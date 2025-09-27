Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,02
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,02
  • 27.09.25, 07:00

Вкус биржи: Intel нужны деньги от Р-киоска? Amazon страдает от Трампа

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым профессионально раскладываем, что опять задумал Трамп, почему рынки упали, как трактовать инфляцию и почему Intel опять понадобились чужие деньги.
Государство инвестировало. Nvidia инвестирует. Так нет же – им еще и деньги от Apple подавай!
  • Государство инвестировало. Nvidia инвестирует. Так нет же – им еще и деньги от Apple подавай!
  • Foto: Дадо Рувич / Reuters / Scanpix
Рынок хоть чуть-чуть да падает. Чего это он?
Хочешь работника? Гони сто тысяч. Трамп готовит реформу виз H1B.
Инфляция? Ну есть. Базовая PCE составила две целых девять десятых процентного пункта.

Статья продолжается после рекламы

Яблоко, помоги! Intel хочет получить инвестиции от Apple. Может, им теперь и от Р-киоска деньги подавай?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 18.09.25, 17:59
Вкус биржи: что ж ты, Пауэлл, сдал назад? ФРС в кармане у Трампа? Intel +27%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали снижение ставки на 25 базисных, удивились падению доллара, кринжанули с рацпредложения Трампа уполовинить количество отчетов и были шокированы сделкой Nvidia и Intel.
Mнения
  • 26.09.25, 16:32
Делов-то: спорим про долги и ПВО, вся надежда Эстонии на канцелярских крыс
Российский самолет в эстонском небе, виртуальная «десяточка» за плакаты в Нарве и госдолг, который мы скоро увидим – журналисты ДВ в подкасте обсуждают главные новости прошедшей недели.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
2
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
3
Новости
  • 26.09.25, 06:00
«Могут ли США выжить в торговой войне против всех? У нас есть опыт Гитлера и Наполеона»
4
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
5
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
6
Новости
  • 26.09.25, 15:34
EIS сократил семь руководителей и урезает объем услуг

Последние новости

ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из двух человек из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний
Биржа
  • 27.09.25, 07:00
Вкус биржи: Intel нужны деньги от Р-киоска? Amazon страдает от Трампа
Инвестор Тоомас
  • 26.09.25, 18:50
Инвестор Тоомас: акция, взлетевшая на 60%, блистает в портфеле латвийского коллеги
Новости
  • 26.09.25, 18:09
Reuters: Lufthansa планирует сократить тысячи рабочих мест
Новости
  • 26.09.25, 17:20
Директор по персоналу Apollo о поправках в закон: часть молодежи теперь просто не станут нанимать
Новости
  • 26.09.25, 17:06
Вспышка чумы на Ekseko обошлась бывшим владельцам Раквереского мясокомбината в миллионы евро
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
Mнения
  • 26.09.25, 16:32
Делов-то: спорим про долги и ПВО, вся надежда Эстонии на канцелярских крыс

Сейчас в фокусе

Директор по международной торговле Финской организации промышленности EK Тимо Вуорио.
Новости
  • 26.09.25, 06:00
«Могут ли США выжить в торговой войне против всех? У нас есть опыт Гитлера и Наполеона»
Руководитель EIS Урсель Вельве (слева) и председатель совета Эркки Раазуке, по их словам, стараются сделать организацию более результативной.
Новости
  • 26.09.25, 15:34
EIS сократил семь руководителей и урезает объем услуг
У банковского эксперта Эркки Раазуке нет сомнений, что кто-то сильно обожжется на высокодоходных облигациях девелоперов.
Биржа
  • 26.09.25, 13:33
Эркки Раазуке об облигациях девелоперов: инвесторы сильно обожгутся
Hesburger в будущем будет нанимать меньше работников младше 18 лет, так как к новым правилам сложно приспособиться. Фото иллюстративное.
Новости
  • 26.09.25, 08:32
Взять подростка на работу станет сложнее. «В дальнейшем мы ждем только тех, кому больше 18»
Самолеты Gripen. Фото иллюстративное.
Новости
  • 26.09.25, 12:37
Истребители НАТО перехватили российские самолеты над Балтийским морем
На таллиннском оборонном EXPO эстонская оборонная промышленность показала себя.
Новости
  • 25.09.25, 18:25
Эстонская оборонная промышленность показала себя на выставке: компании готовятся к производству
Поездка без отдыха из Испании в Германию обернулась штрафом в 80 000 евро
Новости
  • 25.09.25, 16:18
Поездка без отдыха из Испании в Германию обернулась штрафом в 80 000 евро
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025