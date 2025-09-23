Назад 23.09.25, 12:32 Компания-основатель криптоказино и люксового отеля сокращает 280 сотрудников Эстонская компания Yolo Group, работающая на международном уровне в сфере игровой индустрии, финтеха и блокчейна, меняет стратегию, что повлечет за собой увольнение 280 сотрудников.

Крупнейший акционер Yolo Group – австралиец Тим Хит (справа), меньшая доля принадлежит также эстонцу Таури Тийтсаару.

Компания сообщила, что в дальнейшем будет работать только на полностью регулируемых и лицензированных рынках и прекратит свою деятельность на нерегулируемых рынках. После сокращений в эстонских компаниях концерна продолжат работать более 600 человек.