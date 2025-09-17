Хельдур Меэритс: с продажи доли в Porto Franco я заработал сущие копейки
Еще до конца прошлого года Хельдур Меэритс владел 10% в проекте Porto Franco. «Прибыль от продажи я не получил. Если и получил, то такие копейки, что я их и не заметил», – сказал предприниматель, инвестор и член совета LHV Хельдур Меэритс.
Решение Государственного суда по делу Porto Franco могло бы стать последним актом возвращения Центристской партии ее старого статуса «нерукопожатной». Но стало ли таким в действительности, задается вопросом политический обозреватель Эльконд Либман.
Сегодня Хиллар Тедер, Михаил Корб и Центристская партия были признаны окончательно виновными в коррупционном преступлении. По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, в ситуации замешан и бывший глава столичной мэрии Михаил Кылварт.
Госсуд не удовлетворил кассационную жалобу представителей Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристской партии по делу Porto Franco, оставив в силе решение окружного суда. Таким образом, все они признаны окончательно виновными.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.