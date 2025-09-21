Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
Владелец Rand & Tuulberg Райво Ранд считает, что процесс реновации многоквартирных домов — от подачи заявки на поддержку до строительства — излишне затянут, а сама практика распределения поддержки по раундам неверна.
Социал-демократы сделали новые предвыборные обещания: построить в Таллинне муниципальное жилье, которое будет на 20% дешевле рыночного, и расходы на которое частично оплатят частные инвесторы. Помимо этого, партия предлагает сделать так, чтобы город оплачивал ремонтный фонд за пенсионеров и самых малоимущих жителей старых домов, чтобы те не препятствовали их реновации.
В Нарвском колледже Тартуского университета 8 января прошла “Ярмарка реновации”, на которую пришли местные председатели квартирных товариществ. Министр инфраструктуры Владимир Свет, который выступил на открытии, рассказал, что за пару лет по разным программам поддержки Ида-Вирумаа выделено субсидий на реновацию жилья на 35 млн евро.
Мы спускаемся в подвал одного многоквартирного дома в Кунда, где бетон потолка настолько хрупок, что уже видны концы арматуры. Дорогой проект реконструкции указывает, что это необходимо срочно исправить, но пособие под такое обоснование получить не удается.
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.