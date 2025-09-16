Деловые ведомости
  OMX Baltic−0,18%293,76
  OMX Riga−0,03%916,06
  OMX Tallinn−0,71%1 964,19
  OMX Vilnius0,00%1 233,86
  S&P 500−0,08%6 610,03
  DOW 30−0,23%45 776,16
  Nasdaq −0,02%22 344,85
  FTSE 100−0,88%9 195,66
  Nikkei 2250,3%44 902,27
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,84
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%98,75
  16.09.25, 18:14

Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными

Бывшие руководители мусорной свалки OÜ Paikre, принадлежащей городу Пярну, признаны виновными в хищении, злоупотреблении доверием, а также подделке и подлоге документов.
Кристо Россман, признанный виновным по делу, связанному с Paikre OÜ, сейчас работает руководителем проектов в MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus — некоммерческой организации, принадлежащей местным самоуправлениям.
  Кристо Россман, признанный виновным по делу, связанному с Paikre OÜ, сейчас работает руководителем проектов в MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus — некоммерческой организации, принадлежащей местным самоуправлениям.
  • Foto: Аго Таммик
Уголовное дело против бывшего члена правления Paikre Кристо Россмана и экс-директора по развитию фирмы Отта Суття стало громкой сенсацией осенью 2019 года, когда их задержали по подозрению в присвоении имущества предприятия, принадлежащего городу Пярну.
