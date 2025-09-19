Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,29%6 651,21
  • DOW 300,23%46 247,31
  • Nasdaq 0,49%22 581,15
  • FTSE 1000,08%9 235,57
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,98
  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,29%6 651,21
  • DOW 300,23%46 247,31
  • Nasdaq 0,49%22 581,15
  • FTSE 1000,08%9 235,57
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,98
  • 19.09.25, 17:05

19-й пакет санкций против РФ представлен на утверждение странам-членам ЕС

Еврокомиссия (ЕК) заявила, что представила новый, 19-й, пакет санкций в отношении России на утверждение странам-членам ЕС. Соответствующую информацию подтвердила глава пресс-службы ЕК Паола Пиньо в пятницу, 19 сентября, на брифинге в Брюсселе, передает DW.
ЕС ранее предлагал постепенный отказ от СПГ к 1 января 2028 года, но Трамп неоднократно призывал Евросоюз пойти на соответствующий шаг быстрее. Фото иллюстративное.
  • ЕС ранее предлагал постепенный отказ от СПГ к 1 января 2028 года, но Трамп неоднократно призывал Евросоюз пойти на соответствующий шаг быстрее. Фото иллюстративное.
  • Foto: jarrow153
«Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й по счету», – процитировало ее агентство AFP.
Новый пакет санкций
Еврокомиссия, как предполагается, может предложить ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 январю 2027 года – на год раньше, чем планировалось, в рамках нового пакета санкций против Москвы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Статья продолжается после рекламы

Ожидается, что новые ограничения также коснутся еще ряда российских танкеров, использования криптовалют, российских и центральноазиатских банков, китайских нефтеперерабатывающих заводов, а также работы ряда экономических зон, являющихся таможенной лазейкой Москвой для импорта товаров двойного назначения для Вооруженных сил РФ, уточнило агентство.
Один из источников заявил, что введение запрета на СПГ стало «приоритетом» после телефонного разговора председательницы ЕК фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом 16 сентября.
ЕС ранее предлагал постепенный отказ от СПГ к 1 января 2028 года, но Трамп неоднократно призывал Евросоюз пойти на соответствующий шаг быстрее, чтобы открыть для него дорогу для дальнейшего давления на Москву.
Закупки газа у России
По данным Reuters, сегодня 19% закупаемого Европой газа поступает из России – через газопровод «Турецкий поток» и поставку СПГ на танкерах. До 2022 года, в феврале которого началась война в Украине, доля России в европейском импорте газа составляла 45%.
Испания, Бельгия, Нидерланды и Франция закупают российский СПГ. Через «Турецкий поток» газ из РФ поступает в Венгрию, Словакию и Болгарию. На прошлой неделе глава французской энергетической компании Totalenergies Патрик Пуянн говорил, что российский газ потребуется как минимум до конца 2027 года. После этого, по словам топ-менеджера, его можно будет заменить топливом от других поставщиков без серьезного влияния на цены.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 15.09.25, 13:44
Трамп призвал ЕС ужесточить санкции против России
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в воскресенье, 14 сентября, объявил, что готов ужесточить санкции США в отношении России при условии, что Европа также ужесточит свои ограничения – в соответствии с действиями Вашингтона, передает DW.
Новости
  • 14.09.25, 12:33
Американские конгрессмены намерены добиться введения санкций против РФ
Конгрессмен Брайан Фицпатрик и сенатор Линдси Грэм намерены добиваться введения жестких санкций против России из-за войны в Украине, передает DW.
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
Руководитель Силламяэского порта по маркетингу Андрей Биров на бизнес-конференции ДВ в Нарве рассказал о трудностях, с которыми столкнулся порт после того, как Россия вторглась в Украину. По его мнению, санкционная политика Эстонии жестче, чем у ЕС в целом, из-за этого госбюджет недополучает миллионы евро налогов.
Эпицентр
  • 21.02.24, 16:14
Спилили санкции: эстонский промышленник получает российскую древесину через Узбекистан
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэляна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Самые читаемые

1
Новости
  • 18.09.25, 12:25
Повышение подоходного налога отменяется
2
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
3
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
4
Новости
  • 18.09.25, 06:00
Бизнесмен из ТОПа богатых: критиковать правительство – дело неблагодарное
5
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
6
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?

Последние новости

Новости
  • 19.09.25, 17:05
19-й пакет санкций против РФ представлен на утверждение странам-членам ЕС
Новости
  • 19.09.25, 16:47
Малые производители не могут отправлять посылки в США. Omniva обещает решить проблему в этом году
Mнения
  • 19.09.25, 16:42
Делов-то: министры как дети! Бизнес хорохорится, но деньги в Эстонию вкладывает
Биржа
  • 19.09.25, 16:23
Финляндия выводит государственную почтовую компанию на биржу
Инвестор Тоомас
  • 19.09.25, 15:28
Инвестор Тоомас: пристегнитесь, Alphabet нажал на газ в гонке ИИ
Mнения
  • 19.09.25, 15:24
Ярослав Тавгень: свободу слова начали уничтожать. Те, кто обещали ее защитить
Новости
  • 19.09.25, 14:22
В Латвии хотят снизить НДС на основные продукты питания
Новости
  • 19.09.25, 13:22
Берманы выкупили миноритарные акции BLRT частично за счет средств, полученных от продажи недвижимости концерну

Сейчас в фокусе

Повышение подоходного налога отменяется
Новости
  • 18.09.25, 12:25
Повышение подоходного налога отменяется
Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
Резкое изменение внешней и торговой политики США повлияло и на рынок металлов.
Новости
  • 18.09.25, 06:00
Бизнесмен из ТОПа богатых: критиковать правительство – дело неблагодарное
Arco Vara через выпуск облигаций планирует привлечь до 15 миллионов евро, за счет которых погасит долг и профинансирует новый проект квартала Лютера.
Инвестор Тоомас
  • 18.09.25, 11:45
Инвестор Тоомас: а во сколько вы оцениваете риски квартала Лютера?
«Tallinn Shipyard, Western Shiprepair и Turku Repair Yard – это серьезная судоремонтная группа, причем не только по меркам Балтийского моря, но и по меркам Северного», – говорит владелец BLRT Grupp Федор Берман.
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
Президент и генеральный директор компании Telia Патрик Хофбауэр на конференции Äriplaan 2026.
Новости
  • 18.09.25, 10:55
Главе Telia пришлось ответить, почему в Эстонии цены выше, чем в Швеции
Андреас Тийк вместе со своим братом основал компанию, которая работает по всему миру.
Новости
  • 17.09.25, 17:43
Миллионы на маркетинг и «грабли» в Мексике: три предпринимателя добились взрывного роста заказов
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025