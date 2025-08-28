Назад 28.08.25, 13:09 Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка Социал-демократы сделали новые предвыборные обещания: построить в Таллинне муниципальное жилье, которое будет на 20% дешевле рыночного, и расходы на которое частично оплатят частные инвесторы. Помимо этого, партия предлагает сделать так, чтобы город оплачивал ремонтный фонд за пенсионеров и самых малоимущих жителей старых домов, чтобы те не препятствовали их реновации.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский.

По мнению мэра Таллинна Евгения Осиновского, ситуация с доступностью жилья в Таллинне довольно плохая. Чтобы это исправить, он предлагает начать строить в столице доходные дома, которые бы сдавались в аренду по цене на 20% ниже рыночной. Как рассказал ДВ Осиновский, схема предлагается следующая:

«Создается муниципальное предприятие AS Tallinna Elamu, которое на 100% будет принадлежать городу. Оно будет владеть и управлять всеми многоквартирными домами, уже имеющимися в собственности города. Помимо этого, Tallinna Elamu будет за счет города строить новые доходные дома. Будет проведен тендер, и частные строительные компании построят многоквартирный дом. Этот дом и земля под ним будут в собственности города», — рассказывает Осиновский.

Под каждый из таких домов затем планируется выделить отдельное муниципальное предприятие, которое будет отвечать за управление этого дома. Точные детали пока неизвестны, но предполагается, что 51% этого предприятия будет принадлежать городу, а долю в оставшихся 49% будет предложено приобрести частным инвесторам.

Статья продолжается после рекламы

«Город таким образом рефинансирует этот дом на 30 лет. Частные инвесторы взамен будут эти 30 лет получать стабильный доход. Это можно назвать чем-то вроде 30-летних облигаций, хотя на самом деле инвесторы будут получать дивиденды. В каком размере — вопрос дальнейших исследований и дискуссий, но думаю, что это будет похоже на то, что мы делаем с другими нашими инвестициями вроде Utulitas или Tallinna Vesi. Есть некий порог доходности, который будет всем известен. Как только предприятие его достигнет, будут выплачиваться дивиденды. Они могут быть в размере, скажем, 4-6%», — рассказывает глава города. Чтобы были дивиденды, предприятие должно получить прибыль, а чтобы получить прибыль, оно должно получать доход. Предполагается, что доход будет идти от сдачи квартир в аренду. Но их предлагается сдавать на 20% дешевле — за счет чего такой дисконт, и как при этом остаться в прибыли? «Частным инвесторам не нужно будет нести два вида расходов: расходы, связанные с приобретением земли (она в собственности города) и расходы на получение разрешения на строительство, — рассказывает Осиновский. — Именно это и позволит снизить цену на 20%». По словам Осиновского, реализуя такой проект, город будет не сильно конкурировать с частным сектором, поскольку у того нет большого желания строить доходные дома. «Некоторые застройщики такие проекты делали, но в целом желания возводить такие дома у них нет», — сказал мэр. Однако здесь возникает вопрос: если застройщикам не интересны доходные дома, т.к. они не могут на них хорошо заработать, почему мэрия решила, что на этом сможет заработать Таллинн? И если девелоперам это неинтересно, откуда возьмется интерес у частных инвесторов? «Для города это не бизнес-проект, но предприятия, конечно, должны приносить прибыль. Интерес частных инвесторов в том, что мы берем на себя расходы на землю и на получение разрешения на строительство. Не секрет, что детальная планировка может занять год, а может занять и 10 лет (хотя в последнее время сроки рассмотрения снизились в три раза). Каждое предприятие закладывает в свой бизнес-план риск, что проект будет рассматриваться долго. Мы снимаем этот риск с предприятий, т.к. предлагаем готовый проект и берем весь процесс на себя. Думаю, что реалистично будет получать разрешение на строительство за год — хотя все будет, конечно, зависеть от конкретного проекта», — говорит Осиновский. Многие детали проекта пока неясны: откуда взять деньги на строительство (частные инвесторы подключатся уже позже), сколько домов планируется построить, когда начнется стройка. По словам Осиновского, задача социал-демократов — «инициировать дискуссию», а подробности прояснятся позже. Известно только то, что дома планируется строить диверсифицированно в разных районах (хотя сам Осиновский считает, что застраивать нужно в первую очередь центр города). Главная цель — преодолеть сопротивление бабушек Другое предвыборное обещание соцдемов — расшевелить квартирные товарищества, которые запустили свои дома, не желая делать в них полную реновацию. Когда ДВ спросили Осиновского, чем предложение соцдемов отличается от того, что город делает сегодня, тот с улыбкой ответил: «В Таллинне реноваций нет». Мэр имел в виду то, что город никак не участвует в помощи товариществам — это делает только правительство. Горячие новости 26.08.25, 08:00 Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills 25.08.25, 06:00 Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков 25.08.25, 11:07 Известный продавец обуви и одежды ушел в крупный убыток, ряд магазинов закрыт Самый известный бренд компании — Salamander KM 12.08.25, 10:28 Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Статья продолжается после рекламы

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, частичный и косметический ремонт делают почти все товарищества, однако на полную реновацию многие не решаются.

«Это особенно сильно чувствуется в Ласнамяэ, где состояние панельных домов становится все хуже. Это приводит к череде целого ряда проблем: вечные споры о том, когда включать и выключать отопление, отсутствие утепления, постоянное ухудшение условий жизни и постепенный рост счетов за отопление. Хотя давно уже доказано, что полная реновация дома приводит к ощутимой выгоде и в довольно краткие сроки», — говорит Свет.

«Мы, как налогоплательщики, тоже должны быть заинтересованы в исправлении этой ситуации. Ведь что происходит: в таких домах, как правило, живут малоимущие люди и пенсионеры. Рост цен на отопление приведет к тому, что эти расходы станут для них не подъемными, и тогда их должны будет поддерживать социальные службы», — добавил Свет.

Главная линия обороны, препятствующая реновации домов — пенсионеры и пожилые люди, которые видят в таких реновациях одни дополнительные расходы и категорически отказываются поддержать реновацию.

«Многие из них говорят: «Мне уже недолго осталось...». Поэтому наше предложение заключается в том, чтобы город оплачивал ремонтный фонд за пенсионеров и малоимущих. Это позволит снять проблему сопротивления пожилых людей», — считает Свет.

Второе, что предлагают соцдемы по этому направлению — сопровождение квартирных товариществ в организации реновации.

«Провести реновацию дома на 16 человек, на 100 человек или на 320 человек — это три большие разницы. Когда в доме много квартир, реновация превращается в большой и сложный проект, к управлению которым председатели товариществ просто не готовы. Поэтому задача города — обеспечить, чтобы у товарищества были все ресурсы, которые ему нужны для того, чтобы претворить полную реновацию дома в жизнь. Мы не возьмем на себя полностью управления этим проектом, однако и сказать, что наша роль сведется к консультированию, тоже нельзя. Правильное слово — «сопровождение», — объясняет Свет.

Он считает, что реализация этих двух предложений будет городу по силам, поскольку это потребует дополнительно несколько сотен тысяч евро в год.