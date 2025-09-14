Назад 14.09.25, 12:33 Американские конгрессмены намерены добиться введения санкций против РФ Конгрессмен Брайан Фицпатрик и сенатор Линдси Грэм намерены добиваться введения жестких санкций против России из-за войны в Украине, передает DW.

Foto: Mohamed Azakir

Влиятельные американские политики, члены Республиканской партии – конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм – будут добиваться, чтобы предложенный ими законопроект о введении жестких санкций против России из-за войны в Украине был увязан с другим необходимым законом – о финансировании правительства. Как следует из совместного заявления двух законодателей, опубликованного в субботу, 13 сентября, на предстоящей неделе они будут убеждать коллег из обеих партий поддержать инициативу.

Законопроект находится на рассмотрении уже несколько месяцев, но руководство Сената и Палаты представителей Конгресса США пока не выносило его на голосование, уточняет агентство Reuters.

Совместные действия США с Европой

Статья продолжается после рекламы

В случае принятия документ уполномочит президента США Дональда Трампа ввести дополнительные вторичные пошлины в отношении таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, которые продолжают закупать нефть и газ у РФ. «Мы решительно поддерживаем призыв президента Трампа к совместным действиям с Европой и считаем, что это правильный подход для оказания максимального экономического давления», – подчеркивается в заявлении.

Оба республиканца приветствовали заявление Трампа от 13 сентября о готовности Вашингтона ввести новые санкции в отношении энергетического сектора РФ, но только в том случае, если все страны НАТО прекратят закупки российской нефти и примут аналогичные меры. «Мы твердо верим, что сочетание санкций и тарифов, наряду с продажей Украине высокотехнологичного американского оружия, является ключом к привлечению Путина к переговорам о справедливом и честном мире», – подчеркнули Грэм и Фицпатрик.

Трамп призвал НАТО ввести пошлины в отношении Китая

По словам главы Белого дома, он готов «ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России». Приобретение некоторыми членами Североатлантического альянса российской нефти американский президент назвал «шокирующим», добавив, что это ослабляет переговорную позицию НАТО и влияние альянса на Москву.

Трамп вновь предложил всем членам НАТО ввести таможенные пошлины в размере 50-100% на товары из Китая. По его мнению, такие тарифы могли бы сломать «сильный контроль» Пекина над Москвой. «Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится. Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», – заключил глава Белого дома.