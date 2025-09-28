Эксперты: несколько сценариев финансирования высшего образования

Эксперты Центра мониторинга развития предложили несколько сценариев финансирования высшего образования, поскольку сохранение нынешней модели финансирования науки и высшего образования, по их оценке, приведет к растущему недофинансированию университетов, пишет rus.err.ee.
«Мы рассчитали несколько примерных сценариев финансирования высшего образования на период с 2026 по 2030 год. В сценарии "режим экономии" исходят из того, что государственное финансирование с 2026 года больше не растет и остается на уровне 284 млн евро. При этом плата за обучение не вводится. Это значит, что из-за ежегодного роста цен у вузов будет все меньше реальных средств, и встанет вопрос, как компенсировать потери: сокращать деятельность, уменьшать персонал или пытаться повысить эффективность», – сказал руководитель исследований Центра мониторинга развития и автор проведенного исследования Уку Варблане.
По его словам, в другом сценарии остановку роста государственного финансирования предполагается компенсировать введением единой платы за обучение в размере 1300 евро в год. Это примерно пятая часть средней стоимости учебного места: студент оплачивал бы одну пятую, государство – четыре пятых.
«Есть и сценарий с очень высокой платой – 5000 евро в год. Чтобы это не слишком ухудшило доступ к образованию, предполагается, что студенты берут студенческий кредит на всю сумму платы и начинают погашать его только после того, как их доход превысит полуторный размер средней зарплаты. Если же выпускник так и не достигнет указанного порога дохода, погашение кредита возьмет на себя государство», – пояснил Варблане.
