ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
Девять компаний в прошлом году платили 638 сотрудникам больше, чем в среднем получает министр в Эстонии, а в одной компании зарплаты десяти работников превышали оклад президента, следует из ТОПа зарплат Äripäev.
