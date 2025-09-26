Назад 26.09.25, 17:01 Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование Нарва-Йыэсуу налаживает связи со шведским городом Карлскруна. Для курортного города Ида-Вирумаа международное сотрудничество муниципалитетов становится фактически необходимым, поскольку является обязательным условием для получения финансирования местных проектов от европейских фондов.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и лорд-мэр Карлскруны Петер Глимвалл подписали договор о сотрудничестве двух городов.

Foto: Николай Андреев

26 сентября шведская делегация приехала в Эстонию с ответным визитом, встретилась здесь с руководством города, крупнейших местных отелей и порта. Главы двух городов подписали договор о сотрудничестве в развитии туризма и в «мягких» направлениях, вроде культуры, традиций, школьных обменов и обмена опытом между муниципальными служащими.

На вопрос, в чем будет польза для Нарва-Йыэсуу от такого сотрудничества, мэр города Максим Ильин пояснил: чтобы выйти на следующий уровень развития в ближайшие пять лет и начать заниматься серьезными проектами, городу нужны партнеры как в других странах Балтийского региона, так и в Скандинавии: «Это пожелание звучало от комиссий международных проектов, от таких программ, как Interreg».

В качестве примера мэр привел реконструкцию мола в устье реки. Без мола устье заносило песком , фарватер смещался на восток, и через несколько лет выход в море из Наровы стал бы возможен только через российскую территорию. Мол планировалось восстановить на средства программы приграничного сотрудничества Эстонии и России. Когда после полномасштабного вторжения РФ в Украину программа закрылась, Нарва-Йыэсуу обратился в европейскую программу Interreg, но там ответили, что такой маленький город может рассчитывать на финансирование только в рамках совместных проектов с городами-партнерами.

Шведская делегация слушает партнеров из Нарва-Йыэсуу.

Foto: Николай Андреев

Ильин пояснил, что Карлскруна стал для этого хорошим выбором, поскольку это весьма развитый город. Он расположен на 33 островах, в нем живет около 50 тысяч жителей, это главная база шведского военно-морского флота. Там также расположены верфи и другие промышленные предприятия. С Усть-Нарвой его сближает то, что там заметную роль в экономике также играют туризм и рыболовство.

При этом первым предложил сотрудничество лорд-мэр Карлскруны Петер Глимвалл.

В отличие от самоуправлений Эстонии, первым лицом города Карлскруна является председатель городского собрания. На английском Глимвалл называет свою должность «лорд-мэр», при этом в городе есть и просто мэр – это руководитель исполнительной власти.

Карлскруна расположен на 33 островах на южном побережье Швеции. Это главная база ВМФ, и при этом – популярное туристическое направление в королевстве.

Foto: Николай Андреев

У Карлскруны нет столь острой потребности в партнере из Эстонии, но шведов заинтересовал Нарва-Йыэсуу как необычный с их точки зрения город.

«Я был очень рад познакомиться с вашей ситуацией здесь, с вашей историей, с вашей туристической и рыболовной отраслями, с вашим расположением на российской границе», - сказал Глимвалл о пользе от сотрудничества с Нарва-Йыэсуу.

Максим Ильин добавил, что в Нарва-Йыэсуу постепенно растет количество шведских туристов. Глимвалл надеется, что в Карлскруну теперь тоже будет приезжать больше туристов из Эстонии, но он не выделяет отдельно Ида-Вирумаа, рассматривая все страны Балтии вместе как один туристический рынок.