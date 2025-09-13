Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
Урмас Сыырумаа вспоминает, что, когда активы первых эстонских предпринимателей начали достигать ста миллионов евро, общественность видела в них злодеев. «Миллиардеры такого недовольства и зависти не вызвали», — сказал Сыырумаа.
Самым богатым русскоязычным бизнесменом Эстонии, как и год назад, стал владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, которому удалось подняться в общем эстонском рейтинге на две позиции. Стоимость принадлежащих ему активов выросла на 121 млн евро.
Как всегда в конце недели мы отметили возвращение легенды, взобравшейся на вершины списка Форбс, поспорили об инфляции, пожурили французов (а почему нет?), восхитились новыми фичами Robinhood и обратили внимание на просчеты статистики рабочих мест.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.