман Бойко участвует в выборах в третий раз. Впервые он шел в списке Центристской партии, в прошлый раз – в «Списке Катри Райк», и сейчас, когда Райк стала мэром, замещает ее в городском собрании. На новых выборах Бойко снова в «Списке Катри».
Поддержать Катри и есть главная цель участия в выборах, говорит он, добавляя, что собственных политических амбиций у него нет.
«Я знаю Катри с самого начала, как она приехала сюда и стала директором колледжа. Она заходила ко мне в бар. Я думаю, что для Нарвы очень важна ее полная самоотдача – она свою жизнь посвятила тому, чтобы улучшить наш город, чтобы он вписывался в наше государство. В общем, это какое-то движение к свету – так я чувствую сердцем».
Катри – великий человек для нашего города.
«Говорят, что нужны профессионалы, которые умеют считать, умеют что-то делать. Безусловно, это нужно, но если это подчинено эгоистическим амбициям, это не будет работать так, как у Катри. Так что пока альтернативы я не вижу просто», – говорит Бойко.
Он добавляет, что и в других списках есть достойные кандидаты, но вряд ли в ком-то еще есть такая же внутренняя сила и он будет так же полностью отдавать себя городу.
Роман Бойко отмечает, что с 2004 года, когда он открыл бар, он видел в своем заведении настоящий срез общества. По его словам, еще с 90-х годов, когда сломался прежний порядок и начался разгул преступности, многие нарвитяне измучены, дезориентированы и ждут от политиков только новых проблем. Периоды улучшения сменяются кризисами, и такими растерянными людьми, которые не понимают политических процессов, политикам легче манипулировать, замечает Бойко.
Партия KOOS: дело дойдет до полевых кухонь
Елена Зиолковска работала в семейной фирме Almiranix на пищевом производстве, которое ранее обеспечивало питание для крупных предприятий. Сейчас она кормит посетителей в своем кафе Lavazza.
Около 20 лет назад она несколько лет участвовала в местной политике, руководила Северо-Восточным отделением Русской партии Эстонии, из которой потом вышла. После нескольких преобразований эта политическая сила влилась в Социал-демократическую партию. В этом году Елена вступила в партию KOOS. Она рассказала, что ушла на досрочную пенсию, имея 44 года стажа, и решила вернуться в политику.
Елена Зиолковска – бывшая теща Айво Петерсона, две ее внучки – дочери сидящего политика, поэтому она продолжает считать Петерсона членом своей семьи.
«Я очень долго наблюдала за всем, что происходит у нас, и старалась вообще не влезать в эти дела, потому что у меня был довольно непростой опыт участия в политике», – рассказала Елена Зиолковска.
«Вопрос встал уже о выживании – о выживании города, выживании предпринимательства», – объяснила она свое решение вернуться в политику через 20 лет.
По ее словам, малому бизнесу приходится очень сложно в ситуации, когда растут налоги и цены на все, а для пищевого производства с холодильными установками, электрическими плитами и печами особенно болезненным был рост цен на электричество. В Нарве почти не осталось крупных предприятий с большим количеством работников, в городе много безработных, и, по сути, именно малый бизнес теперь отвечает за то, чтобы у людей была работа и зарплата, считает Зиолковска. Но когда у клиентов нет денег, под угрозой оказывается и сам бизнес.
На городском уровне придется думать об открытии социальной столовой с низкими ценами на питание, считает Елена Зиолковска. И нужно будет также организовать доставку питания нуждающимся пенсионерам, добавляет она.
Придется нам покупать передвижные кухни для приготовления супа, как у военных, чтобы развозить еду и кормить людей.
Зиолковска предвидит дальнейшее подорожание продуктов – особенно свинины после эпидемии и массового забоя на свинофермах. В Нарве многие жители, особенно пенсионеры, выращивали значительную часть еды на своих дачных участках. В этом году они остались почти без запасов на зиму: овощи гнили из-за дождей, которые шли почти все лето, а под конец сезона случилось настоящее наводнение.
«Мы тут подходим к очень тяжелой теме, – сказала Елена Зиолковска. – И, вы знаете, я вдруг вспомнила слова Айво Петерсона. Он когда-то говорил, что придется нам покупать передвижные кухни для приготовления супа, как у военных, чтобы развозить еду и кормить людей. Видимо, мы к этому все равно придем, потому что у многих людей не будет денег на продукты из-за роста цен».
Партия реформ: не бросать слова на ветер
Совладелец компании Glassninjas по настройке умных камер и автомобильных радаров Инга Силлат баллотируется впервые, она присоединилась к списку Партии реформ.
«Мы очень большой упор делаем на будущих предпринимателей, на тех, кто готов развивать наш город осознанно и вдумчиво, шаг за шагом. Как предприниматель я готова помочь "зеленым" предпринимателям с их самой первой мысли о собственном деле, а также в упрощении их первого, самого сложного года работы. Готова помочь не только советом, но и действием», – обещает она.
По словам Инги Силлат, на выборах она всегда голосовала за реформистов:
«У реформистов никогда не было "фантастических" обещаний, которые невозможно было бы выполнить – они всегда были реалистичными и выполнимыми, 2 считает она. – И теперь, когда я среди них, я могу с уверенностью сказать, что мы по-прежнему не намерены бросать громких слов на ветер!»
