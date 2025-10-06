Назад 06.10.25, 16:32 НКО Slava Ukraini решила не подавать иск против Йоханны-Марии Лехтме Бывшие члены некоммерческой организации Slava Ukraini решили не подавать иск против своей бывшей руководительницы Йоханны-Марии Лехтме, чтобы взыскать пожертвованные средства, и продолжить процесс ликвидации организации.

Йоханна-Мария Лехтме была избрана в Рийгикогу на парламентских выборах 2023 года по списку Eesti 200, теперь она сталкивается с обвинениями в злоупотреблении доверием и присвоении.

Foto: Liis Treimann

Бывший член совета Slava Ukraini Ильмар Рааг написал в социальных сетях, что он поддерживал подачу иска, но остался в меньшинстве, передает rus.err.ee.

«У 11 членов общего собрания спросили по электронной почте, согласны ли они приостановить ликвидацию и уполномочить одну адвокатскую контору представлять интересы НКО "Слава Украине" как пострадавшей стороны в предстоящем судебном процессе pro bono. Из 11 членов шестеро ответили, что они за продолжение ликвидации, а значит, не хотят подавать иск. Так как это большинство – решение было принято», – пояснил Рааг.

«На мой взгляд, это неправильно, но в демократическом процессе голосования я оказался в меньшинстве. Считаю это ошибкой прежде всего по принципиальным соображениям. Все некоммерческие организации, использующие пожертвования, несут ответственность перед своими жертвователями», – подчеркнул Рааг.

Прокуратура обвиняет Лехтме в нанесении ущерба на полмиллиона евро

В августе государственная прокуратура предъявила Лехтме обвинение в злоупотреблении доверием и присвоении, поскольку, по данным следствия, она заключала соглашения с украинской компанией, наносящие ущерб экономическим интересам НКО Slava Ukraini.

До августа 2022 года НКО Slava Ukraini доставляло гуманитарную помощь исключительно при посредничестве украинской НКО All For Victory, но в августе, как утверждается в обвинении, Лехтме злоупотребила своей руководящей позицией и начала убыточное для Slava Ukraini сотрудничество с украинской компанией IC Construction.

«Единственное различие между двумя организациями заключалось в том, что НКО All For Victory не имело права выставлять счета за посредничество или добавлять наценку, а IC Construction делала это», – отметила ведущий предварительное расследование государственный прокурор Сигрид Нурм.

«Заключив убыточные договоры с украинской коммерческой компанией и оплатив выставленные по ним счета, Йоханна-Мария Лехтме злоупотребила имуществом НКО, которое было ей доверено, и нанесла Slava Ukraini ущерб в размере более 413 000 евро», – говорит Сигрид Нурм, добавляя, что к такому выводу пришли путем сопоставления закупочных цен на товары в Украине с ценами, указанными в счетах IC Construction.

Обвинение в присвоении касается заключенного в августе 2022 года договора на логистику, по которому Slava Ukraini перечислила украинской компании около 44 500 евро. За эти деньги IC Construction должна была организовать транспортировку гуманитарной помощи из Эстонии в Украину.

«В ходе следствия выяснилось, что за ту же услугу было заплачено и украинской НКО All For Victory. Кроме того, собранные доказательства показывают, что украинская коммерческая компания на самом деле не предоставляла логистическую услугу – на основании договора были оплачены операционные расходы НКО All For Victory и выплачена зарплата. Таким образом, утвердив выплаты, Йоханна-Мария Лехтме передала 44 500 евро в пользу украинской компании и НКО All For Victory, совершив присвоение имущества, принадлежавшего НКО Slava Ukraini», – заявила Нурм.