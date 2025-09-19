Назад 19.09.25, 17:05 19-й пакет санкций против РФ представлен на утверждение странам-членам ЕС Еврокомиссия (ЕК) заявила, что представила новый, 19-й, пакет санкций в отношении России на утверждение странам-членам ЕС. Соответствующую информацию подтвердила глава пресс-службы ЕК Паола Пиньо в пятницу, 19 сентября, на брифинге в Брюсселе, передает DW

«Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й по счету», – процитировало ее агентство AFP.

Новый пакет санкций

Еврокомиссия, как предполагается, может предложить ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 январю 2027 года – на год раньше, чем планировалось, в рамках нового пакета санкций против Москвы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Ожидается, что новые ограничения также коснутся еще ряда российских танкеров, использования криптовалют, российских и центральноазиатских банков, китайских нефтеперерабатывающих заводов, а также работы ряда экономических зон, являющихся таможенной лазейкой Москвой для импорта товаров двойного назначения для Вооруженных сил РФ, уточнило агентство.

Один из источников заявил, что введение запрета на СПГ стало «приоритетом» после телефонного разговора председательницы ЕК фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом 16 сентября.

ЕС ранее предлагал постепенный отказ от СПГ к 1 января 2028 года, но Трамп неоднократно призывал Евросоюз пойти на соответствующий шаг быстрее, чтобы открыть для него дорогу для дальнейшего давления на Москву.

Закупки газа у России

По данным Reuters, сегодня 19% закупаемого Европой газа поступает из России – через газопровод «Турецкий поток» и поставку СПГ на танкерах. До 2022 года, в феврале которого началась война в Украине, доля России в европейском импорте газа составляла 45%.

Испания, Бельгия, Нидерланды и Франция закупают российский СПГ. Через «Турецкий поток» газ из РФ поступает в Венгрию, Словакию и Болгарию. На прошлой неделе глава французской энергетической компании Totalenergies Патрик Пуянн говорил, что российский газ потребуется как минимум до конца 2027 года. После этого, по словам топ-менеджера, его можно будет заменить топливом от других поставщиков без серьезного влияния на цены.