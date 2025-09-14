Деловые ведомости
  OMX Baltic0,11%294,73
  OMX Riga−0,02%916,74
  OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  OMX Vilnius0,34%1 233,02
  S&P 500−0,05%6 584,29
  DOW 30−0,59%45 834,22
  Nasdaq 0,44%22 141,1
  FTSE 100−0,15%9 283,29
  Nikkei 2250,89%44 768,12
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,16
  EUR/RUB0,00%97,77
  14.09.25, 12:33

Американские конгрессмены намерены добиться введения санкций против РФ

Конгрессмен Брайан Фицпатрик и сенатор Линдси Грэм намерены добиваться введения жестких санкций против России из-за войны в Украине, передает DW.
Американские конгрессмены намерены добиться введения санкций против РФ
  • Foto: Mohamed Azakir
Влиятельные американские политики, члены Республиканской партии – конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм – будут добиваться, чтобы предложенный ими законопроект о введении жестких санкций против России из-за войны в Украине был увязан с другим необходимым законом – о финансировании правительства. Как следует из совместного заявления двух законодателей, опубликованного в субботу, 13 сентября, на предстоящей неделе они будут убеждать коллег из обеих партий поддержать инициативу.
Законопроект находится на рассмотрении уже несколько месяцев, но руководство Сената и Палаты представителей Конгресса США пока не выносило его на голосование, уточняет агентство Reuters.
Совместные действия США с Европой

Статья продолжается после рекламы

В случае принятия документ уполномочит президента США Дональда Трампа ввести дополнительные вторичные пошлины в отношении таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, которые продолжают закупать нефть и газ у РФ. «Мы решительно поддерживаем призыв президента Трампа к совместным действиям с Европой и считаем, что это правильный подход для оказания максимального экономического давления», – подчеркивается в заявлении.
Оба республиканца приветствовали заявление Трампа от 13 сентября о готовности Вашингтона ввести новые санкции в отношении энергетического сектора РФ, но только в том случае, если все страны НАТО прекратят закупки российской нефти и примут аналогичные меры. «Мы твердо верим, что сочетание санкций и тарифов, наряду с продажей Украине высокотехнологичного американского оружия, является ключом к привлечению Путина к переговорам о справедливом и честном мире», – подчеркнули Грэм и Фицпатрик.
Трамп призвал НАТО ввести пошлины в отношении Китая
По словам главы Белого дома, он готов «ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России». Приобретение некоторыми членами Североатлантического альянса российской нефти американский президент назвал «шокирующим», добавив, что это ослабляет переговорную позицию НАТО и влияние альянса на Москву.
Трамп вновь предложил всем членам НАТО ввести таможенные пошлины в размере 50-100% на товары из Китая. По его мнению, такие тарифы могли бы сломать «сильный контроль» Пекина над Москвой. «Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится. Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», – заключил глава Белого дома.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

