Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов
Эстонская компания по разработке программного обеспечения Uptime представила свой финансовый отчет с трехмесячным опозданием. Из отчета следует, что выручка концерна за год выросла более чем на 3%, а прибыльность увеличилась еще быстрее.
Эстонская компания Uptime, занимающаяся разработкой программного обеспечения, приобретает контрольный пакет акций мадридской фирмы Unatec. Сделка увеличит команду Uptime примерно на 40 человек, а клиентский портфель пополнится несколькими крупными энергетическими компаниями.
Эстонская компания по разработке программного обеспечения Uptime сообщила о своих финансовых результатах, согласно которым 2023 год стал для них самым успешным в истории. Однако руководитель фирмы признал, что на рынке ощущается неопределённость.