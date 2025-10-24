Скончался предприниматель Хельдур Меэритс

«Хельдур был одним из основателей Hansapank и частной школы Audentes, а также до конца жизни входил в совет LHV Group. Он активно участвовал в деятельности многих компаний и благотворительных организаций», — говорится в сообщении.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В долгосрочной перспективе жизнеспособность самоуправлений всё равно зависит от наличия работы и шансов для роста бизнеса в них, пишет предприниматель Хельдур Меэритс в ответе на опрос Äripäev для лидеров общественного мнения.
Еще до конца прошлого года Хельдур Меэритс владел 10% в проекте Porto Franco. «Прибыль от продажи я не получил. Если и получил, то такие копейки, что я их и не заметил», – сказал предприниматель, инвестор и член совета LHV Хельдур Меэритс.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?