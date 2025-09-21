Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,49%6 664,36
  • DOW 300,37%46 315,27
  • Nasdaq 0,72%22 631,48
  • FTSE 100−0,12%9 216,67
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,19
  21.09.25, 10:58

Президент Финляндии: Европа должна быть готова к войне с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности Украины, о предоставлении которых ведет речь «коалиция желающих», означают готовность европейских стран к военному противостоянию с Россией – в случае, если та вновь атакует Украину после завершения нынешней войны, передает «Радио Свобода».
Президент Финляндии Александр Стубб.
  • Президент Финляндии Александр Стубб.
  • Foto: Shutterstock
В интервью британской газете Guardian Стубб подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должны быть предметом договоренности между Киевом и его западными партнерами. Россия, по мнению финского президента, не вправе претендовать на формулировку условий таких гарантий.
Президент Финляндии, однако, признал, что в настоящее время Москва не проявляет желания вести серьезные мирные переговоры.
Говоря о целях и взглядах Владимира Путина, Александр Стубб отметил: «Эта война слишком значительна, чтобы он ее проиграл. Он совершил, пожалуй, самую большую стратегическую ошибку в новейшей истории, и он потерпел неудачу во всех своих стратегических целях. Это вопрос, когда он сядет за стол переговоров, надеюсь, это случится раньше, а не позже, но сейчас я достаточно пессимистично настроен».

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025