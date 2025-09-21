Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут

Социал-демократы сделали новые предвыборные обещания: построить в Таллинне муниципальное жилье, которое будет на 20% дешевле рыночного, и расходы на которое частично оплатят частные инвесторы. Помимо этого, партия предлагает сделать так, чтобы город оплачивал ремонтный фонд за пенсионеров и самых малоимущих жителей старых домов, чтобы те не препятствовали их реновации.