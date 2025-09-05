Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 5000,3%6 521,65
  • DOW 300,16%45 696,17
  • Nasdaq 0,6%21 837,55
  • FTSE 1000,23%9 237,71
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,5
  • 05.09.25, 16:32

На строительство объектов оборонной инфраструктуры за четыре года выделят 680 млн евро

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) в ближайшие четыре года вложит около 680 млн евро в объекты инфраструктуры по всей Эстонии, при этом больше всего проектов запланировано в Западной Эстонии, а также в Тарту и на юго-востоке страны.
В рамках инфодня Центра оборонных инвестиций, посвященном инфраструктуре и проходившем под названием «Как СТРОИТЬ оборону государства?», были представлены новые модели закупок, а также разъяснены процедуры доступа на территории Сил обороны и изменения в порядке получения допуска к государственной тайне. Фото: Расмус Аллик, Силы обороны Эстонии
  • В рамках инфодня Центра оборонных инвестиций, посвященном инфраструктуре и проходившем под названием «Как СТРОИТЬ оборону государства?», были представлены новые модели закупок, а также разъяснены процедуры доступа на территории Сил обороны и изменения в порядке получения допуска к государственной тайне. Фото: Расмус Аллик, Силы обороны Эстонии
  • Foto: Kaitsevägi, Rasmus Allik
