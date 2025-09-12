Назад 12.09.25, 12:49 «РФ платит в два-три раза больше рынка»: не все отказались от бизнеса с Россией Многие участники ТОПа самых богатых русскоязычных бизнесменов так или иначе связаны с Россией: кто-то начинал бизнес на этом рынке и смог удержаться в числе самых богатых, его потеряв, кто-то до сих пор продолжает . Среди богатейших людей Эстонии есть и граждане России, которые там живут и ведут дела с подсанкционными лицами.

Некоторые участники ТОПа не видят перспектив в работе с Россией, другие, наоборот, в работе в Эстонии.

Foto: Иван Лапырин

Бизнес с Россией, особенно сырьевой и логистический, в свое время стал путевкой в жизнь, а позже и пропуском в ТОП богатейших людей, для многих эстонских предпринимателей. Возглавляющий ТОП русскоязычных предпринимателей Олег Осиновский (в целом по стране у него 8-е место из 500 – на два выше, чем в прошлом ТОПе Äripäev) долгое время владел российской компанией, а после продал ее, но предположительно близкой родственнице . Также компания избавилась от российских железнодорожных вагонов. В целом Осиновский не жалеет о потере рынка, во всяком случае, публично. Европейский рынок намного доходнее российского, считает он

Впрочем, добиться успеха эстонской BLRT Grupp эти активы вряд ли помогают. Возможно, даже мешают, поскольку тянут деньги из материнской компании – не возвращенные кредиты внутри структуры составляют уже более 14 млн евро. Elme Messer Gaas уже не контролирует компанию и не имеет полномочий управлять ее финансовой и операционной политикой, поясняла ранее ДВ пресс-секретарь BLRT Карина Конд. С BLRT Grupp связано богатство и Игоря Бермана, расположившегося на более низкой позиции рейтинга, а также Валерия Коваленко, Валерия Каркачева и Виолы Гнидиной – они продали свои пакеты в 2025 году, результаты которого будут учтены в ТОПе 2026 года.

Оставшуюся ступеньку на русскоязычном пьедестале занимает российский инвестор Борис Скворцов (24-е место в общем ТОПе Äripäev). Его компания Summus Capital в Эстонии специализируется на инвестициях в недвижимость, ее облигации торгуются на Таллиннской бирже. При этом сам Скворцов сделал состояние в России на госзаказах . Там ему и его отцу Дмитрию Скворцову принадлежала компания «Термосервис», бывшая 12 лет назад одним из крупнейших подрядчиков Москвы по строительству инженерных сооружений – коллекторов, путепроводов и т.д. При этом Дмитрий Скворцов ранее возглавлял госпредприятие «Управление капитального строительства». Полный тезка владельца эстонской Summus Capital входит в попечительский совет факультета экономики МГУ, где также значатся министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов (находится под санкциями Евросоюза), министр экономики РФ Максим Решетников (под санкциями ЕС), президент ВТБ Андрей Костин (под санкциями ЕС) и председательница Банка России Эльвира Набиуллина (под санкциями ЕС).

Борис Скворцов на встрече выпусников Экономфака МГУ в 2021 году во время ПМЭФ. Фото со страницы встречи во ВКонтакте

Есть в ТОПе и Алексей Чулец, занимающий в нем 18-е место и 176-е у Äripäev – он тоже сколотил капитал на торговле с Россией, и ему до сих пор принадлежит российская компания «Мерктранс Санкт-Петербург». В рейтинг попал и его партнер Сергей Пастерс – 63-е место в ДВ, 396-е у Äripäev.

Известный эстонский поставщик какао, Panamir , основной рынок сбыта которого – Россия, тоже обеспечил своим владельцам место в рейтинге. Кирилл Горлач занял 23-е место (161-е у Äripäev), совладелец с меньшей долей, Александр Вийнер, – на 43-ем месте (259-е место из 500 у Äripäev). Владельцы компании поначалу опасались, что дела пойдут хуже из-за санкций в отношении России. «В домохозяйствах и бизнесе царит чувство неуверенности и осторожности», – отмечали они. Но 2024 год оказался для них удачным, поставки даже выросли.

В ТОП традиционно попал Александр Уткин 53-е место (322-е в рейтинге Äripäev), его компания Scanvic Chem также занимается перевозками и попадала в прессу из-за судебного разбирательства в Украине как поставщик продукции «Киевгума» в Россию. Экспорт гражданских товаров в РФ не запрещен Европейским законодательством, комментировал это Уткин.

«С Россией, кстати, не гнушается работать никто – эстоноязычные в иных сферах делают это даже больше, чем русскоязычные», – утверждает еще один участник ТОПа Данил Игнатенко (21-е место среди русскоязычных предпринимателей и 149-е у Äripäev). Его компания мультимодальных перевозок ESTMA подобрала освободившиеся маршруты в Россию, когда многие игроки ушли с этого направления из-за моральных убеждений или высоких рисков, и зарабатывает на этом.

«Пара фирм в Таллинне разве что не вешают везде рекламу “Если у вас груз, связанный с РФ, – идите к нам” – в том числе ESTMA. РФ платит в два-три раза больше рынка. Вопрос в политике фирмы, у нас, скажем, ни один CRM не пропустит документ с упоминанием РФ и любой подсанкционной страны», – комментирует сотрудник международной логистической компании, работающей в Эстонии, пожелавший сохранить анонимность.

«Каждый выбирает свой путь, просчитывает свои риски, и каждый предприниматель пытается зарабатывать. Где и на каких направлениях – это и есть "риски". Я считаю, что все, что не запрещено законом, то разрешено! У каждого своя математика», – комментирует генеральный директор Garant Trans Игорь Рабцевич. Его логистическая компания при этом почти прекратила перевозки на российском направлении и переориентировалась на Европу. «Мало работы, много проблем и рисков. Тарифы на перевозки снизились (мало грузов, а перевозчиков много), ограничений стало больше, штрафы – выше. Не видно перспектив», – резюмирует Рабцевич.