На строительство объектов оборонной инфраструктуры за четыре года выделят 680 млн евро
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) в ближайшие четыре года вложит около 680 млн евро в объекты инфраструктуры по всей Эстонии, при этом больше всего проектов запланировано в Западной Эстонии, а также в Тарту и на юго-востоке страны.
В рамках инфодня Центра оборонных инвестиций, посвященном инфраструктуре и проходившем под названием «Как СТРОИТЬ оборону государства?», были представлены новые модели закупок, а также разъяснены процедуры доступа на территории Сил обороны и изменения в порядке получения допуска к государственной тайне. Фото: Расмус Аллик, Силы обороны Эстонии
Foto: Kaitsevägi, Rasmus Allik
Резкое увеличение оборонных расходов не позволит государству отменить запланированное на следующий год повышение подоходного налога, считает бывший министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), передает rus.err.ee.
Сегодня Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу 81 частного лица, двух предприятий и двух экологических организаций, отменив тем самым решения правительства о расширении учебного полигона Нурсипалу.
