«Это погубит сектор». Торфодобывающие предприятия критикуют план министерства

Министерство климата планирует в течение следующих десяти лет увеличить плату за добычу торфа более чем в три раза: согласно проекту министерства, в 2027 году ставка сначала повысится на 10%, а затем до 2036 года будет ежегодно расти на 13,5%. Руководители предприятий отрасли считают предлагаемое повышение слишком резким.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
Вице-канцлер Министерства климата Антти Тооминг объяснил, что торф отличается от таких полезных ископаемых, как гравий или песок, поскольку при его добыче в атмосферу выбрасывается значительное количество парниковых газов, что сейчас не отражается в цене, передает rus.err.ee.
Председатель правления Союза торфодобывающих предприятий Юри Тийдерманн заявил, что при столь значительном повышении платы за добычу сектор через какое-то время перестанет существовать. По его оценке, в таком случае предприятия просто не смогут конкурировать с зарубежными предприятиями.
Представители отрасли предлагали министерству более умеренное увеличение — на 7–10% в год, с достижением ставки около 3,50 евро за тонну и её последующей стабилизацией на определённый период. Это соответствовало бы уровням в соседних странах.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
По мнению предпринимателя Данила Игнатенко, Эстония – неподходящая для ведения бизнеса страна, поэтому он и его компании стараются вести здесь бизнес как можно меньше, при этом сохраняя головной офис в стране. Он считает, что Эстония потеряла свое конкурентное преимущество, искусственно задрав зарплаты, а жесткая политика в отношении России мешает вести бизнес.
Сто четыре года назад, 28 августа 1921 года Эстонский союз автовладельцев организовал первую в истории страны авто-мотогонку Таллинн—Рапла—Таллинн. И на сей раз — это годовщина со слезами на глазах, накануне даты MoMU, Эстонский музей автоспорта, объявил о скором закрытии. «Деловые ведомости» рассказывают историю уникальной электростанции в Турба, где функционировала любимая многими жителями Эстонии экспозиция, посетить которую теперь можно будет только по особому заказу.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.