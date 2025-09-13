Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости

Как всегда в конце недели мы отметили возвращение легенды, взобравшейся на вершины списка Форбс, поспорили об инфляции, пожурили французов (а почему нет?), восхитились новыми фичами Robinhood и обратили внимание на просчеты статистики рабочих мест.