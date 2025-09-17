Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
В Эстонии не опасно, здесь безопасно, но не стоит так много говорить об угрозе, иначе это может стать сбывшимся пророчеством, предупредил на конференции Äriplaan основатель и руководитель промышленного концерна Hanza Эрик Стенфорс.
Нет смысла возводить себе стеклянный потолок: берите телефон и звоните в США или сделайте пост в Facebook, нацельте его на рынок Намибии и наблюдайте за тем, что начнет происходить, – так трое экспортеров, сумевших за последние годы пробиться на международный рынок, побуждали к действию участников прошедшей сегодня экономической конференции Äriplaan.
Война в Украине могла бы вызвать бум в компаниях-производителях военной продукции, но глава выпускающей военную обувь компании Samelin Лейда Кикка призналась, что ботинки не убивают – это значит, что приоритетом они не являются, поэтому ожидаемого объема заказов так и не поступило.
Говоря об экономических перспективах на следующий год на проходящей сегодня экономической конференции Äriplaan, глава Банка Эстонии Мадис Мюллер отметил множество позитивных моментов. В то же время небольшой «нагоняй» получили банки и правительство.
Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии
На проходящей сегодня экономической конференции Äriplaan 2026 премьер-министр Кристен Михал заявил, что экономика Эстонии возвращается к росту – пусть и скромному. «Если будут приняты правильные решения в бюджетной и налоговой политике, Эстония может стать одной из самых быстрорастущих экономик региона», – выразил надежду Михал.
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.