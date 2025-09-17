Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,1%6 600,35
  • DOW 300,57%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,25
  • 17.09.25, 18:53

Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»

В Эстонии не опасно, здесь безопасно, но не стоит так много говорить об угрозе, иначе это может стать сбывшимся пророчеством, предупредил на конференции Äriplaan основатель и руководитель промышленного концерна Hanza Эрик Стенфорс.
Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
  • Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
  • Foto: Raul Mee
«Будьте гордыми. Путин, попробуй, да, нас атаковать – мы возьмем Москву за три дня!» – сказал он.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

