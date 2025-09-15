Литовский суд окончательно запретил Tartu Mill поглотить литовского конкурента

В отличие от Эстонии и Латвии, Департамент конкуренции Литвы не дал разрешения на заключение сделки.
Принадлежащая Tartu Mill латвийская мукомольная и макаронная компания Dobeles dzirnavnieks в 2022 году выразила желание приобрести литовскую фирму Baltic Mill. В результате сделки 100% литовской компании перешли бы в руки эстонцев.
