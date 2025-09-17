Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,79%310,84
  • OMX Riga0,07%908,51
  • OMX Tallinn0,59%2 112,46
  • OMX Vilnius0,78%1 482,09
  • S&P 5000,65%7 531,16
  • DOW 300,34%52 527,24
  • Nasdaq 0,89%26 101,2
  • FTSE 100−0,16%10 472,45
  • Nikkei 2251,38%67 743,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%87,25
  • OMX Baltic0,79%310,84
  • OMX Riga0,07%908,51
  • OMX Tallinn0,59%2 112,46
  • OMX Vilnius0,78%1 482,09
  • S&P 5000,65%7 531,16
  • DOW 300,34%52 527,24
  • Nasdaq 0,89%26 101,2
  • FTSE 100−0,16%10 472,45
  • Nikkei 2251,38%67 743,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%87,25

Хельдур Меэритс: с продажи доли в Porto Franco я заработал сущие копейки

Еще до конца прошлого года Хельдур Меэритс владел 10% в проекте Porto Franco. «Прибыль от продажи я не получил. Если и получил, то такие копейки, что я их и не заметил», – сказал предприниматель, инвестор и член совета LHV Хельдур Меэритс.
Известный банковский деятель стал гостем программы радио Äripäev «Tippkohtumine».
  • Известный банковский деятель стал гостем программы радио Äripäev «Tippkohtumine».
  • Foto: Kristi Markov
«Но и ликвидность имеет свою ценность», – добавил он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 14.02.25, 12:34
Эльконд Либман: дело Porto Franco не лишило центристов политических перспектив
Решение Государственного суда по делу Porto Franco могло бы стать последним актом возвращения Центристской партии ее старого статуса «нерукопожатной». Но стало ли таким в действительности, задается вопросом политический обозреватель Эльконд Либман.
Новости
  • 07.12.24, 12:43
Тедер выкупил доли обоих партнеров в Porto Franco
Компания Рауно Тедера Interna Invest OÜ выкупила 10-процентные доли, принадлежавшие Хельдуру Меэритсу и Лембиту Лумпу в проекте Porto Franco.
Новости
  • 07.02.25, 13:31
Осиновский – о деле Porto Franco: Кылварт обслуживал интересы спонсоров партии
Сегодня Хиллар Тедер, Михаил Корб и Центристская партия были признаны окончательно виновными в коррупционном преступлении. По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, в ситуации замешан и бывший глава столичной мэрии Михаил Кылварт.
Новости
  • 07.02.25, 11:57
Центристская партия, Хиллар Тедер и Михаил Корб проиграли дело Porto Franco
Госсуд не удовлетворил кассационную жалобу представителей Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристской партии по делу Porto Franco, оставив в силе решение окружного суда. Таким образом, все они признаны окончательно виновными.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 08.07.26, 06:00
Финский предприниматель: Финляндия застряла в комфорте, а Эстония все еще хочет расти
2
Эпицентр
  • 07.07.26, 06:00
«Нет смысла этим заниматься»: украинцев на рынке труда все меньше, заменить их не удается
3
Новости
  • 06.07.26, 18:00
Олег Гросс: излишне ретивые чиновники тормозят развитие государства
4
Новости
  • 06.07.26, 18:47
Две эстонские кофейни вошли в число 50 лучших в Европе
5
Новости
  • 07.07.26, 17:01
Латвия теряет терпение: от airBaltic требуют бизнес-план
6
Новости
  • 08.07.26, 13:15
Трамп заявил, что перемирие с Ираном окончено. «Они мерзавцы и больные люди»

Последние новости

Новости
  • 09.07.26, 18:38
Гигантский проект увеличил оборот строителей инфраструктуры. «Без Rail Baltic мы были бы на самом дне»
Новости
  • 09.07.26, 17:22
Продовольственный департамент закрыл заведение общепита за нарушение правил гигиены
Новости
  • 09.07.26, 16:30
Судебный спор между Äripäev и Линнамяэ может стать прецедентом по искам, цель которых – заставить замолчать
Новости
  • 09.07.26, 16:20
Минфин: дефицит госсектора Эстонии к концу мая составил 1,6% ВВП
Биржа
  • 09.07.26, 15:37
Владельцам облигаций Tuul Mobility обещают вернуть как минимум треть
Comodule: это лучше, чем ничего
Инвестор Тоомас
  • 09.07.26, 14:03
Инвестор Тоомас: купил! Снова вложился в акции, грохнувшиеся на 40%
Биржа
  • 09.07.26, 13:57
Спрос на акции конкурента Micron превысил предложение более чем в семь раз
Биржа
  • 09.07.26, 13:43
Ветеран Уолл-стрит: заработать 50% – не подвиг, если можно потерять столько же

Сейчас в фокусе

По словам Матиаса Мяэнпяа, предпринимателям не стоит бояться искусственного интеллекта – им следует видеть в нем одну из лучших возможностей в своей жизни.
Интервью
  • 08.07.26, 06:00
Финский предприниматель: Финляндия застряла в комфорте, а Эстония все еще хочет расти
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 08.07.26, 13:15
Трамп заявил, что перемирие с Ираном окончено. «Они мерзавцы и больные люди»
От моей первоначальной инвестиции, сделанной в конце мая, исчезла почти половина.
Инвестор Тоомас
  • 08.07.26, 16:18
Инвестор Тоомас: докупаю акции, которые в июне обрушили мой портфель
Меэлис Маазик прикинул, какие акции могут взлететь.
Биржа
  • 07.07.26, 12:10
6 акций, которые взлетят: прогноз Меэлиса Маазика
Крупным владельцем инвестиционной компании Skaala является Таавет Хинрикус, которому принадлежит почти 95% компании.
Новости
  • 08.07.26, 12:23
Компания Таавета Хинрикуса вошла в число инвесторов мирового ИИ-лидера
«Мы можем вывести всех своих военных из Европы», – сказал Трамп в Анкаре.
Новости
  • 08.07.26, 10:13
Трамп снова взял на прицел Гренландию и пригрозил вывести войска из Европы
Вторая из трех аккумуляторных станций Evecon, Corsica Sole и Mirova была открыта в волости Раазику в живой атмосфере и с дебатами политиков на тему «Куда движется энергетика Эстонии?».
Новости
  • 08.07.26, 11:37
Evecon открыла вторую мощную аккумуляторную станцию и призывает убрать с рынка станцию Elering
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
Content Marketing
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026