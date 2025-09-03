Назад 11.09.25, 06:00 Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет По мнению предпринимателя Данила Игнатенко, Эстония - неподходящая для ведения бизнеса страна, поэтому он и его компании стараются вести здесь бизнес как можно меньше, при этом сохраняя головной офис в стране. Он считает, что Эстония потеряла свое конкурентное преимущество, искусственно задрав зарплаты, а жесткая политика в отношении России мешает вести бизнес.

Владелец ESTMA Данил Игнатенко занял в ТОПе богачей 151-е место.

Foto: Рауль Меэ

Данил Игнатенко занял в свежем ТОПе самых богатых , составленном Äripäev, 148-е место, среди русскоязычных предпринимателей он занимает 21-е место . Ему принадлежит компания ESTMA, занимающаяся судовым фрахтом, логистикой, трейдингом, ритейлом, а с нынешнего года - и гостиничным бизнесом. Оборот компании за 2024 год составил 37 миллионов евро, прибыль - 1,4 миллиона. По методике, рассчитанной Äripäev, по сравнению с 2023 годом стоимость его активов уменьшилась в 2024 году на 8%. Сам Игнатенко также признает, что времена сейчас не из простых.

Эстония как порт без России никому не нужна

«В Эстонии ничего не происходит - стараемся по-максимуму вести бизнес вне страны. Торговый бизнес, судовой бизнес, IT - все это мы не намерены связывать с Эстонией. Это не из-за того, что мы так хотим, а нас просто вынуждают. Здесь может находиться офис, но не более того. Единственная ценность, оставшаяся в Эстонии - это Старый город, где недавно открылась наша гостиница (стараемся диверсифицироваться)», - рассказывает Игнатенко.

Он выделяет несколько причин, по которым считает необходимым вести бизнес за пределами страны.

«Транзитной логистики в Эстонии больше нет. Эстония как порт без России никому не нужна (разве что для того, чтобы возить барахло, которое здесь производится, - дерево, торф). Местные перевозки? Эта сфера административно контролируется эстонцами - сюда русскоязычных не пустят никогда. Владельцы предприятий - эстонцы, связанные лица - эстонцы, на местах - эстонцы, и они работают только с эстоноязычными компаниями», - перечисляет Игнатенко причины, по которым он решил сосредоточиться на международном рынке. По мнению Игнатенко, Эстония потеряла свои последние конкурентные преимущества во всем - даже в сфере IT. «Эстония отстает от очень многих европейских стран и даже Белоруссии. Отстает во всем: по цене, по качеству и по доступности технологий. В таких странах, как Белоруссия, Китай, Индия или Польша, работают дешевле и в два раза эффективнее. Мы - экономика зарплатная (самая низшая ступень экономики), а когда ты начинаешь умышленно увеличивать зарплаты, ты убиваешь то единственное конкурентное преимущество, которое когда-либо было у страны. У нас теперь даже на зарплатном уровне нет никакого интереса брать эти услуги. Работаем с белорусами через шведские конторы», - говорит Игнатенко. По словам Игнатенко, оборот и прибыль ESTMA в последнее время меняется не сильно, однако тренд за последние годы все же негативный. «Все меняется и меняется не в лучшую сторону. Ограничений становится очень много. Ты совершаешь в четыре раза больше телодвижений, чем пять или шесть лет назад, а зарабатываешь меньше, чем тогда», - сетует он. Работаем с Китаем и Россией Несмотря на диверсификацию большую часть оборота ESTMA приносит все же корневой бизнес: логистика, трейдинг, судовые фрахты, говорит Игнатенко. «Больше всего работаем с Китаем и Россией (разумеется, только с несанкционными товарами), есть кое-что в Европе и в других частях света. С Россией, кстати, не гнушается работать никто - эстоноязычные в иных сферах делают это даже больше, чем русскоязычные», - утверждает предприниматель. В то же время он замечает, что вести сейчас бизнес в Восточной Европе для ESTMA стало труднее из-за жесткой пограничной политики Эстонии в отношении России. По словам Игнатенко, во многих других странах Европы таких ограничений нет.

«К сожалению, Прибалтика перевыполняет требования Евросоюза. В отличие от, скажем, Германии или Голландии, многие грузы, совершенно не связанные с Россией либо не находящиеся под санкциями, на всякий случай все равно блокируют и не дают провозить. Таможня говорит: «У нас есть подозрение, что это на самом деле не китайский (или не казахский) груз». Или что он может иметь двойное назначение. Или говорят, что он может быть косвенно связан с каким-то лицом под санкциями. Поэтому во избежание подобного грузы возят через другие страны Европы», - сетует бизнесмен.

«Еще один фактор: из-за этой геополитической ситуации (которая, конечно, повлияла и на экономику) торговые пути перехватили китайцы. Очень многое теперь идет через Китай и китайских трейдеров. Европейцы очень сильно потеряли в объемах по нефти, биржевым и даже съестным грузам. Потеряли эти потоки и мы - теперь даже не участвуем. Все перехватили китайцы», - говорит Игнатенко.

Политические риски, которые может нести работа в авторитарных странах (Россия, Китай, Беларусь), Игнатенко не пугают. По его словам, он больше обеспокоен тем, что происходит в Европе.

«Сами видите, сколько всего не исполняется у нас касаемо законодательства. Авторитарный режим - понятие относительное. Да и не в тринадцатом веке живем. Для принятия решений так может быть даже и выгоднее, ибо они будут проходить быстрее. Я смотрю только на экономику - остальное меня не интересует. А наши что заявляют? «Лучше быть бедным, но свободным». Но мы все прекрасно понимаем, что бедные люди никогда не бывают свободны. Это аксиома, которая давно в капитализме прижилась. Поэтому мы - за закон и экономику. Все остальное - для демагогов и бездельников», - заключил Игнатенко.