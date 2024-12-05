Неудачная охота за миллионами: оставшиеся без денег товарищества хотят судиться с государством

Мы спускаемся в подвал одного многоквартирного дома в Кунда, где бетон потолка настолько хрупок, что уже видны концы арматуры. Дорогой проект реконструкции указывает, что это необходимо срочно исправить, но пособие под такое обоснование получить не удается.
В этом году, чтобы получить пособие на реконструкцию многоквартирных домов, пришлось приложить особенные усилия. 28 октября товарищества в течение нескольких часов подали заявки на сумму почти в 300 миллионов евро - столько же KredEx выплатил за последние десять лет.
Хотя на этот раз выделено рекордное финансирование в размере 170 миллионов евро, распределение пособия осуществляется по новым правилам. Это привело к тому, что в одних уездах у товариществ было больше времени для подачи заявок, а в других вероятность получения средств значительно снизилась.
В Ляэне-Вирумаа, которому из общего фонда на реконструкцию многоквартирных домов досталось совсем чуть-чуть, товарищества крайне недовольны. Они оценивают, что владельцы квартир в уезде потратили на подготовку заявок в общей сложности около миллиона евро. «Посмотрите, какие деньги товарищества потратили на документы, которые теперь просто легли на полку. Что я скажу жильцам домов?» – задается вопросом Кайри Раудберг, управляющая и бухгалтер в 20 товариществах.
- «Самый ужасный дом», — так описала Кайри Раудберг многоквартирный дом за своей спиной, который она надеялась привести в порядок с помощью реновационной поддержки. Foto: Liis Treimann
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