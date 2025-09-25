Назад 25.09.25, 12:32 Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется По словам генерального директора Союза автопредприятий Эстонии Керстена Каттая, нехватка как водителей автобусов, так и профессиональных водителей грузовиков является масштабной проблемой.

Иллюстративное фото.

Foto: Raul Mee

В интервью Ärileht он отметил, что лишь 3% водителей моложе 35 лет, при этом 75% водителей старше 55 лет: «Согласно прогнозам эстонского квалификационного агентства, в течение следующего десятилетия сменится две трети водителей автобусов».

В грузоперевозках ситуация не лучше – водителей младше 35 лет всего 10%, а старше 55 лет – 45%: «Из-за нехватки местных водителей в эстонских компаниях, занимающихся грузоперевозками по шоссе, работают около 2000 граждан третьих стран. В течение следующего десятилетия потребность в замене водителей грузовиков составит треть от нынешнего числа, то есть более 5000 человек».

«Коренная причина кроется в том, как мало ценят профессию водителя автобуса, что до сих пор отражалось и в условиях оплаты, которые не были конкурентоспособными на рынке труда, – пояснил член правления SEBE Март Раамат. – Жесткие и рискованные для перевозчиков договорные условия, в которых отсутствуют требования к зарплатам водителей автобусов, не создают уверенности ни у водителей, ни у перевозчиков».

Согласно общему соглашению о пассажирских перевозках, с 1 февраля 2025 года месячная брутто-зарплата водителей автобусов, работающих по договору на оказание общественных услуг при полной занятости, составляет не менее среднего показателя за второй квартал предыдущего года – 2007 евро.