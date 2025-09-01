Назад 01.09.25, 13:02 Ректор Таллиннского университета: зарплаты гуманитариев поначалу ниже, но вскоре они догоняют «технарей» Университет не должен выдавать готового специалиста, а обязан дать широкопрофильное образование и умение учиться и адаптироваться, рассуждали ректор Эстонской академии художеств Хилкка Хийоп и ректор Таллиннского университета Тыну Вийк в утренней программе радио Äripäev.

Ректор Таллиннского университета Тыну Вийк признал, что стартовая зарплата инженеров и врачей значительно выше, чем у выпускников гуманитарных специальностей, но со временем эта разница исчезнет.

Foto: Raul Mee

По словам ректоров, мнение о том, что выпускникам с художественным и гуманитарным образованием невозможно найти работу, не соответствует действительности.

«Если посмотреть на статистику зарплат, то действительно, стартовые оклады инженеров и врачей гораздо выше, чем у выпускников гуманитарных специальностей, но через десять лет эта разница исчезает», – сказал Вийк.

Он пояснил, что гуманитарное образование может и не дать сразу множество практических навыков, однако в мире высоко ценятся критическое мышление, умение работать с источниками, логическое мышление, обработка информации и способность видеть целостную картину.

Хийоп также отметила, что их выпускники не всегда идут работать строго по специальности, однако подчеркнула, что креативность как образ мышления крайне важны как сегодня, так и в будущем.

Того, что искусственный интеллект полностью заменит дизайнеров, Хийоп не опасается. «Важно понять, какая роль останется за человеком. Искусственный интеллект не возьмет все на себя – им все равно будет управлять человек», – сказала она.

Поэтому в Эстонской академии художеств начинает меняться фокус обучения. Учебный процесс становится все более междисциплинарным, чтобы в будущем рынке труда были люди, умеющие адаптироваться и применять свои навыки в разных сферах, объяснила Хийоп.

В интервью также говорилось о том, насколько важно для студентов создавать сети контактов, и почему Эстонии нужен более четкий план по привлечению иностранных студентов.