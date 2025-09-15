Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,43%6 612,43
  • DOW 300,13%45 894,63
  • Nasdaq 0,64%22 282,87
  • FTSE 100−0,03%9 280,78
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,11
  15.09.25, 13:44

Трамп призвал ЕС ужесточить санкции против России

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в воскресенье, 14 сентября, объявил, что готов ужесточить санкции США в отношении России при условии, что Европа также ужесточит свои ограничения – в соответствии с действиями Вашингтона, передает DW.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Brian Jason
«Европа покупает у России нефть. Я не хочу, чтобы они покупали нефть, – цитирует главу Белого дома агентство Reuters. – И санкции… которые они накладывают, недостаточно жесткие. Я хочу ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я».
Трампа шокирует покупка нефти РФ странами НАТО
Накануне Дональд Трамп опубликовал в своей в соцсети Truth Social письмо, в котором говорилось, что он «готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России». Приобретение некоторыми членами Североатлантического альянса российской нефти американский президент назвал «шокирующим», добавив, что это ослабляет переговорную позицию НАТО и влияние альянса на Москву.

Статья продолжается после рекламы

Трамп обвиняет Европу в финансировании войны в Украине
В начале сентября в ходе видеоконференции с европейскими лидерами президент США обвинил их в «финансировании войны» в Украине через закупки российской нефти и призвал их отрезать Москву от этого источника дохода, а также оказать давление на Китай в этой связи.
После начала полномасштабной войны России против Украины объем закупок российской нефти странами Европы резко сократился. На сегодняшний день, по данным Еврокомиссии, Словакия и Венгрия являются единственными членами ЕС, не отказавшимися от подобных поставок.
