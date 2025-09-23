Компания-основатель криптоказино и люксового отеля сокращает 280 сотрудников

Крупнейший акционер Yolo Group – австралиец Тим Хит (справа), меньшая доля принадлежит также эстонцу Таури Тийтсаару.
Foto: Merilin Ulm / Õhtuleht / Scanpix
Компания сообщила, что в дальнейшем будет работать только на полностью регулируемых и лицензированных рынках и прекратит свою деятельность на нерегулируемых рынках. После сокращений в эстонских компаниях концерна продолжат работать более 600 человек.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
«Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала»
Основатель и совладелец группы компаний Yolo, управляющей системой криптоказино и сайтов-тотализаторов, Рейо Пиллер стал новым хозяином острова Лагеди, где бизнесмен Сергей Матвиенко когда-то хотел построить закрытый поселок для российских богачей. Теперь идею застройки непростого участка на реке Пирита решено воскресить.
«Наш отель создан для самых взыскательных гостей, он невероятно эксклюзивен... но двери открыты для всех!» – так звучит обещание нового бутик-отеля экстра-класса, который откроется уже на следующей неделе в Старом городе Таллинна.
По данным Startup Estonia, за три квартала этого года эстонские компании стартап-сектора установили новый рекорд по объему оборота, превысив отметку в 2,7 миллиарда евро. Оборот стартап-сектора вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе.