  • 19.08.25, 06:00

Больше власти директорам школ; бесплатный детсад — только в мышеловке? Идеи партий для образования в Таллинне

Образование – одна из конфликтных тем в Таллиннской мэрии. Вопрос отмены платы за детские сады стал даже поводом для выхода Партии реформ из прежней правящей коалиции. Перед выборами партии обещают многое: бесплатные места в детсадах, поддержку учителям, быстрый и (без)болезненный переход на эстоноязычное образование. Какие конкретно идеи озвучивают кандидаты, разбирался корреспондент ДВ.
В детском саду. Фото иллюстративное
  • В детском саду. Фото иллюстративное
  • Foto: Meeli Küttim
До выборов в органы местного самоуправления осталась всего пара месяцев, и партии уже вовсю готовятся. В такие моменты избирателям приходится внимательно следить за словами политиков и «читать по губам», ведь каждое слово и действие имеет вес – каждый пытается понравиться наибольшему количеству людей и при этом провернуть финты, чтобы сократить число избирателей партий-соперников.
Редакция ДВ задала вопросы партиям касаемо предвыборных обещаний в Таллинне и теперь представляет их ответы вам. В фокусе этой статьи: переход на эстоноязычное образование и вопрос платы за места в детских садах.
Переход на образование на эстонском
С прошлого учебного года русские школы по всей стране переходят на эстонский язык обучения, и в столице вопрос нехватки учителей стоит остро. Партии поделились своим видением проблемы.

Статья продолжается после рекламы

У «Отечества» на государственном уровне – ведущая роль в продвижении реформы, но партия признает наличие трудностей с набором учителей по всей Эстонии. Глава Таллиннского отделения партии Рийна Солман говорит, что на поддержку учителей и улучшение условий обучения были найдены дополнительные деньги из бюджета Таллинна, а впереди предстоит еще много работы, чтобы переход завершился к 2029 году. Какие именно шаги будут предприняты, представители партии не говорят.
Представители Центристской партии, которые всегда скептически относились к идее перехода, сегодня не отстаивают «русские» школы, а большую часть времени критикуют детали и промежуточные результаты этого перехода. Экс-вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте заявляет, что проблемы, связанные с переходом, не исчезли, поэтому эффективность мер поддержки напрямую зависит от того, какие ресурсы могут быть направлены на помощь детям из целевой группы. Их план поддержки успешного перехода на эстонский язык включает не только дополнительное финансирование, но и создание устойчивой системы мотивации для педагогов, а также привлечение новых специалистов.
Социал-демократы говорят о том, что переход на эстоноязычное образование является для них одним из главных приоритетов. Они также признают проблему владения языком у учеников четвертых классов, влияющую как на успеваемость, так и на ментальное здоровье. Социал-демократическая партия выступает за найм новых помощников учителей, финансирование работы центров компетентности, а также улучшение доступности адаптированных учебных материалов.
EKRE заявляет, что переход сталкивается с проблемой нехватки учителей и для партии неприемлемо, что «эстонских детей вовлекают в процесс интеграции». Смешанные школы EKRE не поддерживает. На вопрос, какие шаги они сделали бы для решения проблемы нехватки учителей, представители партии говорят о том, что это не быстрый процесс и профессию учителя нужно сделать более важной и престижной. При этом партию беспокоит школьная программа, а конкретно — элементы «ЛГБТ-пропаганды» в ней.
Партия «Правые» настроена категорично, они говорят, что процесс перехода школ должен быть доведен до конца, без каких-либо исключений, а учителям, не знающим эстонского языка, не место в образовательной системе Таллинна. В партии добавляют, что необходимо довериться директорам и учителям школ, которые безоговорочно поддерживают переход. Решать проблему нехватки педагогов они хотят, увеличивая долю расходов на зарплаты, но вместо установления единых государственных ставок, доверят распределение зарплат в полном размере руководству школ, которое само будет договариваться об этом с таллиннскими властями.
Плата за детский сад
В начале лета «яблоком раздора» в правящей коалиции стало предложение Партии реформ отменить плату в детских садах. Сомнения в искренности подобных намерений возникли почти сразу, поскольку в этот же день с подобным же заявлением выступили и оппозиционные центристы. По итогу, решение не было принято, а реформисты вышли из правящей коалиции.
Центристская партия поддерживает решение о бесплатных местах в детских садах, поскольку в данный момент значительная часть расходов ложится на плечи родителей, что создает дополнительную финансовую нагрузку для семей.

Статья продолжается после рекламы

На сегодняшний день в бюджете столичного Департамента образования нет резервов для покрытия этих расходов, поэтому источники должны быть найдены в других сферах или за счет дополнительных доходов. У Центристской партии есть конкретные предложения по источникам финансирования для отмены платы за место в детском саду, поэтому придя к власти, мы обязательно реализуем поставленную цель – предоставление качественного бесплатного дошкольного образования для всех горожан станет реальностью.
Андрей Канте
экс-вице-мэр по вопросам образования (Центристская партия)
Социал-демократическая партия отмечает, что уже сделала важные шаги, чтобы дошкольное образование стало доступнее для каждой семьи. По мнению социал-демократов, плату за детские сады следует отменить по всей стране, а средства из государственного бюджета также следует направлять на то, чтобы избежать неравенства между семьями, проживающими в разных местных самоцправлениях.
Партия «Отечество» прямо не говорит о своей позиции, отмечая, что данная тема стала предметом политических игр, и решение, очевидно, будет принято уже после выборов. Для партии было важно предусмотреть источники потеницального финансирования в городской бюджетной стратегии. В результате долгих переговоров средства были найдены, но деньги «на деревьях не растут», и для реализации этого решения придется принимать болезненные решения по другим статьям бюджета.
Самой большой проблемой детских садов Таллинна по-прежнему остается несоответствие зданий установленным требованиям и нехватка мест в детских садах, что также потребует инвестиций от следующей городской управы.
Рийна Солман
глава Таллиннского отделения партии «Отечество»
Партия «Правые» в лице кандидата в мэры Таллинна Лавли Перлинг считает, что бесплатных товаров и услуг не бывает.
В Эстонии родительское участие в дошкольном образовании – уже одно из самых низких в международном сравнении. Плата за место в детском саду в Таллинне должна остаться в силе, и местное самоуправление должно иметь право определять ее размер. Деньги из этой платы можно использовать для выплаты зарплат эстоноязычным воспитателям детских садов.
Лавли Перлинг
кандидат в мэры Таллинна от партии «Правые»
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

