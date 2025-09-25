Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется

По словам генерального директора Союза автопредприятий Эстонии Керстена Каттая, нехватка как водителей автобусов, так и профессиональных водителей грузовиков является масштабной проблемой.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Raul Mee
В интервью Ärileht
он отметил, что лишь 3% водителей моложе 35 лет, при этом 75% водителей старше 55 лет: «Согласно прогнозам эстонского квалификационного агентства, в течение следующего десятилетия сменится две трети водителей автобусов».
В грузоперевозках ситуация не лучше – водителей младше 35 лет всего 10%, а старше 55 лет – 45%: «Из-за нехватки местных водителей в эстонских компаниях, занимающихся грузоперевозками по шоссе, работают около 2000 граждан третьих стран. В течение следующего десятилетия потребность в замене водителей грузовиков составит треть от нынешнего числа, то есть более 5000 человек».
«Коренная причина кроется в том, как мало ценят профессию водителя автобуса, что до сих пор отражалось и в условиях оплаты, которые не были конкурентоспособными на рынке труда, – пояснил член правления SEBE Март Раамат. – Жесткие и рискованные для перевозчиков договорные условия, в которых отсутствуют требования к зарплатам водителей автобусов, не создают уверенности ни у водителей, ни у перевозчиков».
Статья продолжается после рекламы
Согласно общему соглашению о пассажирских перевозках, с 1 февраля 2025 года месячная брутто-зарплата водителей автобусов, работающих по договору на оказание общественных услуг при полной занятости, составляет не менее среднего показателя за второй квартал предыдущего года – 2007 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В 2024 году на рынке автобусных перевозок была, так сказать, передышка, однако проблемы уже на пороге, пишет член правления SEBE AS Март Раамат в комментарии к годовому отчету автобусных компаний Infopank.
Двое водителей утверждают, что после заправки на станциях Jetoil у их автомобилей возникли проблемы с двигателем. Они подозревают, что причина – некачественное топливо. Компания это отрицает.
Рыночные условия подчас навязывают работодателю поведение, которое не соответствует действующему законодательству. Ошибки в документировании рабочих процессов могут стоить предпринимателю нескольких тысяч, а иногда и десятков тысяч евро, пишет юрист бюро Progressor Денис Мяус.
К заключению трудового договора работодателю следует отнестись со всей серьезностью, поскольку в случае возникновения спора между сторонами трудовых отношений о том, был ли заключен договор и на каких условиях, риск несет именно работодатель, пишет юрист консалтинговой компании ABConsult Анжела Мелихова.
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.