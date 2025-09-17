Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»

Нет смысла возводить себе стеклянный потолок: берите телефон и звоните в США или сделайте пост в Facebook, нацельте его на рынок Намибии и наблюдайте за тем, что начнет происходить, – так трое экспортеров, сумевших за последние годы пробиться на международный рынок, побуждали к действию участников прошедшей сегодня экономической конференции Äriplaan.