  • OMX Baltic−0,2%290,14
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,39%1 932,81
  • OMX Vilnius0,23%1 238,48
  • S&P 5000,00%6 604,72
  • DOW 300,00%45 947,32
  • Nasdaq −0,5%22 384,7
  • FTSE 1000,64%9 273,32
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,71
  • 26.09.25, 13:37

Вице-мэр: краткосрочная аренда выталкивает с рынка арендное жилье в Таллинне

Таллинн нуждается в целенаправленной жилищной политике по примеру Хельсинки, которая создала бы предпосылки для появления работающего рынка арендной недвижимости. В сотрудничестве с частными застройщиками город мог бы создавать доступные по цене площади, пишет вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.
Вице-мэр Таллинна от СДПЭ Мадле Липпус.
  • Вице-мэр Таллинна от СДПЭ Мадле Липпус.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно данным Департамента статистики, индекс цен на жилье вырос во втором квартале 2025 года на 5,5% в годовом исчислении. Рост цен затрудняет для многих приобретение собственного жилья, но особенно для тех, чья значительная часть доходов уже сейчас тратится на покрытие жилищных расходов.
В Таллинне отсутствует работающий рынок арендной недвижимости, который предлагал бы арендные квартиры по разумной цене. Эксперт сферы недвижимости Тыну Тоомпарк даже сказал, что бизнес-деятельность по долгосрочной аренде вымерла.
Вымирание долгосрочной аренды отражается, например, в объявлениях: доступны маленькие квартиры, стоимость аренды которых многим просто не по карману, в том числе учителям, спасателям и молодым семьям. Из города уезжают не потому, что мечтают о жизни на селе, а потому, что в столице просто нет доступного жилья.

Статья продолжается после рекламы

Этот тренд заметили и застройщики.
Выбор – ограничен, цены – высокие. Не удивительно, что молодежь попадает в арендную ловушку – высокая арендная плата проглатывает доходы и на первоначальный взнос по жилищному кредиту ничего не набирается. Еще тяжелее копить тогда, когда цены на жилье с каждым годом убегают вдаль. Это свидетельствует о том, что наша жилищная политика не служит потребностям горожан.

Ускорение планировок затормозит рост цен

Когда речь идет о доступном жилье, всегда упоминается проблема медленного рассмотрения детальных планировок. И действительно, длинное время рассмотрения – это расход: в первую очередь для застройщика, а за счет этого и для покупателя новой квартиры, который оплачивает в том числе и накопившиеся за годы расходы по процентам.
Но это расход и для города, который теряет качественно застроенные жилые площади и налогоплательщиков из-за людей, которые переезжают за городскую черту.
Поэтому ускорение детальных планировок и выдачи разрешений на строительство – приоритет и базовая гигиена, которые должны быть достигнуты в любом случае. В текущем году Таллинн уже принял рекордное количество решений по планированию. Это стало возможным благодаря обновленной структуре управления и модернизированным процессам, в ходе которых последовательно уменьшалась расточительная бюрократия.
Несколько недель назад получила широкую огласку новость о том, что планировку нового здания посольства США утвердили меньше, чем за три года. Это и должно быть новым стандартом – максимальный срок утверждения планировок не должен занимать более трех лет.

Есть чему поучиться у Хельсинки

Жилищная политика Таллинна до сих пор оставалась пассивной. В центре развития недвижимости была продажа, а не доступная арендная площадь. Жилье превратилось в инвестиционный объект, а не место, предназначенное для жизни. Краткосрочная аренда процветает, часть квартир вообще стоит пустыми – как тут может расти рынок долгосрочной аренды?
Представители частного рынка признают, что интерес к развитию долгосрочных арендных квартир низок, потому что доходность низкая. Поэтому нет смысла ждать, чтобы что-то изменилось само по себе.

Статья продолжается после рекламы

Соседняя столица – Хельсинки – поставила себе цель, чтобы в каждом городском районе выбор жилплощади был сбалансированным: примерно половина населения на личных жилых площадях, 40% – на арендных (половина которых, в свою очередь, регулируется или субсидируется) и от 10 до 15% относится к различным промежуточным форматам.
Также есть договоренность, что до 40% новых жилых площадей должны быть доступны либо по продажной цене, либо по размеру арендной платы.
Решения ищут целенаправленно – не надеются только на невидимую руку рынка. В Хельсинки у проживающих в арендном жилье людей после уплаты жилищных расходов остается больше денег на другие траты, чем у тех, кто живет в своем.
Таллинн также нуждается в целенаправленной жилищной политике, которая создала бы предпосылки для появления работающего рынка арендного жилья.

Город создает условия, а частный сектор строит

Разумеется, городской бюджет не позволяет городу строить арендные квартиры в одиночку. Но ролью города и должно быть не строительство, а создание условий – это можно сделать с помощью городского предприятия, которое довело бы план развития недвижимости до этапа застройки, выделило землю, провело планировку и довело проект до получения разрешения на строительство. После этого были бы привлечены частные инвесторы.
Планировка и земля составляют пятую часть от цены квартиры. Если бы эти расходы покрывал город и остальная часть развития недвижимости оставалась бы прозрачной и приближенной к рынку, то можно было бы предложить арендное жилье, которое стоило бы только 80% от рыночной цены.
Это не составляло бы опасности для рынка торговли недвижимостью или долгосрочной аренды, а уравновешивало бы ситуацию и обеспечивало бы нормальное функционирование города. Для сохранения рабочих мест и услуг в Таллинне нужно, чтобы здесь можно было и жить – а не только работать.
Благодаря более низким расходам на арендную плату у людей появилась бы и возможность делать накопления, чтобы в будущем купить свое собственное жилье.

Статья продолжается после рекламы

Арендная плата снизилась бы

Рынок в одиночку не решит проблему – особенно в ситуации, когда у частного сектора и так отсутствует мотивация заниматься развитием арендного жилья. Таллинну нужно сделать выбор, позволить ли рынку аренды зачахнуть или сознательно создать город, где каждый человек может найти себе дом.
Проведенные с застройщиками обсуждения ясно показывают, что интерес частного сектора к созданию арендных квартир прохладен – поэтому нереалистично ожидать, что, если продолжать в том же духе, в Таллинне сам по себе появится стабильный рынок доступной аренды жилья.
Мы видим решение в создании городского предприятия, которое будет доводить проекты до этапа строительства и затем привлекать частных инвесторов.
От конечной цены квартир примерно пятую часть составляют стоимость земли и расходы, сопряженные с рассмотрением планировок. Ускорением планировок мы уже занимаемся и продолжим заниматься в любом случае – здесь нет и вопроса.
Но если бы город выделял для развития арендного жилья землю и доводил проекты до разрешения на строительство, можно было бы достичь такой стоимости арендной платы, которая оставалась бы на уровне примерно 80% от рыночной.
Для частных инвесторов это означало бы умеренную, но стабильную доходность, а также долгосрочную возможность инвестировать с низким риском. Все проекты должны осуществляться на прозрачных и близких к рыночным условиях. Это – не попытка вступить в конкуренцию с частным сектором на рынке торговли жильем, а стратегический шаг, который создаст на рынке арендного жилья более доступные жилые площади.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

