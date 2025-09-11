Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,21%294,86
  • OMX Riga−0,28%915,81
  • OMX Tallinn−0,25%1 994,4
  • OMX Vilnius−0,35%1 229,8
  • S&P 5000,3%6 532,04
  • DOW 30−0,48%45 490,92
  • Nasdaq 0,03%21 886,06
  • FTSE 1000,52%9 273,67
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,33
  • 11.09.25, 11:48

Трех сотрудниц на эстонско-российской границе обвинили во взяточничестве

Прокуратура предъявила обвинение во взяточничестве трем женщинам, работавшим в зоне ожидания на эстонско-российской границе в Южной Эстонии.
По данным следствия, сотрудницы, чьей обязанностью было направлять грузовые автомобили категории C в пункт пропуска согласно электронной очереди, брали деньги за то, чтобы пропускать отдельные машины вне очереди, передает rus.err.ee.
Взятки им предлагали как водители грузовиков, так и представители компаний, связанных с перевозками.
Прокомментировать порталу Rus.ERR детали обвинения прокуратура будет готова после того, как суд рассмотрит дело в порядке согласительного производства.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, вскоре они предстанут перед судом.
