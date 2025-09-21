Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,49%6 664,36
  • DOW 300,37%46 315,27
  • Nasdaq 0,72%22 631,48
  • FTSE 100−0,12%9 216,67
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,19
  21.09.25, 14:16

Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут

Владелец Rand & Tuulberg Райво Ранд считает, что процесс реновации многоквартирных домов — от подачи заявки на поддержку до строительства — излишне затянут, а сама практика распределения поддержки по раундам неверна.
Владелец Rand & Tuulberg Райво Ранд.
  • Владелец Rand & Tuulberg Райво Ранд.
  • Foto: Raul Mee
На экономической конференции «Äriplaan 2026» Ранд отметил, что реновация началась лишь в отдельных домах. Она должна принести облегчение строительному сектору, и этого ждут с нетерпением.
Новости
  28.08.25, 13:09
Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка
Социал-демократы сделали новые предвыборные обещания: построить в Таллинне муниципальное жилье, которое будет на 20% дешевле рыночного, и расходы на которое частично оплатят частные инвесторы. Помимо этого, партия предлагает сделать так, чтобы город оплачивал ремонтный фонд за пенсионеров и самых малоимущих жителей старых домов, чтобы те не препятствовали их реновации.
Новости
  09.01.25, 16:16
Миллионные субсидии, новые технологии и большие счета за отопление подталкивают Ида-Вирумаа к реновации
В Нарвском колледже Тартуского университета 8 января прошла “Ярмарка реновации”, на которую пришли местные председатели квартирных товариществ. Министр инфраструктуры Владимир Свет, который выступил на открытии, рассказал, что за пару лет по разным программам поддержки Ида-Вирумаа выделено субсидий на реновацию жилья на 35 млн евро.
Новости
  05.12.24, 09:00
Неудачная охота за миллионами: оставшиеся без денег товарищества хотят судиться с государством
Мы спускаемся в подвал одного многоквартирного дома в Кунда, где бетон потолка настолько хрупок, что уже видны концы арматуры. Дорогой проект реконструкции указывает, что это необходимо срочно исправить, но пособие под такое обоснование получить не удается.
  17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Новости
  19.09.25, 12:31
Новые реалии на рынке недвижимости: покупатели массово переходят на вторичный рынок
Новости
  20.09.25, 11:36
Мебельная фабрика из Выру продала на Amazon продукции более чем на 3 млн евро
И планирует открыть производство в США
Новости
  19.09.25, 18:13
Банкротный управляющий требует через суд 775 000 евро от члена правления футбольного клуба Levadia
Новости
  19.09.25, 13:22
Берманы выкупили миноритарные акции BLRT частично за счет средств, полученных от продажи недвижимости концерну
Эпицентр
  15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
Новости
  19.09.25, 17:48
В Нарве начало биться «редкоземельное сердце Европы»

Новости
  21.09.25, 15:40
Глава Mustamäe Elamus Spa: «дно» в туризме еще впереди
Новости
  21.09.25, 14:16
Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
Новости
  21.09.25, 12:20
Эстония созвала заседание Совета Безопасности ООН
Новости
  21.09.25, 11:59
Топ-менеджер: эстонец жалуется в сауне или за кухонным столом, во Франции бы уже горели улицы
Новости
  21.09.25, 10:58
Президент Финляндии: Европа должна быть готова к войне с Россией
Новости
  20.09.25, 15:09
Дешевая доставка на литовской торговой платформе спровоцировала волну мошенничества
Новости
  20.09.25, 13:51
Поезд финансирования оборонной промышленности тронулся, и Эстония в числе пассажиров
Новости
  20.09.25, 12:23
Elering хочет разделить расходы на балансировку между производителями и потребителями электроэнергии
В счетах за электричество могут появиться две новых строчки

«Складские запасы» новых квартир в Таллинне превысили 1000 единиц.
Новости
  19.09.25, 12:31
Новые реалии на рынке недвижимости: покупатели массово переходят на вторичный рынок
Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.
Эпицентр
  15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
Член правления футбольного клуба Levadia Андрей Лешкин предстал перед судом из-за крупного долга.
Новости
  19.09.25, 18:13
Банкротный управляющий требует через суд 775 000 евро от члена правления футбольного клуба Levadia
Члену правления BLRT Grupp Федору Берману вместе с братом Игорем Берманом и сыном Марком Берманом с весны принадлежит более 98% акций промышленного гиганта.
Новости
  19.09.25, 13:22
Берманы выкупили миноритарные акции BLRT частично за счет средств, полученных от продажи недвижимости концерну
Коммерческий директор и совладелец Wermo Пеэтер Куум (слева) и председатель правления, также совладелец компании, Рауль Вене.
Новости
  20.09.25, 11:36
Мебельная фабрика из Выру продала на Amazon продукции более чем на 3 млн евро
И планирует открыть производство в США
После нарушения воздушного пространства Эстонии шведские истребители перехватили и сопровождали три российских МиГ-31 над Балтийским морем.
Новости
  20.09.25, 10:30
Нарушение воздушного пространства: НАТО реагирует на инцидент в Эстонии и Польше
Россия отрицает нарушение
Литовский единорог Vinted оценен более чем в 5 миллиардов евро. Однако теперь платформа стала популярной среди мошенников.
Новости
  20.09.25, 15:09
Дешевая доставка на литовской торговой платформе спровоцировала волну мошенничества
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

