Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,43%6 744,75
  • DOW 30−0,13%46 695,24
  • Nasdaq 0,76%22 953,02
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,36
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,43%6 744,75
  • DOW 30−0,13%46 695,24
  • Nasdaq 0,76%22 953,02
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,36
  • 06.10.25, 16:32

НКО Slava Ukraini решила не подавать иск против Йоханны-Марии Лехтме

Бывшие члены некоммерческой организации Slava Ukraini решили не подавать иск против своей бывшей руководительницы Йоханны-Марии Лехтме, чтобы взыскать пожертвованные средства, и продолжить процесс ликвидации организации.
Йоханна-Мария Лехтме была избрана в Рийгикогу на парламентских выборах 2023 года по списку Eesti 200, теперь она сталкивается с обвинениями в злоупотреблении доверием и присвоении.
  • Йоханна-Мария Лехтме была избрана в Рийгикогу на парламентских выборах 2023 года по списку Eesti 200, теперь она сталкивается с обвинениями в злоупотреблении доверием и присвоении.
  • Foto: Liis Treimann
Бывший член совета Slava Ukraini Ильмар Рааг написал в социальных сетях, что он поддерживал подачу иска, но остался в меньшинстве, передает rus.err.ee.
«У 11 членов общего собрания спросили по электронной почте, согласны ли они приостановить ликвидацию и уполномочить одну адвокатскую контору представлять интересы НКО "Слава Украине" как пострадавшей стороны в предстоящем судебном процессе pro bono. Из 11 членов шестеро ответили, что они за продолжение ликвидации, а значит, не хотят подавать иск. Так как это большинство – решение было принято», – пояснил Рааг.
«На мой взгляд, это неправильно, но в демократическом процессе голосования я оказался в меньшинстве. Считаю это ошибкой прежде всего по принципиальным соображениям. Все некоммерческие организации, использующие пожертвования, несут ответственность перед своими жертвователями», – подчеркнул Рааг.

Статья продолжается после рекламы

Прокуратура обвиняет Лехтме в нанесении ущерба на полмиллиона евро
В августе государственная прокуратура предъявила Лехтме обвинение в злоупотреблении доверием и присвоении, поскольку, по данным следствия, она заключала соглашения с украинской компанией, наносящие ущерб экономическим интересам НКО Slava Ukraini.
До августа 2022 года НКО Slava Ukraini доставляло гуманитарную помощь исключительно при посредничестве украинской НКО All For Victory, но в августе, как утверждается в обвинении, Лехтме злоупотребила своей руководящей позицией и начала убыточное для Slava Ukraini сотрудничество с украинской компанией IC Construction.
«Единственное различие между двумя организациями заключалось в том, что НКО All For Victory не имело права выставлять счета за посредничество или добавлять наценку, а IC Construction делала это», – отметила ведущий предварительное расследование государственный прокурор Сигрид Нурм.
«Заключив убыточные договоры с украинской коммерческой компанией и оплатив выставленные по ним счета, Йоханна-Мария Лехтме злоупотребила имуществом НКО, которое было ей доверено, и нанесла Slava Ukraini ущерб в размере более 413 000 евро», – говорит Сигрид Нурм, добавляя, что к такому выводу пришли путем сопоставления закупочных цен на товары в Украине с ценами, указанными в счетах IC Construction.
Обвинение в присвоении касается заключенного в августе 2022 года договора на логистику, по которому Slava Ukraini перечислила украинской компании около 44 500 евро. За эти деньги IC Construction должна была организовать транспортировку гуманитарной помощи из Эстонии в Украину.
«В ходе следствия выяснилось, что за ту же услугу было заплачено и украинской НКО All For Victory. Кроме того, собранные доказательства показывают, что украинская коммерческая компания на самом деле не предоставляла логистическую услугу – на основании договора были оплачены операционные расходы НКО All For Victory и выплачена зарплата. Таким образом, утвердив выплаты, Йоханна-Мария Лехтме передала 44 500 евро в пользу украинской компании и НКО All For Victory, совершив присвоение имущества, принадлежавшего НКО Slava Ukraini», – заявила Нурм.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.10.24, 09:50
НКО Slava Ukraini сообщило о прекращении деятельности
Эстонская некоммерческая организация «Слава Украине», созданная в 2022 году для оказания волонтерской помощи Вооруженным силам Украины за счет добровольных пожертвований, объявила в четверг о прекращении своей деятельности в связи с отсутствием финансовых средств, передает rus.err.ee.
Новости
  • 31.05.24, 16:19
Бывшая глава MTÜ Slava Ukraini получила статус подозреваемой
Бывшая руководитель некоммерческой организации Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме получила статус подозреваемой в рамках расследования уголовного дела о возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований.
Новости
  • 05.08.25, 10:47
Прокуратура обвиняет Йоханну-Марию Лехтме в нанесении ущерба на полмиллиона евро
Государственная прокуратура предъявила основателю некоммерческой организации Slava Ukraini Йоханне-Марии Лехтме обвинение в злоупотреблении доверием и присвоении, поскольку, по данным следствия, она заключала соглашения с украинской компанией, наносящие ущерб экономическим интересам НКО Slava Ukraini.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
2
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
3
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
4
Mнения
  • 04.10.25, 10:25
Владимир Свет: риск коррупции не в народном бюджете, а в отношении центристов к Porto Franco
5
Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
6
Биржа
  • 03.10.25, 19:07
Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором
Novaturas не направил уведомление на биржу

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 06.10.25, 19:33
Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово
Новости
  • 06.10.25, 17:49
Топ-менеджер Bolt: есть подозрения, что электросамокаты используют в наркоторговле
Новости
  • 06.10.25, 17:00
Milrem сокращает расходы, не исключены увольнения: «Обычный шаг после очень быстрого роста»
Новости
  • 06.10.25, 16:32
НКО Slava Ukraini решила не подавать иск против Йоханны-Марии Лехтме
ТОП
  • 06.10.25, 14:52
ТОП компаний машиностроения и металлургии. В лидеры вышли оборонная промышленность и судостроение
Новости
  • 06.10.25, 14:11
Дефицит рабочих рук вытесняет эстонские промышленные предприятия с экспортных рынков
Новости
  • 06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов
Новости
  • 06.10.25, 12:23
В Эстонии не хватает электриков: «Нам очень нужны молодые специалисты»

Сейчас в фокусе

«Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
В автоколлекции, расположенной в Тарту, помимо американских автомобилей, теперь представлено и множество транспортных средств советской эпохи.
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
Запланированного в Йыхви завода века не будет
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
Йоэль Острат
Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
Хенри Рыйгас, Йоханнес Тампере и Сильвер Кесккюла запускают новый стартап во время своей первой очной встречи в рамен-ресторане в Таллинне.
Новости
  • 05.10.25, 10:46
Стартап по борьбе с ИИ-мошенничеством привлек инвестиции от бизнес-ангелов
Фото иллюстративное.
Новости
  • 05.10.25, 09:59
Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена из-за воздушных шаров
Дополнено в 13.00
Среди причин роста биткоина и других криптоактивов называют, в том числе, политику США в отношении криптовалют, проводимую президентом Дональдом Трампом. 17 сентября в Вашингтоне в его честь временно установили статую, назвав Трампа «президентом биткоина».
Биржа
  • 05.10.25, 13:14
Цена биткоина достигла нового рекорда
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025