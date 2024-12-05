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  • 05.12.24, 09:00

Неудачная охота за миллионами: оставшиеся без денег товарищества хотят судиться с государством

Мы спускаемся в подвал одного многоквартирного дома в Кунда, где бетон потолка настолько хрупок, что уже видны концы арматуры. Дорогой проект реконструкции указывает, что это необходимо срочно исправить, но пособие под такое обоснование получить не удается.
Согласно расчётам Сандера Эсберга, представляющего несколько товариществ в Кунда, домохозяйства Ляэне-Вирумаа в общей сложности потратили на подготовку к реновации около миллиона евро.
В этом году, чтобы получить пособие на реконструкцию многоквартирных домов, пришлось приложить особенные усилия. 28 октября товарищества в течение нескольких часов подали заявки на сумму почти в 300 миллионов евро - столько же KredEx выплатил за последние десять лет.
Хотя на этот раз выделено рекордное финансирование в размере 170 миллионов евро, распределение пособия осуществляется по новым правилам. Это привело к тому, что в одних уездах у товариществ было больше времени для подачи заявок, а в других вероятность получения средств значительно снизилась.
В Ляэне-Вирумаа, которому из общего фонда на реконструкцию многоквартирных домов досталось совсем чуть-чуть, товарищества крайне недовольны. Они оценивают, что владельцы квартир в уезде потратили на подготовку заявок в общей сложности около миллиона евро. «Посмотрите, какие деньги товарищества потратили на документы, которые теперь просто легли на полку. Что я скажу жильцам домов?» – задается вопросом Кайри Раудберг, управляющая и бухгалтер в 20 товариществах.
«Самый ужасный дом», — так описала Кайри Раудберг многоквартирный дом за своей спиной, который она надеялась привести в порядок с помощью реновационной поддержки.
  • «Самый ужасный дом», — так описала Кайри Раудберг многоквартирный дом за своей спиной, который она надеялась привести в порядок с помощью реновационной поддержки. Foto: Liis Treimann

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