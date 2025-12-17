Принятие поправки превратило бы армию в инструмент дезинтеграции

Лихорадочное законотворчество правящей на Тоомпеа коалиции смахивает на отчаянные попытки второгодника доказать, что он не зря штаны за партой протирает, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
- Эльконд Либман.
- Foto: Личный архив
Причина такого ража, в общем-то, понятна: результаты опросов общественного мнения в течение длительного уже времени свидетельствуют о том, что чем дальше, тем очевиднее правительственные партии утрачивают в глазах избирателей легитимность и сохраняют свой статус в основном в силу отсутствия единства в рядах оппозиции, а также ее нежелания трясти дерево до срока.
Особенно вышесказанное относится к младшему партнеру по коалиции, партии «Ээсти 200», которая благополучно проела свой жировой ресурс и, если слегка перефразировать знаменитое изречение Рене Декарта, думает, что существует, поскольку продолжает занимать свое место в правительстве. На самом же деле, партия уже утратила на сегодняшний день способность перевалить за тот плинтус, преодоление которого позволяет считаться реальной политической силой. И не очень верится в то, что она сумеет воспрянуть – во всяком случае, пока нет никаких признаков подобного камбэка.
Характерно, что, если и не все, то большая часть творческих инициатив, в которых «Ээсти 200» стремится играть первую скрипку, касается тем, которые, во-первых, можно подвесить к большому колоколу, чтобы гремели на всю округу, а, во-вторых, способны посеять рознь в рядах оппозиции, в первую очередь между «Отечеством» и Центристской партией, которые заключили союз в столице и могут нести наибольшую угрозу «перспективе-2027».
Статья продолжается после рекламы
К таким громким темам, которые позволят правящим партиям, по их разумению, стать бенефициарами и при этом не затрагивают непосредственно их интересов (в отличии от налога на азартные игры, например), относится все, что касается употребления государственного языка и недружественных языков. Тем более, что это как раз поле приложения сил «Ээсти 200», а обвинительные речи в адрес оппонентов, которые «противодействуют переходу к обучению на эстонском языке», не получили «колокольного» резонанса по причине скудости материала, ограничившегося одним директором одной школы, увольнение которого никаких политических протестов не вызвало. И хотя поправки к закону о языке и к закону о воинской службе появились раньше истории с директором школы, логически и политически они все же связаны.
«Закон о новобранцах», который предусматривал не призывать в армию молодых людей, не владеющих госязыком на уровне В1, уже отклонен президентом Аларом Карисом из-за противоречия Конституции, не допускающей неравного подхода. Об этом же заявила и канцлер права Юлле Мадизе.
Несоответствие Конституции - это простой и исчерпывающий ответ тем, кто утверждает, что вот, мол, утвердил же президент поправку о лишении российских граждан избирательных прав на местных выборах. Потому и утвердил, что не нашел там нарушения Основного закона, хотя то, как была принята та поправка, ему явно было не по душе.
Законопроект не был инициирован партией «Ээсти 200» или каким-либо окормляемым ею ведомством. Но обрушился на президента председатель одной из профильных парламентских комиссий Калев Стойческу: «Раньше закон о русской православной церкви, теперь этот!» А это уже партийная позиция члена «Ээсти 200» и ее депутата в Рийгикогу.
Любопытно, что, аргументируя свою (или не вполне свою?) позицию, Стойческу апеллировал к Конституции, согласно которой служба в армии – это долг всех граждан. Упирал он и на вопросы безопасности, которой угрожают плохо владеющие эстонским языком бойцы, не понимающие отдаваемых команд.
В устах Калева Стойческу, зарекомендовавшего себя в свое время в качестве серьезного международного аналитика, такие заявления выглядят странно. Если отвлечься от внутриполитической повестки. И, да, армия – не курсы языка, у нее другие функции. Но она издавна служила эффективным инструментом интеграции. И пусть в практическом плане предполагавшаяся поправка уже сейчас коснулась бы весьма ограниченного числа новобранцев, ее принятие в моральном плане превратила бы армию в инструмент дезинтеграции. Это что – полезно для безопасности?
Тем же Путин купил молчание россиян
На очереди еще один законопроект – поправки к закону о языке, и это уже непосредственно инициатива «Ээсти 200», которую активно продвигала и пропагандировала председатель партии и министр науки и образования Кристина Каллас. Он содержит запрет на дублирование фильмов на русский язык и тоже касается не слишком большого количества людей, в сущности, только посетителей кинотеатров Нарвы, потому что в Таллинне, Тарту и других городах, где еще сохранились кинотеатры, копии прокатываются без дубляжа на русский. Но это прямое вмешательство государства в частный бизнес, который поступает в соответствии со спросом, то есть – с законами экономики. Совершенно нелепо и цинично прозвучало промелькнувшее объяснение, что, мол, таким образом мы хотим подстегнуть изучение английского языка. Подстегнуть кого, нарвских пенсионеров?
Впрочем, что до Нарвы, то тут появилась и так сказать «низовая инициатива». Журналист Микк Салу призвал в газете Postimees «положить конец демократическому эксперименту в Нарве». Патриотизма мы от нарвитян не дождемся и купить его не сможем, а вот лояльность и молчание – запросто. Главное, конечно, молчание.
Статья продолжается после рекламы
То, что предлагает журналист Салу, обвиняющий власти Нарвы в путинизме, а нарвитян – в поголовном ожидании «русских танков», это ровно то, чем в свое время Путин купил молчание россиян, пока не перешел к репрессиям и посадкам.
«Поставить на княжение» мэра, дать денег под видом некоего, скажем красиво, «фонда европейского развития», а на самом деле – чтобы градоначальник мог делать то, что больше всего любо этим не ценящим демократию и плюющим на нее людям («унтерменшам»?): «Раздавать бесплатную картошку, красить лавочки в парке, снижать цену на отопление». Лишь бы не ворчали и не огрызались. Иными словами – чтобы сидели себе и помалкивали. Вот это действительно тот случай, когда нет слов, одни только буквы, да и тех совсем немного.
Нарва с ее жителями может, конечно, не нравиться Микку Салу и многим другим. Нарвская власть почти всегда чудила, ее трясло и перетряхивало, и сейчас, возможно, будет то же самое. Но это – граждане Эстонии и на сей раз их выбирали преимущественно тоже граждане Эстонии. То, что предлагает журналист Салу, обвиняющий власти Нарвы в путинизме, а нарвитян – в поголовном ожидании «русских танков», это ровно то, чем в свое время Путин купил молчание россиян, пока не перешел к репрессиям и посадкам.
Экзорцистская вакханалия под названием «изгнание Рейна Вейдеманна», почти единственным практическим следствием которой за исключением самого факта изгнания будет укрепление гомофобов во мнении, что «миром правит голубая мафия»; усиливающиеся нападки со стороны деятелей правящих партий, в частности, министра иностранных дел Маргуса Цахкна; и все вышеперечисленное, скорее всего, и сподвигло президента Алара Кариса на тот пост в соцсети, который окрестили «загадочным» и в котором он написал, что «больше не потерпит чрезмерных требований, исходящих от глупцов». Это похоже на крик души (крик отчаяния?) порядочного человека, наивно, быть может, полагавшего, что в политике можно и должно сохранять порядочность и старавшегося следовать этой максиме в своей работе.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Адвокаты партии «Отечество» уверены, что причин для продолжения уловного процесса в отношении партии нет, поскольку инкриминируемые действия отсутствуют, а совершенные действия защищены Конституцией.
«Бесединский файл» и «отечественная» история с незаконными пожертвованиями бросают тень на обоих союзников в таллиннской коалиции, но до следующих выборов она не распадется, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В понедельник Центристская партия и «Отечество» подписали коалиционное соглашение. Особое внимание в нем уделяется увеличению пособий по рождению ребенка, «ранцевых» пособий и отмене платы за детский сад.
Скандал вокруг крупного собственника Bigbank Парвела Пруунсильда и предполагаемого незаконного пожертвования партии «Отечество» в очередной раз вызвал дискуссию о том, насколько хорошо вообще законодательство регулирует пожертвования партиям.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.