Вкус биржи: Intel нужны деньги от Р-киоска? Amazon страдает от Трампа

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым профессионально раскладываем, что опять задумал Трамп, почему рынки упали, как трактовать инфляцию и почему Intel опять понадобились чужие деньги.
- Государство инвестировало. Nvidia инвестирует. Так нет же – им еще и деньги от Apple подавай!
- Foto: Дадо Рувич / Reuters / Scanpix
Рынок хоть чуть-чуть да падает. Чего это он?
Хочешь работника? Гони сто тысяч. Трамп готовит реформу виз H1B.
Инфляция? Ну есть. Базовая PCE составила две целых девять десятых процентного пункта.
Статья продолжается после рекламы
Яблоко, помоги! Intel хочет получить инвестиции от Apple. Может, им теперь и от Р-киоска деньги подавай?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали снижение ставки на 25 базисных, удивились падению доллара, кринжанули с рацпредложения Трампа уполовинить количество отчетов и были шокированы сделкой Nvidia и Intel.
Российский самолет в эстонском небе, виртуальная «десяточка» за плакаты в Нарве и госдолг, который мы скоро увидим – журналисты ДВ в подкасте обсуждают главные новости прошедшей недели.
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.