  • OMX Baltic0,28%302,13
  • OMX Riga0,62%937,48
  • OMX Tallinn0,06%1 997,21
  • OMX Vilnius0,26%1 311,04
  • S&P 500−0,24%6 800,26
  • DOW 30−0,62%48 114,26
  • Nasdaq 0,23%23 111,46
  • FTSE 1001,33%9 813,67
  • Nikkei 2250,26%49 512,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,58
  • 17.12.25, 10:00

«Это погубит сектор». Торфодобывающие предприятия критикуют план министерства

Министерство климата планирует в течение следующих десяти лет увеличить плату за добычу торфа более чем в три раза: согласно проекту министерства, в 2027 году ставка сначала повысится на 10%, а затем до 2036 года будет ежегодно расти на 13,5%. Руководители предприятий отрасли считают предлагаемое повышение слишком резким.
Вице-канцлер Министерства климата Антти Тооминг объяснил, что торф отличается от таких полезных ископаемых, как гравий или песок, поскольку при его добыче в атмосферу выбрасывается значительное количество парниковых газов, что сейчас не отражается в цене, передает rus.err.ee.
Председатель правления Союза торфодобывающих предприятий Юри Тийдерманн заявил, что при столь значительном повышении платы за добычу сектор через какое-то время перестанет существовать. По его оценке, в таком случае предприятия просто не смогут конкурировать с зарубежными предприятиями.
Представители отрасли предлагали министерству более умеренное увеличение — на 7–10% в год, с достижением ставки около 3,50 евро за тонну и её последующей стабилизацией на определённый период. Это соответствовало бы уровням в соседних странах.

