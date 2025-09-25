Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,14%291,25
  • OMX Riga−0,07%909,99
  • OMX Tallinn−0,4%1 942
  • OMX Vilnius0,00%1 236,12
  • S&P 500−0,28%6 637,97
  • DOW 30−0,37%46 121,28
  • Nasdaq −0,33%22 497,86
  • FTSE 100−0,19%9 233,14
  • Nikkei 2250,27%45 754,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,25
  • 25.09.25, 12:32

Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется

По словам генерального директора Союза автопредприятий Эстонии Керстена Каттая, нехватка как водителей автобусов, так и профессиональных водителей грузовиков является масштабной проблемой.
В интервью Ärileht он отметил, что лишь 3% водителей моложе 35 лет, при этом 75% водителей старше 55 лет: «Согласно прогнозам эстонского квалификационного агентства, в течение следующего десятилетия сменится две трети водителей автобусов».
В грузоперевозках ситуация не лучше – водителей младше 35 лет всего 10%, а старше 55 лет – 45%: «Из-за нехватки местных водителей в эстонских компаниях, занимающихся грузоперевозками по шоссе, работают около 2000 граждан третьих стран. В течение следующего десятилетия потребность в замене водителей грузовиков составит треть от нынешнего числа, то есть более 5000 человек».
«Коренная причина кроется в том, как мало ценят профессию водителя автобуса, что до сих пор отражалось и в условиях оплаты, которые не были конкурентоспособными на рынке труда, – пояснил член правления SEBE Март Раамат. – Жесткие и рискованные для перевозчиков договорные условия, в которых отсутствуют требования к зарплатам водителей автобусов, не создают уверенности ни у водителей, ни у перевозчиков».

Согласно общему соглашению о пассажирских перевозках, с 1 февраля 2025 года месячная брутто-зарплата водителей автобусов, работающих по договору на оказание общественных услуг при полной занятости, составляет не менее среднего показателя за второй квартал предыдущего года – 2007 евро.
