Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%294,85
  • OMX Riga−0,21%916,44
  • OMX Tallinn−0,07%1 999,43
  • OMX Vilnius−0,34%1 229,88
  • S&P 5000,3%6 532,04
  • DOW 30−0,48%45 490,92
  • Nasdaq 0,03%21 886,06
  • FTSE 100−0,19%9 225,39
  • Nikkei 2251,24%44 380,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,83
  • OMX Baltic−0,21%294,85
  • OMX Riga−0,21%916,44
  • OMX Tallinn−0,07%1 999,43
  • OMX Vilnius−0,34%1 229,88
  • S&P 5000,3%6 532,04
  • DOW 30−0,48%45 490,92
  • Nasdaq 0,03%21 886,06
  • FTSE 100−0,19%9 225,39
  • Nikkei 2251,24%44 380,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,83
  • 11.09.25, 06:00

Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет

По мнению предпринимателя Данила Игнатенко, Эстония - неподходящая для ведения бизнеса страна, поэтому он и его компании стараются вести здесь бизнес как можно меньше, при этом сохраняя головной офис в стране. Он считает, что Эстония потеряла свое конкурентное преимущество, искусственно задрав зарплаты, а жесткая политика в отношении России мешает вести бизнес.
Владелец ESTMA Данил Игнатенко занял в ТОПе богачей 151-е место.
  • Владелец ESTMA Данил Игнатенко занял в ТОПе богачей 151-е место.
  • Foto: Рауль Меэ
Данил Игнатенко занял в свежем ТОПе самых богатых, составленном Äripäev, 148-е место, среди русскоязычных предпринимателей он занимает 21-е место. Ему принадлежит компания ESTMA, занимающаяся судовым фрахтом, логистикой, трейдингом, ритейлом, а с нынешнего года - и гостиничным бизнесом. Оборот компании за 2024 год составил 37 миллионов евро, прибыль - 1,4 миллиона. По методике, рассчитанной Äripäev, по сравнению с 2023 годом стоимость его активов уменьшилась в 2024 году на 8%. Сам Игнатенко также признает, что времена сейчас не из простых.

Эстония как порт без России никому не нужна

«В Эстонии ничего не происходит - стараемся по-максимуму вести бизнес вне страны. Торговый бизнес, судовой бизнес, IT - все это мы не намерены связывать с Эстонией. Это не из-за того, что мы так хотим, а нас просто вынуждают. Здесь может находиться офис, но не более того. Единственная ценность, оставшаяся в Эстонии - это Старый город, где недавно открылась наша гостиница (стараемся диверсифицироваться)», - рассказывает Игнатенко.
Он выделяет несколько причин, по которым считает необходимым вести бизнес за пределами страны.

Статья продолжается после рекламы

«Транзитной логистики в Эстонии больше нет. Эстония как порт без России никому не нужна (разве что для того, чтобы возить барахло, которое здесь производится, - дерево, торф). Местные перевозки? Эта сфера административно контролируется эстонцами - сюда русскоязычных не пустят никогда. Владельцы предприятий - эстонцы, связанные лица - эстонцы, на местах - эстонцы, и они работают только с эстоноязычными компаниями», - перечисляет Игнатенко причины, по которым он решил сосредоточиться на международном рынке.
По мнению Игнатенко, Эстония потеряла свои последние конкурентные преимущества во всем - даже в сфере IT.
«Эстония отстает от очень многих европейских стран и даже Белоруссии. Отстает во всем: по цене, по качеству и по доступности технологий. В таких странах, как Белоруссия, Китай, Индия или Польша, работают дешевле и в два раза эффективнее. Мы - экономика зарплатная (самая низшая ступень экономики), а когда ты начинаешь умышленно увеличивать зарплаты, ты убиваешь то единственное конкурентное преимущество, которое когда-либо было у страны. У нас теперь даже на зарплатном уровне нет никакого интереса брать эти услуги. Работаем с белорусами через шведские конторы», - говорит Игнатенко.
По словам Игнатенко, оборот и прибыль ESTMA в последнее время меняется не сильно, однако тренд за последние годы все же негативный.
«Все меняется и меняется не в лучшую сторону. Ограничений становится очень много. Ты совершаешь в четыре раза больше телодвижений, чем пять или шесть лет назад, а зарабатываешь меньше, чем тогда», - сетует он.

Работаем с Китаем и Россией

Несмотря на диверсификацию большую часть оборота ESTMA приносит все же корневой бизнес: логистика, трейдинг, судовые фрахты, говорит Игнатенко.
«Больше всего работаем с Китаем и Россией (разумеется, только с несанкционными товарами), есть кое-что в Европе и в других частях света. С Россией, кстати, не гнушается работать никто - эстоноязычные в иных сферах делают это даже больше, чем русскоязычные», - утверждает предприниматель.
В то же время он замечает, что вести сейчас бизнес в Восточной Европе для ESTMA стало труднее из-за жесткой пограничной политики Эстонии в отношении России. По словам Игнатенко, во многих других странах Европы таких ограничений нет.

Горячие новости

  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
  • KM
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Статья продолжается после рекламы

«К сожалению, Прибалтика перевыполняет требования Евросоюза. В отличие от, скажем, Германии или Голландии, многие грузы, совершенно не связанные с Россией либо не находящиеся под санкциями, на всякий случай все равно блокируют и не дают провозить. Таможня говорит: «У нас есть подозрение, что это на самом деле не китайский (или не казахский) груз». Или что он может иметь двойное назначение. Или говорят, что он может быть косвенно связан с каким-то лицом под санкциями. Поэтому во избежание подобного грузы возят через другие страны Европы», - сетует бизнесмен.
«Еще один фактор: из-за этой геополитической ситуации (которая, конечно, повлияла и на экономику) торговые пути перехватили китайцы. Очень многое теперь идет через Китай и китайских трейдеров. Европейцы очень сильно потеряли в объемах по нефти, биржевым и даже съестным грузам. Потеряли эти потоки и мы - теперь даже не участвуем. Все перехватили китайцы», - говорит Игнатенко.
Политические риски, которые может нести работа в авторитарных странах (Россия, Китай, Беларусь), Игнатенко не пугают. По его словам, он больше обеспокоен тем, что происходит в Европе.
«Сами видите, сколько всего не исполняется у нас касаемо законодательства. Авторитарный режим - понятие относительное. Да и не в тринадцатом веке живем. Для принятия решений так может быть даже и выгоднее, ибо они будут проходить быстрее. Я смотрю только на экономику - остальное меня не интересует. А наши что заявляют? «Лучше быть бедным, но свободным». Но мы все прекрасно понимаем, что бедные люди никогда не бывают свободны. Это аксиома, которая давно в капитализме прижилась. Поэтому мы - за закон и экономику. Все остальное - для демагогов и бездельников», - заключил Игнатенко.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
Самым богатым русскоязычным бизнесменом Эстонии, как и год назад, стал владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, которому удалось подняться в общем эстонском рейтинге на две позиции. Стоимость принадлежащих ему активов выросла на 121 млн евро.
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
Возглавивший ТОП самых богатых людей Эстонии предприниматель установил рекорд – никогда раньше стоимость активов победителя не была столь высокой.
ТОП
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Состояние богатейшей женщины в нынешнем ТОПе превысило капиталы некоторых известных предпринимателей-мужчин. В список также вошла новая участница, стоимость активов которой превысила 100 млн евро.
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
Самой молодой участницей нынешнего ТОПа богатейших людей Эстонии стала восьмилетняя девочка. Всего в списке молодых богачей до 35 лет оказалось 22 человека.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
2
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
3
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
4
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
5
ТОП
  • 09.09.25, 06:00
Предприниматель из ТОПа богачей: государство не защищает ни бизнес, ни бедняков
6
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса

Последние новости

ТОП
  • 11.09.25, 06:00
Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет
Биржа
  • 10.09.25, 18:58
В США предположительно создано на 900 000 рабочих мест меньше, чем заявлялось ранее
Новости
  • 10.09.25, 17:42
Эстонская судоходная компания о подозрениях в шпионаже: это смешно
Новости
  • 10.09.25, 16:55
Разочарование фермеров: урожай зерновых оказался ниже ожиданий, а цены продолжают падать
Новости
  • 10.09.25, 16:42
Следы биржевого скандала Enefit Green ведут в Eesti Energia
Подсказка
  • 10.09.25, 16:00
Выплата члену правления: не важно, за что получил деньги – налоги платить обязан
ТОП
  • 10.09.25, 15:56
Из ТОПа самых богатых выбыло несколько успешных предпринимателей
Биржа
  • 10.09.25, 15:50
Novo Nordisk сокращает тысячи рабочих мест

Сейчас в фокусе

Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
В этом году в список богатейших людей Эстонии вошла восьмилетняя девочка, причем это не первое ее попадание в ТОП. Фото иллюстративное.
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
По словам партнера East Capital Group и руководителя отдела недвижимости Альбина Розенгрена, основная инвестиционная логика проста: в долгосрочной перспективе рост в странах Балтии выше, чем в среднем по Северной Европе.
Новости
  • 10.09.25, 11:40
Против течения: крупный игрок на рынке коммерческой недвижимости в Балтии готовится к вливаниям на 400 млн евро
ТОП богачей в этом году возглавил сооснователь и руководитель технологической компании Wise Кристо Кяэрманн.
Новости
  • 10.09.25, 13:51
Победитель ТОПа богачей: на Лондонской бирже нас опережает лишь Rolls-Royce
Если выплаты связаны с заданиями, которые не входят в обязанности члена правления, то с них необходимо удерживать и перечислять взносы в Кассу по безработице.
Подсказка
  • 10.09.25, 16:00
Выплата члену правления: не важно, за что получил деньги – налоги платить обязан
Группе компаний Kaubakeskus OÜ принадлежит в том числе здание таллиннского ресторана Peppersack.
ТОП
  • 09.09.25, 06:00
Предприниматель из ТОПа богачей: государство не защищает ни бизнес, ни бедняков
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025