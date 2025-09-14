Американские конгрессмены намерены добиться введения санкций против РФ

Конгрессмен Брайан Фицпатрик и сенатор Линдси Грэм намерены добиваться введения жестких санкций против России из-за войны в Украине, передает DW.
Влиятельные американские политики, члены Республиканской партии – конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм – будут добиваться, чтобы предложенный ими законопроект о введении жестких санкций против России из-за войны в Украине был увязан с другим необходимым законом – о финансировании правительства. Как следует из совместного заявления двух законодателей, опубликованного в субботу, 13 сентября, на предстоящей неделе они будут убеждать коллег из обеих партий поддержать инициативу.
Законопроект находится на рассмотрении уже несколько месяцев, но руководство Сената и Палаты представителей Конгресса США пока не выносило его на голосование, уточняет агентство Reuters.
Совместные действия США с Европой
Статья продолжается после рекламы
В случае принятия документ уполномочит президента США Дональда Трампа ввести дополнительные вторичные пошлины в отношении таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, которые продолжают закупать нефть и газ у РФ. «Мы решительно поддерживаем призыв президента Трампа к совместным действиям с Европой и считаем, что это правильный подход для оказания максимального экономического давления», – подчеркивается в заявлении.
Оба республиканца приветствовали заявление Трампа от 13 сентября о готовности Вашингтона ввести новые санкции в отношении энергетического сектора РФ, но только в том случае, если все страны НАТО прекратят закупки российской нефти и примут аналогичные меры. «Мы твердо верим, что сочетание санкций и тарифов, наряду с продажей Украине высокотехнологичного американского оружия, является ключом к привлечению Путина к переговорам о справедливом и честном мире», – подчеркнули Грэм и Фицпатрик.
Трамп призвал НАТО ввести пошлины в отношении Китая
По словам главы Белого дома, он готов «ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России». Приобретение некоторыми членами Североатлантического альянса российской нефти американский президент назвал «шокирующим», добавив, что это ослабляет переговорную позицию НАТО и влияние альянса на Москву.
Трамп вновь предложил всем членам НАТО ввести таможенные пошлины в размере 50-100% на товары из Китая. По его мнению, такие тарифы могли бы сломать «сильный контроль» Пекина над Москвой. «Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится. Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», – заключил глава Белого дома.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
После скандала с аномальным импортом бутана, о котором писал Äripäev, правительство решило включить российский и белорусский бутан в список государственных санкций Эстонии.
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США пообещал через две недели решить, станет ли он вводить «массивные санкции» против Москвы или не будет предпринимать ничего, передает DW.
На встрече на Аляске российский лидер Владимир Путин получил максимальные баллы, а президент США Дональд Трамп не получил ничего, хотя сам оценил встречу на десять баллов по десятибалльной шкале, заявил политический обозреватель Райво Варе.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?