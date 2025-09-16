Минэкономики намерено упростить правила интернет-торговли алкоголем

Министерство экономики подготовило законопроект, который вносит изменения в закон об алкоголе, чтобы сделать его более современным, сократить бюрократию и расширить возможности для электронной торговли, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
Согласно документу, продавать алкоголь через интернет смогут и те компании, у которых нет физического торгового помещения.
Как отмечается в пояснительной записке, нынешнее требование о наличии магазина оказалось неразумным, особенно для малых предпринимателей и местных производителей, которые не могут конкурировать с крупными торговыми сетями. Для них интернет-продажи и участие в публичных мероприятиях зачастую являются единственными каналами сбыта.
Кроме того, из закона планируется убрать требование обязательного кассового аппарата при продаже алкоголя.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В полдень у торгового центра в Валка минимум половина машин с эстонскими номерами, но почему-то люди не выходят из латвийского магазина с ломящимися от товаров тележками.
Государство должно уметь ограничивать доступность алкоголя, защищать несовершеннолетних и здоровье населения, а также обеспечивать, чтобы предприниматели, работающие с алкоголем, относились к своей ответственности серьезно, пишет член правления Эстонской палаты по снижению вреда от табака и алкоголя (ETAK) Лаури Беэкманн.
Если в Северных странах источником участившихся краж в магазинах считают кассы самообслуживания, то в Эстонии причина кроется в плохом финансовом положении людей. «Кражи все больше перемещаются в категорию повседневных продуктов питания», – сказал руководитель бизнес-учета Selver Кристьян Андерсон в утренней программе радиостанции Äripäev.
В Латвии, где в настоящее время продажа алкоголя разрешена до 22:00, с августа время окончания продаж будет сдвинуто на более ранний час, а по воскресеньям продавать алкогольные напитки будут не позже 18:00.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?