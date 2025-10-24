Деловые ведомости
  • 24.10.25, 14:22

Скончался предприниматель Хельдур Меэритс

После продолжительной тяжелой болезни в четверг на 66-м году жизни скончался предприниматель и филантроп Хельдур Меэритс. Об этом сообщила его семья.
Предприниматель Хельдур Меэритс.
  • Предприниматель Хельдур Меэритс.
  • Foto: Andras Kralla
«Хельдур был одним из основателей Hansapank и частной школы Audentes, а также до конца жизни входил в совет LHV Group. Он активно участвовал в деятельности многих компаний и благотворительных организаций», — говорится в сообщении.
На главную

Деловые ведомости

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

