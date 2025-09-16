Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными

Кристо Россман, признанный виновным по делу, связанному с Paikre OÜ, сейчас работает руководителем проектов в MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus — некоммерческой организации, принадлежащей местным самоуправлениям.
Foto: Аго Таммик
Уголовное дело против бывшего члена правления Paikre Кристо Россмана и экс-директора по развитию фирмы Отта Суття стало громкой сенсацией осенью 2019 года, когда их задержали по подозрению в присвоении имущества предприятия, принадлежащего городу Пярну.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Вчера уездный суд осудил бывших руководителей принадлежащего городу Пярну мусороуборочного предприятия, обвинявшихся в том, что они использовали городское предприятие в корыстных целях и злоупотребляли служебным положением, и приговорил их к условному заключению.
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, принадлежащее городу Таллинну, и пярнуское муниципальное предприятие OÜ Paikre подозреваются в том, что недоплатили миллионы евро платы за загрязнение, получив вместе с тем нечестное конкурентное преимущество.