Подписаться
  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,47%6 615,28
  • DOW 300,11%45 883,45
  • Nasdaq 0,94%22 348,75
  • FTSE 100−0,07%9 277,03
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,65
  • 15.09.25, 17:26

Литовский суд окончательно запретил Tartu Mill поглотить литовского конкурента

Эстонский производитель муки Tartu Mill не сможет приобрести своего литовского конкурента Baltic Mill: Государственный суд Литвы окончательно утвердил запрет местного Департамента конкуренции.
В отличие от Эстонии и Латвии, Департамент конкуренции Литвы не дал разрешения на заключение сделки.
  • В отличие от Эстонии и Латвии, Департамент конкуренции Литвы не дал разрешения на заключение сделки.
  • Foto: dpa/Scanpix
Принадлежащая Tartu Mill латвийская мукомольная и макаронная компания Dobeles dzirnavnieks в 2022 году выразила желание приобрести литовскую фирму Baltic Mill. В результате сделки 100% литовской компании перешли бы в руки эстонцев.
  • 24.08.25, 14:22
Тартуские предприниматели заработали более 20 млн евро прибыли
Инвестиционная компания Tiigi Keskus, принадлежащая предпринимателям Ромету Пухку и Ууно Лаузингу и владеющая, например, производителем муки Tartu Mill, заработала в прошлом году более 20 млн евро чистой прибыли. Владельцы фирмы купили и продали несколько крупных предприятий.
Новости
  • 03.06.25, 08:55
Сосед требует через суд покоя от мельницы Tartu Mill
План расширения производителя муки зависит от результата судебной тяжбы
Вот уже несколько лет между крупнейшим в Эстонии производителем ржаной и пшеничной муки Tartu Mill и соседями фабрики тлеет конфликт, который теперь предстоит перемолоть судебным жерновам.
Новости
  • 31.10.24, 16:44
Подписан договор о продаже Operail
Подписан договор о продаже государственной железнодорожной компании Operail. Покупателем является компания Tiigi Keskus, принадлежащая владельцам Tartu Mill – Ууно Лаузингу и Ромету Пухку.
Новости
  • 06.12.24, 13:30
Деятельность Operail перейдет под новую фирму, сотрудники опасаются новых сокращений
После приватизации деятельность государственной железнодорожной компании Operail перейдет под новую фирму. В правление компании войдет Ричард Томингас – предприниматель с пестрым прошлым.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Интервью
  • 15.09.25, 18:59
Молодой политик нацелилась на пост министра обороны. «Пускай Певкур идет в партийный офис и стыдится»
Новости
  • 15.09.25, 17:26
Литовский суд окончательно запретил Tartu Mill поглотить литовского конкурента
Новости
  • 15.09.25, 16:40
Департамент конкуренции прекратил расследование киносделки. «Мы все извлекли из этого урок»
Биржа
  • 15.09.25, 15:39
Илон Маск купил акции Tesla почти на 1 млрд долларов
Новости
  • 15.09.25, 14:29
Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток
Новости
  • 15.09.25, 13:44
Трамп призвал ЕС ужесточить санкции против России
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Фото сделано в четверг, когда работы по установке столбиков ещё не были завершены. Все это делается в рамках проекта «Безопасный путь в школу». Андрес Урм из Департамента транспорта Таллина пояснил, что в ходе проекта оценивали безопасность движения на школьном маршруте, и это место оказалось проблемным.
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
В передаче «Äripäeva arvamusliider» журналисты Äripäev беседуют с предпринимателем и постоянным участником ТОПа самых богатых людей Эстонии Урмасом Сыырумаа.
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»
Самой ценной технологической компанией Эстонии снова стала Wise, на фото сооснователь Таавет Хинрикус.
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
Строительство железной дороги Rail Baltica.
ТОП
  • 14.09.25, 17:32
ТОП производителей стройматериалов: Rail Baltica помогла взобраться на вершину
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

