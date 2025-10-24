Скончался предприниматель Хельдур Меэритс

Еще до конца прошлого года Хельдур Меэритс владел 10% в проекте Porto Franco. «Прибыль от продажи я не получил. Если и получил, то такие копейки, что я их и не заметил», – сказал предприниматель, инвестор и член совета LHV Хельдур Меэритс.