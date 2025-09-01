Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,09%9 195,28
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,33
  • 01.09.25, 13:02

Ректор Таллиннского университета: зарплаты гуманитариев поначалу ниже, но вскоре они догоняют «технарей»

Университет не должен выдавать готового специалиста, а обязан дать широкопрофильное образование и умение учиться и адаптироваться, рассуждали ректор Эстонской академии художеств Хилкка Хийоп и ректор Таллиннского университета Тыну Вийк в утренней программе радио Äripäev.
Ректор Таллиннского университета Тыну Вийк признал, что стартовая зарплата инженеров и врачей значительно выше, чем у выпускников гуманитарных специальностей, но со временем эта разница исчезнет.
  • Foto: Raul Mee
По словам ректоров, мнение о том, что выпускникам с художественным и гуманитарным образованием невозможно найти работу, не соответствует действительности.
«Если посмотреть на статистику зарплат, то действительно, стартовые оклады инженеров и врачей гораздо выше, чем у выпускников гуманитарных специальностей, но через десять лет эта разница исчезает», – сказал Вийк.
Он пояснил, что гуманитарное образование может и не дать сразу множество практических навыков, однако в мире высоко ценятся критическое мышление, умение работать с источниками, логическое мышление, обработка информации и способность видеть целостную картину.

Статья продолжается после рекламы

Хийоп также отметила, что их выпускники не всегда идут работать строго по специальности, однако подчеркнула, что креативность как образ мышления крайне важны как сегодня, так и в будущем.
Того, что искусственный интеллект полностью заменит дизайнеров, Хийоп не опасается. «Важно понять, какая роль останется за человеком. Искусственный интеллект не возьмет все на себя – им все равно будет управлять человек», – сказала она.
Поэтому в Эстонской академии художеств начинает меняться фокус обучения. Учебный процесс становится все более междисциплинарным, чтобы в будущем рынке труда были люди, умеющие адаптироваться и применять свои навыки в разных сферах, объяснила Хийоп.
В интервью также говорилось о том, насколько важно для студентов создавать сети контактов, и почему Эстонии нужен более четкий план по привлечению иностранных студентов.
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

