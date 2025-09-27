Назад 27.09.25, 07:00 Вкус биржи: Intel нужны деньги от Р-киоска? Amazon страдает от Трампа Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым профессионально раскладываем, что опять задумал Трамп, почему рынки упали, как трактовать инфляцию и почему Intel опять понадобились чужие деньги.

Государство инвестировало. Nvidia инвестирует. Так нет же – им еще и деньги от Apple подавай!

Foto: Дадо Рувич / Reuters / Scanpix

Рынок хоть чуть-чуть да падает. Чего это он?

Хочешь работника? Гони сто тысяч. Трамп готовит реформу виз H1B.

Инфляция? Ну есть. Базовая PCE составила две целых девять десятых процентного пункта.

Статья продолжается после рекламы

Яблоко, помоги! Intel хочет получить инвестиции от Apple. Может, им теперь и от Р-киоска деньги подавай?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».