Трех сотрудниц на эстонско-российской границе обвинили во взяточничестве

Прокуратура предъявила обвинение во взяточничестве трем женщинам, работавшим в зоне ожидания на эстонско-российской границе в Южной Эстонии.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
По данным следствия, сотрудницы, чьей обязанностью было направлять грузовые автомобили категории C в пункт пропуска согласно электронной очереди, брали деньги за то, чтобы пропускать отдельные машины вне очереди, передает rus.err.ee.
Взятки им предлагали как водители грузовиков, так и представители компаний, связанных с перевозками.
Прокомментировать порталу Rus.ERR детали обвинения прокуратура будет готова после того, как суд рассмотрит дело в порядке согласительного производства.
В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, вскоре они предстанут перед судом.
