Экономист: зарплаты в госсекторе растут быстрее, чем в частном

Экономист Банка Эстонии Орсоля Соосар.

Соосар объяснила, что ускорению роста зарплат в госсекторе способствовало политическое решение повысить зарплаты учителям, спасателям, полицейским и работникам культуры, которые долгое время отставали. «Повышение касается прежде всего этих профессий, а не госслужащих в целом», — отметила она.

В частном секторе рост, напротив, замедлился, добавила Соосаар. Восстановление экономики затянулось, на рынке труда по-прежнему достаточно свободной рабочей силы, поэтому компаниям не приходится так быстро повышать зарплаты, чтобы привлечь новых работников. Соосар добавила, что замедление инфляции также сдерживает рост зарплат.

В то же время она подчеркнула, что разрыв между зарплатами в государственном и частном секторах невелик: «В долгосрочной перспективе невозможно, чтобы зарплаты в госсекторе сильно отставали от частного сектора или наоборот. Ведь оба конкурируют за одних и тех же работников».

В интервью Соосар также объяснила, как отмена «налогового горба» скажется на экономике, и каким образом государственный сектор балансирует свои расходы и сокращения.