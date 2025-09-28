Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • 28.09.25, 11:07

Эксперты: несколько сценариев финансирования высшего образования

Эксперты Центра мониторинга развития предложили несколько сценариев финансирования высшего образования, поскольку сохранение нынешней модели финансирования науки и высшего образования, по их оценке, приведет к растущему недофинансированию университетов, пишет rus.err.ee.
Тартуский университет. Фото иллюстративное.
  • Тартуский университет. Фото иллюстративное.
  • Foto: Walencienne
«Мы рассчитали несколько примерных сценариев финансирования высшего образования на период с 2026 по 2030 год. В сценарии "режим экономии" исходят из того, что государственное финансирование с 2026 года больше не растет и остается на уровне 284 млн евро. При этом плата за обучение не вводится. Это значит, что из-за ежегодного роста цен у вузов будет все меньше реальных средств, и встанет вопрос, как компенсировать потери: сокращать деятельность, уменьшать персонал или пытаться повысить эффективность», – сказал руководитель исследований Центра мониторинга развития и автор проведенного исследования Уку Варблане.
По его словам, в другом сценарии остановку роста государственного финансирования предполагается компенсировать введением единой платы за обучение в размере 1300 евро в год. Это примерно пятая часть средней стоимости учебного места: студент оплачивал бы одну пятую, государство – четыре пятых.
«Есть и сценарий с очень высокой платой – 5000 евро в год. Чтобы это не слишком ухудшило доступ к образованию, предполагается, что студенты берут студенческий кредит на всю сумму платы и начинают погашать его только после того, как их доход превысит полуторный размер средней зарплаты. Если же выпускник так и не достигнет указанного порога дохода, погашение кредита возьмет на себя государство», – пояснил Варблане.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 01.09.25, 13:02
Ректор Таллиннского университета: зарплаты гуманитариев поначалу ниже, но вскоре они догоняют «технарей»
Университет не должен выдавать готового специалиста, а обязан дать широкопрофильное образование и умение учиться и адаптироваться, рассуждали ректор Эстонской академии художеств Хилкка Хийоп и ректор Таллиннского университета Тыну Вийк в утренней программе радио Äripäev.
Новости
  • 26.09.25, 08:32
Взять подростка на работу станет сложнее. «В дальнейшем мы ждем только тех, кому больше 18»
Новые правила разрешают брать на работу гимназистов и учащихся профессиональных учебных заведений только до двух часов в день, если речь не идет о школьных каникулах.
Эпицентр
  • 19.08.25, 06:00
Больше власти директорам школ; бесплатный детсад — только в мышеловке? Идеи партий для образования в Таллинне
Образование – одна из конфликтных тем в Таллиннской мэрии. Вопрос отмены платы за детские сады стал даже поводом для выхода Партии реформ из прежней правящей коалиции. Перед выборами партии обещают многое: бесплатные места в детсадах, поддержку учителям, быстрый и (без)болезненный переход на эстоноязычное образование. Какие конкретно идеи озвучивают кандидаты, разбирался корреспондент ДВ.
Эпицентр
  • 10.08.25, 10:00
В эстонской киноиндустрии не хватает ни денег, ни работы: не помог даже Кристофер Нолан
Эстонская киноиндустрия за последние пару лет пришла в упадок, и сейчас в этом «лягушачьем пруду» идет ожесточенная борьба за проекты. Не хватает ни денег, ни работы, при этом поток молодых кинематографистов не иссякает.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
2
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
3
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
4
Эпицентр
  • 23.09.25, 18:26
«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России
5
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
6
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний

Последние новости

Новости
  • 28.09.25, 14:16
Эстонцы приобрели армянскую ИТ-компанию и нацеливаются на международный рост
Новости
  • 28.09.25, 12:55
Выборы в Молдове: борьба проевропейских и пророссийских сил
Новости
  • 28.09.25, 11:53
Крупные банки прогнозируют дальнейшее укрепление евро
Новости
  • 28.09.25, 11:07
Эксперты: несколько сценариев финансирования высшего образования
Новости
  • 27.09.25, 14:45
Лидер ТОПа автотранспортных компаний: на рынке идет постоянная борьба
Биржа
  • 27.09.25, 13:30
Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом

Сейчас в фокусе

Евгений Кабанов играет и поет для зрителей на Балтийском вокзале.
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
Миллиарды из российского бюджета частично нашли приют в Эстонии.
Эпицентр
  • 23.09.25, 18:26
«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России
Инвестор в недвижимость Тыну Тоомпарк прочитал недавнюю колонку вице-мэра Таллинна Мадле Липпус в Äripäev и решил опровергнуть несколько ее утверждений.
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Вице-мэр Таллинна от СДПЭ Мадле Липпус.
Mнения
  • 26.09.25, 13:37
Вице-мэр: краткосрочная аренда выталкивает с рынка арендное жилье в Таллинне
В радиопередаче «Äripäeva arvamusliider» мы поговорили с Львом Долгачевым о том, что означает ослабление доллара для инвесторов и где искать защиту от долларового риска.
Биржа
  • 27.09.25, 13:30
Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями
Акции Jumia Technologies, компанию часто называют «африканским Amazon», были размещены на Нью-Йоркской бирже весной 2019 года. С тех пор их динамика напоминала настоящие американские горки.
Инвестор Тоомас
  • 26.09.25, 18:50
Инвестор Тоомас: акция, взлетевшая на 60%, блистает в портфеле латвийского коллеги
Владельцами компании Quickport, занимающейся организацией негабаритных и тяжеловесных перевозок, являются Михаил Апрельский и Максим Юферев.
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025