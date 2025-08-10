Деловые ведомости
  OMX Baltic0,31%296,78
  OMX Riga−0,13%914,69
  OMX Tallinn0,24%2 038,22
  OMX Vilnius0,31%1 208,58
  S&P 5000,78%6 389,45
  DOW 300,47%44 175,61
  Nasdaq 0,98%21 450,02
  FTSE 100−0,06%9 095,73
  Nikkei 2251,85%41 820,48
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%92,9
  10.08.25, 10:00

В эстонской киноиндустрии не хватает ни денег, ни работы: не помог даже Кристофер Нолан

Эстонская киноиндустрия за последние пару лет пришла в упадок, и сейчас в этом «лягушачьем пруду» идет ожесточенная борьба за проекты. Не хватает ни денег, ни работы, при этом поток молодых кинематографистов не иссякает.
После того как Лаагна теэ прославилась благодаря фильму Кристофера Нолана «Довод», в Эстонию начали приходить крупные международные кинопроекты. Однако теперь этот поток иссяк.
  • После того как Лаагна теэ прославилась благодаря фильму Кристофера Нолана «Довод», в Эстонию начали приходить крупные международные кинопроекты. Однако теперь этот поток иссяк.
  • Foto: ERR / Siim Lõvi / Scanpix
Руководитель Эстонского института кино Эдит Сепп говорит прямо: объем эстонской киноиндустрии не успевает расти с той же скоростью, с какой образовательные учреждения выпускают новых специалистов. Особенно если речь идет о производстве фильмов, отражающих местную культуру.
«Если мы не можем обеспечить профессиональным кинематографистам стабильный доход в перерывах между проектами, и для них съемки временами превращаются скорее в хобби, то для молодежи ситуация становится еще более острой», — пояснила Сепп.
По словам исполнительного директора и продюсера Nafta Films Эско Рипса, в этом году в работе у компании три кинопроекта, но ни один из них не производится в Эстонии. Гораздо дешевле снимать в Литве, поскольку иностранным проектам там компенсируют 30% производственных расходов. В прошлом году они сняли в Эстонии четыре проекта. Это означает, что сейчас вся съемочная команда набирается на месте — в Латвии или Литве. Эстонские специалисты в сфере кино остаются без работы.
