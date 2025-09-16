Деловые ведомости
  • 16.09.25, 09:40

Минэкономики намерено упростить правила интернет-торговли алкоголем

Министерство экономики подготовило законопроект, который вносит изменения в закон об алкоголе, чтобы сделать его более современным, сократить бюрократию и расширить возможности для электронной торговли, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Согласно документу, продавать алкоголь через интернет смогут и те компании, у которых нет физического торгового помещения.
Как отмечается в пояснительной записке, нынешнее требование о наличии магазина оказалось неразумным, особенно для малых предпринимателей и местных производителей, которые не могут конкурировать с крупными торговыми сетями. Для них интернет-продажи и участие в публичных мероприятиях зачастую являются единственными каналами сбыта.
Кроме того, из закона планируется убрать требование обязательного кассового аппарата при продаже алкоголя.

