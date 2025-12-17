Назад 17.12.25, 10:45 Принятие поправки превратило бы армию в инструмент дезинтеграции Лихорадочное законотворчество правящей на Тоомпеа коалиции смахивает на отчаянные попытки второгодника доказать, что он не зря штаны за партой протирает, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Эльконд Либман.

Причина такого ража, в общем-то, понятна: результаты опросов общественного мнения в течение длительного уже времени свидетельствуют о том, что чем дальше, тем очевиднее правительственные партии утрачивают в глазах избирателей легитимность и сохраняют свой статус в основном в силу отсутствия единства в рядах оппозиции, а также ее нежелания трясти дерево до срока.

Особенно вышесказанное относится к младшему партнеру по коалиции, партии «Ээсти 200», которая благополучно проела свой жировой ресурс и, если слегка перефразировать знаменитое изречение Рене Декарта, думает, что существует, поскольку продолжает занимать свое место в правительстве. На самом же деле, партия уже утратила на сегодняшний день способность перевалить за тот плинтус, преодоление которого позволяет считаться реальной политической силой. И не очень верится в то, что она сумеет воспрянуть – во всяком случае, пока нет никаких признаков подобного камбэка.

Характерно, что, если и не все, то большая часть творческих инициатив, в которых «Ээсти 200» стремится играть первую скрипку, касается тем, которые, во-первых, можно подвесить к большому колоколу, чтобы гремели на всю округу, а, во-вторых, способны посеять рознь в рядах оппозиции, в первую очередь между «Отечеством» и Центристской партией, которые заключили союз в столице и могут нести наибольшую угрозу «перспективе-2027».

К таким громким темам, которые позволят правящим партиям, по их разумению, стать бенефициарами и при этом не затрагивают непосредственно их интересов (в отличии от налога на азартные игры, например), относится все, что касается употребления государственного языка и недружественных языков. Тем более, что это как раз поле приложения сил «Ээсти 200», а обвинительные речи в адрес оппонентов, которые «противодействуют переходу к обучению на эстонском языке», не получили «колокольного» резонанса по причине скудости материала, ограничившегося одним директором одной школы, увольнение которого никаких политических протестов не вызвало. И хотя поправки к закону о языке и к закону о воинской службе появились раньше истории с директором школы, логически и политически они все же связаны. «Закон о новобранцах», который предусматривал не призывать в армию молодых людей, не владеющих госязыком на уровне В1, уже отклонен президентом Аларом Карисом из-за противоречия Конституции, не допускающей неравного подхода. Об этом же заявила и канцлер права Юлле Мадизе. Несоответствие Конституции - это простой и исчерпывающий ответ тем, кто утверждает, что вот, мол, утвердил же президент поправку о лишении российских граждан избирательных прав на местных выборах. Потому и утвердил, что не нашел там нарушения Основного закона, хотя то, как была принята та поправка, ему явно было не по душе. Законопроект не был инициирован партией «Ээсти 200» или каким-либо окормляемым ею ведомством. Но обрушился на президента председатель одной из профильных парламентских комиссий Калев Стойческу: «Раньше закон о русской православной церкви, теперь этот!» А это уже партийная позиция члена «Ээсти 200» и ее депутата в Рийгикогу. Любопытно, что, аргументируя свою (или не вполне свою?) позицию, Стойческу апеллировал к Конституции, согласно которой служба в армии – это долг всех граждан. Упирал он и на вопросы безопасности, которой угрожают плохо владеющие эстонским языком бойцы, не понимающие отдаваемых команд. В устах Калева Стойческу, зарекомендовавшего себя в свое время в качестве серьезного международного аналитика, такие заявления выглядят странно. Если отвлечься от внутриполитической повестки. И, да, армия – не курсы языка, у нее другие функции. Но она издавна служила эффективным инструментом интеграции. И пусть в практическом плане предполагавшаяся поправка уже сейчас коснулась бы весьма ограниченного числа новобранцев, ее принятие в моральном плане превратила бы армию в инструмент дезинтеграции. Это что – полезно для безопасности? Тем же Путин купил молчание россиян На очереди еще один законопроект – поправки к закону о языке, и это уже непосредственно инициатива «Ээсти 200», которую активно продвигала и пропагандировала председатель партии и министр науки и образования Кристина Каллас. Он содержит запрет на дублирование фильмов на русский язык и тоже касается не слишком большого количества людей, в сущности, только посетителей кинотеатров Нарвы, потому что в Таллинне, Тарту и других городах, где еще сохранились кинотеатры, копии прокатываются без дубляжа на русский. Но это прямое вмешательство государства в частный бизнес, который поступает в соответствии со спросом, то есть – с законами экономики. Совершенно нелепо и цинично прозвучало промелькнувшее объяснение, что, мол, таким образом мы хотим подстегнуть изучение английского языка. Подстегнуть кого, нарвских пенсионеров? Впрочем, что до Нарвы, то тут появилась и так сказать «низовая инициатива». Журналист Микк Салу призвал в газете Postimees «положить конец демократическому эксперименту в Нарве». Патриотизма мы от нарвитян не дождемся и купить его не сможем, а вот лояльность и молчание – запросто. Главное, конечно, молчание. Горячие новости 14.12.25, 11:54 Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов 13.12.25, 12:08 «Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок 12.12.25, 14:41 Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя KM 05.12.25, 09:04 Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

То, что предлагает журналист Салу, обвиняющий власти Нарвы в путинизме, а нарвитян – в поголовном ожидании «русских танков», это ровно то, чем в свое время Путин купил молчание россиян, пока не перешел к репрессиям и посадкам.

«Поставить на княжение» мэра, дать денег под видом некоего, скажем красиво, «фонда европейского развития», а на самом деле – чтобы градоначальник мог делать то, что больше всего любо этим не ценящим демократию и плюющим на нее людям («унтерменшам»?): «Раздавать бесплатную картошку, красить лавочки в парке, снижать цену на отопление». Лишь бы не ворчали и не огрызались. Иными словами – чтобы сидели себе и помалкивали. Вот это действительно тот случай, когда нет слов, одни только буквы, да и тех совсем немного.

Нарва с ее жителями может, конечно, не нравиться Микку Салу и многим другим. Нарвская власть почти всегда чудила, ее трясло и перетряхивало, и сейчас, возможно, будет то же самое. Но это – граждане Эстонии и на сей раз их выбирали преимущественно тоже граждане Эстонии. То, что предлагает журналист Салу, обвиняющий власти Нарвы в путинизме, а нарвитян – в поголовном ожидании «русских танков», это ровно то, чем в свое время Путин купил молчание россиян, пока не перешел к репрессиям и посадкам.

Экзорцистская вакханалия под названием «изгнание Рейна Вейдеманна», почти единственным практическим следствием которой за исключением самого факта изгнания будет укрепление гомофобов во мнении, что «миром правит голубая мафия»; усиливающиеся нападки со стороны деятелей правящих партий, в частности, министра иностранных дел Маргуса Цахкна; и все вышеперечисленное, скорее всего, и сподвигло президента Алара Кариса на тот пост в соцсети, который окрестили «загадочным» и в котором он написал, что «больше не потерпит чрезмерных требований, исходящих от глупцов». Это похоже на крик души (крик отчаяния?) порядочного человека, наивно, быть может, полагавшего, что в политике можно и должно сохранять порядочность и старавшегося следовать этой максиме в своей работе.