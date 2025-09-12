Назад 12.09.25, 13:15 Очередь длиною в жизнь: государство недостаточно поддерживает людей с психическими расстройствами Департамент социального страхования и Министерство социальных дел не исполняют законную обязанность обеспечивать людей с психическими расстройствами специальными попечительскими услугами, говорится в отчете Государственного контроля.

В рассматриваемый Госконтролем период Сигне Рийсало занимала должность министра социальной защиты в течение 4 лет и двух месяцев; ее предшественниками были Танель Кийк, Кайя Ива, Маргус Цахкна и Хельмен Кютт.

Foto: Andras Kralla

Хотя доля бюджета на специальное попечение в операционных расходах правительственного сектора остается стабильной, это не обеспечивает доступность услуг, поскольку число нуждающихся в помощи растет. Правительству и Рийгикогу годами было известно о проблемах, однако до решений, которые повлекли бы за собой перемены, так и не дошло, подчеркивает Госконтроль.

В ходе обзора Государственный контроль искал ответ на вопрос, доступны ли людям координируемые государством специальные попечительские услуги. «Короткий ответ – нет, – констатировал менеджер аудита Государственного контроля Рауно Винни. – Имеется большая нехватка мест обслуживания, предназначенных для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями и психическими заболеваниями, число стоящих в очереди на получение специальных попечительских услуг за период с 2018-го по 2024 год возросло почти вдвое. При этом очереди нецелесообразно длинные, медианная продолжительность периода ожидания достигает для различных услуг от 14 до 53 месяцев».

Самые длинные очереди – на круглосуточные услуги, предназначенные для людей с большой потребностью в поддержке. Если текущая тенденция сохранится, человек, ожидающий в обычной очереди, может не получить доступа к ним в течение жизни.

Организации, представляющие интересы людей с ограниченными возможностями здоровья и расстройствами психики, описали Государственному контролю несколько случаев, когда люди вынуждены были проходить полный испытаний путь, чтобы найти подходящее место. Например, молодому взрослому с расстройством аутистического спектра не удавалось найти подходящее место обслуживания четыре года. Пробовали несколько разных, но ни одно из них не оказалось подходящим. Так, в одном случае поставщик услуг не справился с предоставлением услуги молодому человеку. В другом же месте уровень развития получающих услугу людей настолько отличался, что более самостоятельный и подвижный человек туда не вписывался.

Такие сложные ситуации нередки. В то же время делопроизводство и общение с должностными учреждениями зачастую становятся испытанием для семей, поэтому для получения услуги даже привлекалась юридическая помощь, описывает Госконтроль.

Если оптимальной является услуга круглосуточного специального ухода, предназначенная для людей с расстройством аутистического спектра, очереди на получение которой надежды дождаться нет, то семьи ищут помощь за рубежом. «Это лишь пара из множества примеров, однако они красноречиво показывают, сколь трудно может быть получить помощь. Получение государственной услуги от госучреждения не должно быть настолько сложным, чтобы человек вынужден был нанимать для этого адвоката или, отчаявшись, искать поставщика услуг за рубежом», – признал менеджер аудита Рауно Винни.

По Закону о социальном обеспечении, в специальном попечении – как и при оказании помощи в рамках социального обеспечения в целом – следует прежде всего исходить из нужд человека. «В действительности, однако, предложение помощи зависит от наличия денег и мест обслуживания. Департамент социального страхования находится в такой ситуации, что не может предоставлять услугу всем нуждающимся. А потребность людей в помощи никуда не исчезает и при отсутствии необходимой услуги усугубляется», – констатировал менеджер аудита Винни. Поэтому Государственный контроль считает, что в ситуации, когда у государства недостаточно денег, следует поставить приоритетом исполнение его законных обязанностей и направлять помощь людям, наиболее нуждающимся в ней, чтобы свести к минимуму возможный ущерб. Ни Департамент социального страхования, ни Министерство социальных дел, однако, решений для этого не нашли, подчеркивается в отчете.

При этом людям следует объяснять, почему оказание предусмотренной законом помощи затягивается. Государственный контроль спросил у организующего специальное попечение Департамента социального страхования, делают ли они это. «Департамент ответил, что они обращаются со всеми ожидающими в очереди людьми равно и не объясняют никому из них, почему именно для него не хватает денег или места», – описал Винни. «Такое поведение недостойно. Люди ожидают назначенной им государственной помощи и заслуживают по меньшей мере честного объяснения, почему они не получат ее в разумные сроки», – добавил он.

Отдельный важный вопрос в специальном попечении состоит как раз в том, каков разумный срок получения помощи. В 2013 году Таллиннский окружной суд дал оценку разумному сроку в рамках одного из немногих споров на эту тему и признал, что достаточный срок для того, чтобы Департамент социального страхования нашел деньги после решения об оказании услуги, составляет три месяца. Однако людям до сих пор приходится годами ожидать очереди на получение специальных попечительских услуг. «К неисполнению обязанностей государства не следует привыкать, – подчеркнул менеджер аудита Государственного контроля Рауно Винни. – Ни самим должностным учреждениям, ни, разумеется, людям и их близким – следует быть требовательными».

Государственный контроль считает, что государство не может перекладывать свои обязанности на самоуправления и требовать от них больше, чем способно сделать само. Министерство социальных дел, конечно, годами подавало ходатайства о дополнительном финансировании на специальное попечение, однако текущее дополнительное финансирование не позволяло увеличить объем услуг и повысить их качество. Вместе с тем, если Департамент социального страхования установил потребность в помощи, то при ее оказании следует руководствоваться именно этим и предоставлять место обслуживания в разумные сроки. Если государство требует от самоуправлений, чтобы они оперативно оказывали нуждающимся помощь в рамках социального обеспечения, то оно одновременно должно исполнять и свои обязанности, говорится в отчете.

По оценке Государственного контроля, развитие отрасли предполагает предоставление большего числа услуг по потребности, а также приведение в порядок системы очередей. Нехватка денег и интереса годами тормозили развитие услуг. Однако дело не только в деньгах – помимо дополнительных ресурсов, отрасль нуждается в существенных изменениях, а планы Министерства социальных дел требуют большей решимости, подчеркивает Госконтроль.