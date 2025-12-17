Назад 17.12.25, 10:00 «Это погубит сектор». Торфодобывающие предприятия критикуют план министерства Министерство климата планирует в течение следующих десяти лет увеличить плату за добычу торфа более чем в три раза: согласно проекту министерства, в 2027 году ставка сначала повысится на 10%, а затем до 2036 года будет ежегодно расти на 13,5%. Руководители предприятий отрасли считают предлагаемое повышение слишком резким.

Вице-канцлер Министерства климата Антти Тооминг объяснил, что торф отличается от таких полезных ископаемых, как гравий или песок, поскольку при его добыче в атмосферу выбрасывается значительное количество парниковых газов, что сейчас не отражается в цене, передает rus.err.ee.

Председатель правления Союза торфодобывающих предприятий Юри Тийдерманн заявил, что при столь значительном повышении платы за добычу сектор через какое-то время перестанет существовать. По его оценке, в таком случае предприятия просто не смогут конкурировать с зарубежными предприятиями.

Представители отрасли предлагали министерству более умеренное увеличение — на 7–10% в год, с достижением ставки около 3,50 евро за тонну и её последующей стабилизацией на определённый период. Это соответствовало бы уровням в соседних странах.