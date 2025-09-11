Назад 12.09.25, 07:00 Опрос: за кем и зачем предприниматели Нарвы идут на выборы? Полные списки кандидатов в Нарвское горсобрание пока не опубликованы, но некоторые имена политики объявили. Известных в Нарве бизнесменов и руководителей частных предприятий в предвыборной рекламе оказалось немного, и некоторые из них известны в городе скорее как политики, а не бизнесмены.

Лидеры всех (кроме EKRE) избирательных списков Нарвы участвовали в политических дебатах на фестивале Station Narva.

Foto: Николай Андреев

Городской секретарь и председатель избиркома Нарвы Юллар Кальюсте сообщил ДВ, что зарегистрировал для участия в выборах семь списков. 9 сентября городская избирательная комиссия Нарвы завершила прием документов от партий и избирательных союзов.

Участвовать в выборах в Нарве будут Центристская партия, Партия реформ, EKRE, партия KOOS, объединенный избирательный союз Plaan B и «Пульс города», «Список Катри» и «Народный список Михаила Стальнухина».

ДВ спросили предпринимателей из этих списков, почему они решили баллотироваться и по каким соображениям выбирали политическую силу?

Центристская партия: нужно менять управление Руководитель принадлежащего его семье отеля Narva Владимир Арет присоединился к Центристской партии два года назад и теперь впервые участвует в выборах. «Я баллотируюсь в Нарве по своим личным амбициям, по решению, что нужно действительно менять структуру руководства города, добавить туда и энергии, и немножко знаний, и действительно какого-то действия», – рассказал Арет. По его словам, он следовал своему плану: окончил университет, потом магистратуру и теперь может плотно заняться развитием политической культуры в городе. «Идеологически и по всем тем проблемам, с которыми сталкиваемся мы и здесь, в Нарве, и в Эстонии в целом, именно Центристская партия мне больше всего понятна и подходит», – пояснил он. Народный список Стальнухина: люди с опытом Владелец гостевого дома Europe, спортсмен и один из создателей спортивного центра Äkkeküla Виктор Шемарин присоединился к списку Михаила Стальнухина, хотя на прошлых и позапрошлых выборах проходил в городское собрание вместе с Катри Райк. «Я вообще на выборы идти не хотел, совершенно не хотел, но так много у меня связано в этом городе и с бизнесом, и со спортом, и с товариществами – уже 8 лет я в комиссии по товариществам вместе с Еленой Пахомовой. Столько сделано и такие большие планы, что не хотелось бы все бросать», – сказал Виктор Шемарин. В команде Катри Райк Шемарин разочарован. Больше занимались не работой, а какой-то политикой, была, как бы это сказать, нерабочая обстановка. Мы вроде выборы выиграли, но мы ничего не поменяли. Виктор Шемарин «Мы ничего не сделали ни для инвалидов, ни для спортсменов, за которых топили перед выборами, – мы даже больше отняли, чем дали. Вот это разочаровывает», – добавил он. После прошлых выборов Виктор Шемарин вышел из фракции Райк, но сейчас в городском собрании участвует в коалиции с ней, как и Михаил Стальнухин.

«Когда мы сами впервые заходили в горсобрание, мы рубили шашкой сплеча, но теперь понимаем, что должны быть и люди с опытом, грамотные. И у Стальнухина, и в команде Евграфова такие люди есть, вот эти люди должны принимать решения в городе. И нужен грамотный мэр, естественно, хозяйственник, а не политик», – поясняет он.

Plaan B и «Пульс города»: город не развивается

Владелец фирмы по установке видеонаблюдения и других слаботочных систем Iguan systems Дмитрий Гусев был одним из лидеров EKRE в Нарве. Вместе с многими другими нарвскими членами он покинул партию в 2022 году. По его словам, в «Пульсе города» сейчас пять человек, ушедших из EKRE.

«Для того, чтобы принять решение идти на выборы, надо было просто выглянуть в окно и посмотреть, что у нас в городе происходит. Вот и все. Хотелось бы изменить все к лучшему, как бы банально это ни звучало. Я здесь родился, я здесь вырос, и я думаю, что всегда здесь было лучше, чем сегодня», – сказал Гусев.

Хотелось бы изменить все к лучшему, как бы банально это ни звучало. Я здесь родился, я здесь вырос, и я думаю, что всегда здесь было лучше, чем сегодня. Дмитрий Гусев

По его мнению, город не развивается – за много лет построен только один жилой дом, квартиры в котором почти никому из местных не по карману. Есть и общественные объекты – например, открылись новая школа и новый детский сад, но этого мало, считает Гусев.

«Это не должно было произойти в этом году. Это должно было произойти 20 лет назад, – считает он. – Закрыли десяток детских садиков и школ и построили один детский садик и одну школу, когда уже нет детей, чтобы посещать эти учреждения. Надо все делать вовремя и смотреть в будущее, решать, что необходимо сделать для города, чтобы не то что поднимать демографический уровень, а хотя бы тех людей, которые есть, как-то удержать».

Кто займет кабинет мэра в нарвской ратуше, до выборов 19 октября предсказать невозможно.

Foto: Николай Андреев

«Список Катри»: движение к свету

Хозяин знаменитого бара Ro-Ro Роман Бойко участвует в выборах в третий раз. Впервые он шел в списке Центристской партии, в прошлый раз – в «Списке Катри Райк», и сейчас, когда Райк стала мэром, замещает ее в городском собрании. На новых выборах Бойко снова в «Списке Катри».

Поддержать Катри и есть главная цель участия в выборах, говорит он, добавляя, что собственных политических амбиций у него нет.

«Я знаю Катри с самого начала, как она приехала сюда и стала директором колледжа. Она заходила ко мне в бар. Я думаю, что для Нарвы очень важна ее полная самоотдача – она свою жизнь посвятила тому, чтобы улучшить наш город, чтобы он вписывался в наше государство. В общем, это какое-то движение к свету – так я чувствую сердцем».

Катри – великий человек для нашего города. Роман Бойко

«Говорят, что нужны профессионалы, которые умеют считать, умеют что-то делать. Безусловно, это нужно, но если это подчинено эгоистическим амбициям, это не будет работать так, как у Катри. Так что пока альтернативы я не вижу просто», – говорит Бойко.

Он добавляет, что и в других списках есть достойные кандидаты, но вряд ли в ком-то еще есть такая же внутренняя сила и он будет так же полностью отдавать себя городу.

Роман Бойко отмечает, что с 2004 года, когда он открыл бар, он видел в своем заведении настоящий срез общества. По его словам, еще с 90-х годов, когда сломался прежний порядок и начался разгул преступности, многие нарвитяне измучены, дезориентированы и ждут от политиков только новых проблем. Периоды улучшения сменяются кризисами, и такими растерянными людьми, которые не понимают политических процессов, политикам легче манипулировать, замечает Бойко.

Партия KOOS: дело дойдет до полевых кухонь

Елена Зиолковска работала в семейной фирме Almiranix на пищевом производстве, которое ранее обеспечивало питание для крупных предприятий. Сейчас она кормит посетителей в своем кафе Lavazza.

Около 20 лет назад она несколько лет участвовала в местной политике, руководила Северо-Восточным отделением Русской партии Эстонии, из которой потом вышла. После нескольких преобразований эта политическая сила влилась в Социал-демократическую партию. В этом году Елена вступила в партию KOOS. Она рассказала, что ушла на досрочную пенсию, имея 44 года стажа, и решила вернуться в политику.

Елена Зиолковска – бывшая теща Айво Петерсона, две ее внучки – дочери сидящего политика, поэтому она продолжает считать Петерсона членом своей семьи.

«Я очень долго наблюдала за всем, что происходит у нас, и старалась вообще не влезать в эти дела, потому что у меня был довольно непростой опыт участия в политике», – рассказала Елена Зиолковска.

«Вопрос встал уже о выживании – о выживании города, выживании предпринимательства», – объяснила она свое решение вернуться в политику через 20 лет.

По ее словам, малому бизнесу приходится очень сложно в ситуации, когда растут налоги и цены на все, а для пищевого производства с холодильными установками, электрическими плитами и печами особенно болезненным был рост цен на электричество. В Нарве почти не осталось крупных предприятий с большим количеством работников, в городе много безработных, и, по сути, именно малый бизнес теперь отвечает за то, чтобы у людей была работа и зарплата, считает Зиолковска. Но когда у клиентов нет денег, под угрозой оказывается и сам бизнес.

На городском уровне придется думать об открытии социальной столовой с низкими ценами на питание, считает Елена Зиолковска. И нужно будет также организовать доставку питания нуждающимся пенсионерам, добавляет она.

Придется нам покупать передвижные кухни для приготовления супа, как у военных, чтобы развозить еду и кормить людей. Елена Зиолковска

Зиолковска предвидит дальнейшее подорожание продуктов – особенно свинины после эпидемии и массового забоя на свинофермах. В Нарве многие жители, особенно пенсионеры, выращивали значительную часть еды на своих дачных участках. В этом году они остались почти без запасов на зиму: овощи гнили из-за дождей, которые шли почти все лето, а под конец сезона случилось настоящее наводнение.

«Мы тут подходим к очень тяжелой теме, – сказала Елена Зиолковска. – И, вы знаете, я вдруг вспомнила слова Айво Петерсона. Он когда-то говорил, что придется нам покупать передвижные кухни для приготовления супа, как у военных, чтобы развозить еду и кормить людей. Видимо, мы к этому все равно придем, потому что у многих людей не будет денег на продукты из-за роста цен».

Партия реформ: не бросать слова на ветер

Совладелец компании Glassninjas по настройке умных камер и автомобильных радаров Инга Силлат баллотируется впервые, она присоединилась к списку Партии реформ.

«Мы очень большой упор делаем на будущих предпринимателей, на тех, кто готов развивать наш город осознанно и вдумчиво, шаг за шагом. Как предприниматель я готова помочь "зеленым" предпринимателям с их самой первой мысли о собственном деле, а также в упрощении их первого, самого сложного года работы. Готова помочь не только советом, но и действием», – обещает она.

По словам Инги Силлат, на выборах она всегда голосовала за реформистов:

«У реформистов никогда не было "фантастических" обещаний, которые невозможно было бы выполнить – они всегда были реалистичными и выполнимыми, 2 считает она. – И теперь, когда я среди них, я могу с уверенностью сказать, что мы по-прежнему не намерены бросать громких слов на ветер!»