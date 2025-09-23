Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,68%291,67
  • OMX Riga0,11%910,64
  • OMX Tallinn−0,04%1 951,93
  • OMX Vilnius0,13%1 236,14
  • S&P 500−0,28%6 674,7
  • DOW 300,00%46 382,92
  • Nasdaq −0,49%22 678,13
  • FTSE 100−0,04%9 223,32
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,77
  • 23.09.25, 18:26

«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России

В России попал в опалу связанный с Эстонией петербургский чиновник Александр Запесоцкий. Правоохранительные органы требуют национализировать университет, на котором он озолотился, но до его эстонской собственности они не смогут дотянуться
Миллиарды из российского бюджета частично нашли приют в Эстонии.
  • Миллиарды из российского бюджета частично нашли приют в Эстонии.
  • Foto: скриншот ДВ
Российская Генпрокуратура подала иск о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. По ее мнению, он перешел в руки Федерации независимых профсоюзов незаконно, а руководитель вуза Александр Запесоцкий использует вуз для личного обогащения, сообщает российское издание «Коммерсант». Полученные обманным путем деньги Запесоцкий вложил в том числе в Эстонию (также у него есть имущество в Монако и Франции), как утверждает Генпрокуратура – инвестировал в капитализацию своего бизнеса по управлению недвижимостью. Речь идет об эстонской компании Capatsitet OÜ.
Деньги из российского бюджета
Александр Запесоцкий – бессменный ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Он возглавил его еще в 1993 году, как только профсоюзную школу преобразовали в вуз. Помимо самого университета, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) незаконно получила в свою собственность общежитие, танцевальный павильон, учебно-бытовой корпус с гостиницей, гараж, трансформаторную подстанцию и котельную. Все это, как утверждает прокуратура, ректор «использует для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета».

Статья продолжается после рекламы

Несмотря на хорошие доходы – по мнению следователей, до миллиарда рублей (10 млн евро) в год – вуз декларировал убытки и получал финансирование из казны, разница оказывалась в кармане ректора. Таким образом с 2012 года Запесоцкий набрал 3,2 млрд рублей (более 30 млн евро). Наряду с этим, как установил надзор, под видом непрофильного актива он вывел из организации в пользу своего сына Юрия принадлежащее СПбГУП здание площадью более 2000 кв. м.
...пришли в Эстонию
Компания Capatsiten зарегистрирована в мае 2010 года в Силламяэ и занимается управлением недвижимостью. Руководит ей Юрий Запесоцкий, а владеет – Александр. Компания регулярно подает отчеты, в которых говорится, что деятельности она не ведет и вознаграждения руководству не платит.
Судя по всему, эстонское OÜ понадобилось в свое время, чтобы упростить покупку недвижимости в Эстонии. «Согласно решению об учреждении, основной деятельностью компании является бизнес-консалтинг и управленческий консалтинг. В 2010 году выручка от продаж не получена. Для осуществления хозяйственной деятельности был приобретен объект недвижимости в Нарва-Йыэсуу», – сказано в отчете за 2010 год. В этом же отчете говорится, что за приобретение материальных и нематериальных активов уплачено 313 316 эстонских крон.
Поначалу в правлении Capatsiten числился предприниматель, владелец бюро недвижимости Анатолий Амбрози. «Я помог Юре по-знакомству», – объясняет он в разговоре с ДВ. Помог, не подозревая, что будет происходить спустя 15 лет. «Тогда огромное количество россиян покупали квартиры и земельные участки. Был определенный бум. Россияне скупали недвижимость в Ида-Вирумаа и Таллинне, – говорит Амбрози. – Частное иностранное лицо не могло приобрести земельный участок - чтобы это сделать, принято было открывать эстонскую компанию. Так поступали, на мой взгляд, многие. А чтобы открыть тут компанию, нужно, чтобы хоть один из учредителей был из Эстонии. Журналисты раздувают сейчас из мухи слона. Тогда это было в порядке вещей. Сейчас я не имею отношения к компании и никак не помогаю россиянам».
Война все спрячет
Генпрокуратура не первый раз идет войной на профсоюзы и уже побеждала: в ноябре 2024 года суд передал государству право собственности на корпуса Николаевского дворца (Дворца труда) в Петербурге.
Пока речь идет только о возможной национализации российского учреждения, не принадлежащего лично Запесоцкому, однако не исключено, что российский орган может потребовать и конфискации личного имущества, включая эстонскую компанию. Хотя и с минимальными шансами на успех.
«Накладывать взыскание на находящееся в Эстонии имущество может не российский суд, а эстонский пристав на основании вступившего в силу и признанного в Эстонии решения российского суда», – уточняет Ксения Кравченко, партнер, руководитель практики международного частного права бюро Widen Legal Eesti. То есть сначала суд в России должен такое решение принять, а эстонский суд признать, но это маловероятно. «В свете денонсации договора о правовой помощи и общей политической ситуации эстонский суд может это решение и не признать, если, например, сочтет, что решение противоречит основополагающим принципам эстонского права», – констатирует Кравченко.
