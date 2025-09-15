Назад 15.09.25, 13:44 Трамп призвал ЕС ужесточить санкции против России Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в воскресенье, 14 сентября, объявил, что готов ужесточить санкции США в отношении России при условии, что Европа также ужесточит свои ограничения – в соответствии с действиями Вашингтона, передает DW.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Brian Jason

«Европа покупает у России нефть. Я не хочу, чтобы они покупали нефть, – цитирует главу Белого дома агентство Reuters. – И санкции… которые они накладывают, недостаточно жесткие. Я хочу ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я».

Трампа шокирует покупка нефти РФ странами НАТО

Накануне Дональд Трамп опубликовал в своей в соцсети Truth Social письмо, в котором говорилось, что он «готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России». Приобретение некоторыми членами Североатлантического альянса российской нефти американский президент назвал «шокирующим», добавив, что это ослабляет переговорную позицию НАТО и влияние альянса на Москву.

Трамп обвиняет Европу в финансировании войны в Украине

В начале сентября в ходе видеоконференции с европейскими лидерами президент США обвинил их в «финансировании войны» в Украине через закупки российской нефти и призвал их отрезать Москву от этого источника дохода, а также оказать давление на Китай в этой связи.

После начала полномасштабной войны России против Украины объем закупок российской нефти странами Европы резко сократился. На сегодняшний день, по данным Еврокомиссии, Словакия и Венгрия являются единственными членами ЕС, не отказавшимися от подобных поставок.