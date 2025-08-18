Больше власти директорам школ; бесплатный детсад — только в мышеловке? Идеи партий для образования в Таллинне

У «Отечества» на государственном уровне – ведущая роль в продвижении реформы, но партия признает наличие трудностей с набором учителей по всей Эстонии. Глава Таллиннского отделения партии Рийна Солман говорит, что на поддержку учителей и улучшение условий обучения были найдены дополнительные деньги из бюджета Таллинна, а впереди предстоит еще много работы, чтобы переход завершился к 2029 году. Какие именно шаги будут предприняты, представители партии не говорят.

Представители Центристской партии, которые всегда скептически относились к идее перехода, сегодня не отстаивают «русские» школы, а большую часть времени критикуют детали и промежуточные результаты этого перехода. Экс-вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте заявляет, что проблемы, связанные с переходом, не исчезли, поэтому эффективность мер поддержки напрямую зависит от того, какие ресурсы могут быть направлены на помощь детям из целевой группы. Их план поддержки успешного перехода на эстонский язык включает не только дополнительное финансирование, но и создание устойчивой системы мотивации для педагогов, а также привлечение новых специалистов.

Социал-демократы говорят о том, что переход на эстоноязычное образование является для них одним из главных приоритетов. Они также признают проблему владения языком у учеников четвертых классов, влияющую как на успеваемость, так и на ментальное здоровье. Социал-демократическая партия выступает за найм новых помощников учителей, финансирование работы центров компетентности, а также улучшение доступности адаптированных учебных материалов.

EKRE заявляет, что переход сталкивается с проблемой нехватки учителей и для партии неприемлемо, что «эстонских детей вовлекают в процесс интеграции». Смешанные школы EKRE не поддерживает. На вопрос, какие шаги они сделали бы для решения проблемы нехватки учителей, представители партии говорят о том, что это не быстрый процесс и профессию учителя нужно сделать более важной и престижной. При этом партию беспокоит школьная программа, а конкретно — элементы «ЛГБТ-пропаганды» в ней.

Партия «Правые» настроена категорично, они говорят, что процесс перехода школ должен быть доведен до конца, без каких-либо исключений, а учителям, не знающим эстонского языка, не место в образовательной системе Таллинна. В партии добавляют, что необходимо довериться директорам и учителям школ, которые безоговорочно поддерживают переход. Решать проблему нехватки педагогов они хотят, увеличивая долю расходов на зарплаты, но вместо установления единых государственных ставок, доверят распределение зарплат в полном размере руководству школ, которое само будет договариваться об этом с таллиннскими властями.

Плата за детский сад

В начале лета «яблоком раздора» в правящей коалиции стало предложение Партии реформ отменить плату в детских садах. Сомнения в искренности подобных намерений возникли почти сразу, поскольку в этот же день с подобным же заявлением выступили и оппозиционные центристы. По итогу, решение не было принято, а реформисты вышли из правящей коалиции.

Центристская партия поддерживает решение о бесплатных местах в детских садах, поскольку в данный момент значительная часть расходов ложится на плечи родителей, что создает дополнительную финансовую нагрузку для семей.