Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,13%6 613,48
  • DOW 300,31%46 091,01
  • Nasdaq −0,22%22 336,37
  • FTSE 1000,75%9 283,48
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,81
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,13%6 613,48
  • DOW 300,31%46 091,01
  • Nasdaq −0,22%22 336,37
  • FTSE 1000,75%9 283,48
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,81
  • 26.09.25, 17:01

Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование

Нарва-Йыэсуу налаживает связи со шведским городом Карлскруна. Для курортного города Ида-Вирумаа международное сотрудничество муниципалитетов становится фактически необходимым, поскольку является обязательным условием для получения финансирования местных проектов от европейских фондов.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и лорд-мэр Карлскруны Петер Глимвалл подписали договор о сотрудничестве двух городов.
  • Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и лорд-мэр Карлскруны Петер Глимвалл подписали договор о сотрудничестве двух городов.
  • Foto: Николай Андреев
26 сентября шведская делегация приехала в Эстонию с ответным визитом, встретилась здесь с руководством города, крупнейших местных отелей и порта. Главы двух городов подписали договор о сотрудничестве в развитии туризма и в «мягких» направлениях, вроде культуры, традиций, школьных обменов и обмена опытом между муниципальными служащими.
На вопрос, в чем будет польза для Нарва-Йыэсуу от такого сотрудничества, мэр города Максим Ильин пояснил: чтобы выйти на следующий уровень развития в ближайшие пять лет и начать заниматься серьезными проектами, городу нужны партнеры как в других странах Балтийского региона, так и в Скандинавии: «Это пожелание звучало от комиссий международных проектов, от таких программ, как Interreg».
В качестве примера мэр привел реконструкцию мола в устье реки. Без мола устье заносило песком, фарватер смещался на восток, и через несколько лет выход в море из Наровы стал бы возможен только через российскую территорию. Мол планировалось восстановить на средства программы приграничного сотрудничества Эстонии и России. Когда после полномасштабного вторжения РФ в Украину программа закрылась, Нарва-Йыэсуу обратился в европейскую программу Interreg, но там ответили, что такой маленький город может рассчитывать на финансирование только в рамках совместных проектов с городами-партнерами.

Статья продолжается после рекламы

Шведская делегация слушает партнеров из Нарва-Йыэсуу.
  • Шведская делегация слушает партнеров из Нарва-Йыэсуу.
  • Foto: Николай Андреев
Ильин пояснил, что Карлскруна стал для этого хорошим выбором, поскольку это весьма развитый город. Он расположен на 33 островах, в нем живет около 50 тысяч жителей, это главная база шведского военно-морского флота. Там также расположены верфи и другие промышленные предприятия. С Усть-Нарвой его сближает то, что там заметную роль в экономике также играют туризм и рыболовство.
При этом первым предложил сотрудничество лорд-мэр Карлскруны Петер Глимвалл.
В отличие от самоуправлений Эстонии, первым лицом города Карлскруна является председатель городского собрания. На английском Глимвалл называет свою должность «лорд-мэр», при этом в городе есть и просто мэр – это руководитель исполнительной власти.
Карлскруна расположен на 33 островах на южном побережье Швеции. Это главная база ВМФ, и при этом – популярное туристическое направление в королевстве.
  • Карлскруна расположен на 33 островах на южном побережье Швеции. Это главная база ВМФ, и при этом – популярное туристическое направление в королевстве.
  • Foto: Николай Андреев
У Карлскруны нет столь острой потребности в партнере из Эстонии, но шведов заинтересовал Нарва-Йыэсуу как необычный с их точки зрения город.
«Я был очень рад познакомиться с вашей ситуацией здесь, с вашей историей, с вашей туристической и рыболовной отраслями, с вашим расположением на российской границе», - сказал Глимвалл о пользе от сотрудничества с Нарва-Йыэсуу.
Максим Ильин добавил, что в Нарва-Йыэсуу постепенно растет количество шведских туристов. Глимвалл надеется, что в Карлскруну теперь тоже будет приезжать больше туристов из Эстонии, но он не выделяет отдельно Ида-Вирумаа, рассматривая все страны Балтии вместе как один туристический рынок.
В шведском городе создано муниципальное предприятие Destination Karlskrona AB, которое занимается привлечением туристов в этот город. Его представительница Терезе Хагберг Андерссон рассказала, что прошлый год был рекордным для отелей Карлскруны – почти 456 тысяч ночевок в год. Это даже больше, чем во всем Ида-Вирумаа в сумме – за последний год, по данным Департамента статистики, здесь было 375 тысяч ночевок.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.09.23, 13:29
Выход в море из Наровы будет только через Россию, если срочно не отыскать миллионы
Мол в Нарва-Йыэсуу, разрушенный сильным штормом еще в 2005 году, защищал устье пограничной реки от песка, который наносят ветер и волны. Без этой защиты устье становится все мельче, уже не всем судам, идущим в Нарву, удается войти в реку. Пограничники также могут использовать только небольшие катера. Из-за движения песка фарватер смещается на восток, и через несколько лет попасть в порты Нарвы и Нарва-Йыэсуу можно будет только через территорию РФ.
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Прямо на пограничной реке, на корабле, курсирующем между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, прошла бизнес-конференция, посвященная возможностям инвестирования в Ида-Вирумаа в нынешней экономической ситуации и в условиях напряженной международной обстановки. На борту корабля Caroline собрались более 70 человек.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
2
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
3
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
4
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
5
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
6
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем

Последние новости

Новости
  • 26.09.25, 17:20
Директор по персоналу Apollo о поправках в закон: часть молодежи теперь просто не станут нанимать
Новости
  • 26.09.25, 17:06
Вспышка чумы на Ekseko обошлась бывшим владельцам Раквереского мясокомбината в миллионы евро
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
Mнения
  • 26.09.25, 16:32
Делов-то: спорим про долги и ПВО, вся надежда Эстонии на канцелярских крыс
Новости
  • 26.09.25, 16:28
Волость Виру-Нигула решила продать участок земли под атомную электростанцию
Зоны для ветропарков были сохранены в общей планировке
Новости
  • 26.09.25, 15:34
EIS сократил семь руководителей и урезает объем услуг
Mнения
  • 26.09.25, 13:37
Вице-мэр: краткосрочная аренда выталкивает с рынка арендное жилье в Таллинне
Биржа
  • 26.09.25, 13:33
Эркки Раазуке об облигациях девелоперов: инвесторы сильно обожгутся

Сейчас в фокусе

Условия досрочного погашения могут отличаться в зависимости от типа кредита.
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
Судя по последнему опросу Norstat, выборы в Кохтла-Ярве с большим перевесом выиграют центристы, однако местные предприниматели баллотируются не только от них.
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
Платить автомобильный налог готовы далеко не все. Поскольку его перспективы не были понятны, люди стремились любым способом его избежать.
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
Компания Lekpas из Клайпеды обанкротилась в августе, а месяц спустя та же участь постигла другую транспортную фирму из Клайпеды – Junitra.
Новости
  • 25.09.25, 14:47
Печальная тенденция? В Литве обанкротился уже второй подряд автоперевозчик
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 15:05
Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
Основатель Enima Trade Индрек Рейтсак говорил о санации и подаче заявления о банкротстве также в передаче «Kuum tool» на радио Äripäev.
Новости
  • 24.09.25, 16:39
Мебельная компания обанкротилась после провалившейся санации
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025